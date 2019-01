The Mister è il nuovo libro erotico di E. L. James dopo il successo di 50 Sfumature e uscirà il prossimo 16 aprile: ecco trama e commento dell'autrice

E. L. James, l'autrice della trilogia di 50 Sfumature di Grigio, torna in libreria con un nuovo romanzo erotico: The Mister, in uscita il 16 Aprile.

D'altra parte, la trilogia è stata un tale successo globale, con oltre 125 milioni di libri venduti in tutto il mondo, che è comprensibile che E. L. James voglia provare a ripetere quel successo.

The Mister, che l'autrice stessa definisce come la Cenerentola del XXI secolo, è ambientato tra Londra, la Cornovaglia e i Balcani, e segue la storia di Maxim Trevelyan, Alessia Demachi e la loro relazione appassionata.

(Continua sotto la foto)

La trama di The Mister

Trevelyan, è un ricco aristocratico che subisce una grande tragedia familiare ed eredita tutti i ruoli e le responsabilità che accompagnano un titolo inglese nel 2019. Questo però lo porterà a conoscere Alessia Demachi, una nuova arrivata in città.

Gli editori della Penguin Books scrivono:

«The Mister è una storia d'amore contemporanea ambientata a Londra, in Cornovaglia e nell'Europa orientale, che introduce i lettori al giovane e privilegiato e aristocratico inglese Maxim Trevelyan e alla misteriosa, talentuosa e bella Alessia Demachi, che è arrivata a Londra con poco più di un passato pericoloso e problematico».

Entrambi i personaggi hanno la loro giusta dose di segreti, ma alla fine - come si evince dal titolo - instaureranno una relazione BDSM (bondage sadomaso).

Parlando di Maxim che eredita il titolo della sua famiglia dopo la tragedia, l'autrice ha detto:

«È un ruolo per il quale non è preparato e che lotta per affrontare. Ma la sua più grande sfida è combattere il suo desiderio di possedere una giovane donna inaspettata ed enigmatica che è arrivata da poco in Inghilterra, di cui si sa solo che ha un passato pericoloso e problematico».

«Maxim e Alessia mi hanno portato in un viaggio affascinante e spero che i miei lettori rimangano travolti dalla loro storia avvincente e sensuale, e che, come me, si innamorino di loro» ha detto E. L. James.

E ancora: «The Mister è come una corsa sulle montagne russe di pericolo e desiderio che lascia il lettore senza fiato fino all'ultima pagina».