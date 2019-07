Dai thriller alle storie d’amore, dai gialli ai romanzi autobiografici, ecco 10 novità appena uscite perfette da stipare in valigia o nella borsa da mare

Leggere è senza dubbio uno dei modi migliori per trascorrere le ore di relax. E d’estate questo assioma vale ancora di più.



Ecco perché prima di partire è necessario scegliere bene che libri portarsi dietro.

Per venirvi incontro nell'ardua scelta tra i milioni di titoli sugli scaffali delle librerie abbiamo selezionato 10 titoli in uscita o di recente pubblicazione da portare in vacanza senza timore di sbagliare.

Dai thriller alle storie romantiche, dai gialli ai romanzi introspettivi, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Solo per vederti felice di Rosario Pellecchia

Solo per vederti felice di Rosario Pellecchia è il romanzo autobiografico di una delle voci più amate della radio italiana, il mitico Ross di Radio 105 che dal 2001 conduce in coppia con Tony Severo il seguitissimo programma 105 Friends.

Ross ha poco più di quarant’anni, vive a Milano e conduce il programma del mattino in una radio nazionale. La sua vita scorre senza grossi intoppi, tra la diretta quotidiana, il suo migliore amico ossessionato dalle ragazze, le sedute dall’analista e una storia appena iniziata con Sara.

Vive una vita serena e di successo con una buona dose di superficialità fino a quando un giorno riceverà una chiamata da sua sorella che lo informa del peggioramento delle condizioni della loro anziana madre, malata da tre anni di demenza senile.



La sorella gli dice anche che per il mese di agosto toccherà a lui occuparsene, così Ross è costretto a partire per la sua città natale: Castellammare di Stabia.

In valigia stipa più dubbi che abiti: come farà a gestire questa situazione? La convivenza con sua madre si rivela fin da subito molto complessa e sofferta. Le sue domande incessanti e sconclusionate lo sottopongono a una dura prova, tanto da indurlo a mettere in pratica un’idea alquanto bizzarra…



Tra colpi di scena, situazioni tragicomiche, momenti di struggente tenerezza e un finale a sorpresa, Ross tenterà di restituire a sua madre un barlume di felicità. E facendolo si renderà conto di essere diventato una persona migliore.



Un romanzo che insegna ad affrontare momenti difficili e spesso indicibili con un coraggio che solo chi sa sorridere anche nelle difficoltà è in grado di sfoderare.

Osa vivi ama di Estelle Maskame

Osa vivi ama di Estelle Maskame racconta di un amore che si stoppa sul nascere. Non per volere dei due coinvolti ma semmai per colpa del destino crudele.



MacKenzie Rivers conosce bene l’impatto che una morte può avere sulle persone perché ha provato questo indicibile dolore in prima persona.

Così quando Jaden, il ragazzo che le piace tantissimo e con cui si sta quasi fidanzando seriamente, perde i suoi genitori in un incidente d’auto, MacKenzie deciderà di proteggere se stessa, dandosela a gambe.

Fa un passo indietro e sparisce dalla vita di lui, con codardia ma in qualche modo per seguire l'istinto alla sopravvivenza. Lasciare Jaden da solo in questo difficile momento non è certo la cosa più nobile da fare ma con una madre alcolista e un padre che non si cura minimamente dei loro problemi, l’unica opzione che le rimane è fare una mossa da egoista e pensare a sé.



Una sera, però, i due ragazzi si incontreranno per caso dopo mesi in cui non si sono nemmeno intravisti. Prima ancora che MacKenzie se ne renda conto, i sentimenti riemergono più forti che mai.



Un romanzo d’amore che racconta come i sentimenti riescano a dare vitalità a tutto, anche alla morte. Un libro che parla innanzitutto di solidarietà, che alla fine altro non è se non l’amore in nuce.

Sotto le lune di Giove di Anuradha Roy

Il romanzo di Anuradha Roy, Sotto le lune di Giove, ci porta in un’India mistica dove la storia di tre donne in vacanza si intreccia con quella di una ragazza misteriosa.



Lo scenario incantato e incantevole è quello della città-tempio di Jarmuli e racconta di una giovane donna indiana che da bambina ha vissuto il destino tragico di molte sue connazionali...

Un fotografo dall'animo ombroso, tre anziane amiche che compiono il pellegrinaggio della loro vita, una guida turistica alla scoperta del proprio desiderio più nascosto sono solo alcuni dei personaggi che in cinque giorni fondamentali si troveranno insieme a Jarmuli, facendo collidere i loro destini.



Un romanzo aspro e inesorabile sulla religione, sull’amore e sulla violenza nel mondo contemporaneo. Ambientato in una terra profondamente spirituale e affascinante, Sotto le lune di Giove ammalia con uno scenario che alletta lo sguardo ma che cela comunque tanta cattiveria e malignità.

Il maestro del silenzio di Giulio Massobrio



Il maestro del silenzio di Giulio Massobrio è un thriller ambientato a Genova, alla vigilia della Conferenza Internazionale per il Mediterraneo a cui parteciperanno gli esponenti politici di numerosi Paesi impegnati nello sviluppo e nella cooperazione.



Ma sulla "Superba", storico approdo e luogo di pacifici scambi, incombe la minaccia di un terribile attentato.

A indagare è chiamata l’Unità Zero di “Mimo”, agente scelto che si rivela in ogni occasione un abile trasformista dalle mille identità.

Tra spericolati rovesciamenti di fronte, infiltrazione delle organizzazioni integraliste e gestione di fonti altamente confidenziali, Mimo e la sua squadra dovranno fare i conti con un nemico tanto agguerrito quanto ingegnoso nel tessere inganni invisibili.



Un thriller nostrano che tuttavia non ha nulla da invidiare alla suspense e ai colpi di scena dei libri di questo filone assiepati di agenti della CIA e del FBI.

L’appeso di Conakry di Jean-Christophe Rufin

L’appeso di Conakry di Jean-Christophe Rufin è il nuovo giallo ambientato tra atmosfere tropicali e intrighi internazionali che riconferma questo autore come maestro del genere.



Dopo gli apprezzatissimi L’uomo dei sogni e Collare rosso, questo nuovo capitolo della scrittura mozzafiato di Rufin racconta di Aurel Timescu, Console di Francia con accento rumeno e un’aria un po' troppo anni Trenta a cui vengono affidati sempre incarichi di second’ordine nonostante l’alta carica.

Questa situazione lo porterà in Africa, proprio lui che odia il caldo. Qui l’atmosfera, sia meteorologica sia esistenziale, si rivela per lui insopportabile fino a che un giorno avverrà qualcosa che smuoverà definitivamente la sua passione e lo toglierà dal pantano di abulia e disinteresse per tutto e tutti in cui era finito: un delitto inspiegabile, un mistero che sembra indecifrabile e che toccherà proprio a lui risolvere, per dare una mano alle autorità francesi che brancolano nel buio.

Red Girls di Kazuki Sakuraba

Red Girls di Kazuki Sakuraba ha vinto il Mistery Writers of Japan Award, votato come miglior romanzo giallo giapponese.

Manyo è un'orfana nata con l'abilità di profetizzare, come una novella Cassandra. Viene adottata dalla ricca e potente famiglia Akakuchiba e ne sposa in seguito l'erede.

Nel corso della sua vita avventurosa non rivelerà mai le sue predizioni sul futuro, inclusa quella della prematura morte del suo primo figlio.

La figlia di Manyo, Kemari, trascorre la sua giovinezza da ribelle insieme a una gang di motociclisti per poi diventare un'artista comica amata da tutto il Giappone mentre la nipote Toko si sente un'inutile giovane donna anche se si impegnerà a risolvere il mistero delle ultime parole pronunciate da Manyo in punto di morte: "Sono un'assassina".



Nel cinquantennio di drastici cambiamenti che ha coinvolto il Giappone a partire dal dopoguerra e attraverso la Guerra Fredda, dalla fase della bolla economica fino al Ventunesimo secolo, il destino degli Akakuchiba ha alti e bassi. E così anche quello delle donne della famiglia.



Red Girls mescola insieme elementi di realismo magico e di mistero, omaggiando apertamente Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez.



Se amate le donne, la femminilità, il matriarcato, il potere dello Yang e le saghe che parlano di come in realtà la costola da cui partì tutto è quella di Eva, non scherziamo, questo è il romanzo che fa per voi.

La felicità è un tè con te di Mamen Sanchez

La felicità è un tè con te di Mamen Sanchez è un'irresistibile commedia romantica tradotta in dieci Paesi che con intelligenza, garbo e stile impeccabile si tinge, pagina dopo pagina, di mistero e travolgente ironia.



Il giovane Atticus Craftsman è il rampollo di una delle più importanti famiglie dell'industria editoriale inglese. Improvvisamente sparisce dopo che suo padre lo aveva inviato in Spagna per rimediare alle perdite rovinose che la rivista Librarte stava causando al gruppo.

Ma a pochi giorni dal suo arrivo a Madrid, armato dell'inseparabile bollitore elettrico e ingenti quantità di tè (rigorosamente Earl Grey), di Atticus si è persa ogni traccia.

Le ultime ad averlo visto in carne e ossa sono proprio le cinque donne impiegate nella rivista: la saggia e solitaria Berta, la dolce Gaby, la malinconica Asunción, l'irrequieta María e la bella Soleá.

Su di loro comincia a indagare l'impacciato ispettore Manchego che si trova costretto a fare i conti con cinque sospettate molto diverse tra loro ma tutte disposte a fare qualsiasi cosa pur di salvare il proprio posto di lavoro.



Tra risate, azione e colpi di scena, il destino della rivista Librarte e delle sue cinque impiegate sarà quindi legato a doppio filo con quello del giovane Atticus. Un intricato garbuglio che attraverserà le strette vie di Madrid per arrivare giù fino al cuore bohémien dell'Andalusia.

La città è dei bianchi di Thomas Mullen



La città è dei bianchi di Thomas Mullen racconta del Sud della città di Atlanta del 1948, anno in cui per la prima volta a otto afroamericani fu concesso di arruolarsi nelle forze di polizia per pattugliare i quartieri abitati dalla propria gente.



Da questo dato storico, Mullen prende spunto e inventa due personaggi profondamente umani: gli agenti Lucius Boggs e Tommy Smith.



Due poliziotti che, in quanto afroamericani, non sono autorizzati come gli altri sei colleghi a guidare un’auto di pattuglia né a mettere piede negli uffici della centrale né ad arrestare i bianchi.

Quando però in un giorno di luglio una giovane ragazza di colore viene uccisa e gettata in una discarica, Boggs e Smith reagiscono all’indifferenza dei vertici della polizia avviando un’indagine clandestina.

Una decisione temeraria, in aperta sfida alla legge vigente dei bianchi che segnerà una rivoluzione importante.

Diario di bordo di Angelo Magnano

Diario di bordo di Angelo Magnano parla del Capitano, il giovane protagonista di questa fiaba di mare la cui vita è fatta di poche, semplici cose: la sveglia all’alba, il profumo del caffè al mattino, il sorriso dolce di Nonna Lucia, la pesca al porto di Siracusa, le pedalate nelle vie affollate di Ortigia, gli odori e i sapori della sua amata città.



Una vita che si trascina sempre uguale, un giorno dopo l’altro, senza grandi emozioni se non quella di assaporare una routine sicura come un porto di mare.

Però c’è stato un tempo, solo pochi anni prima, in cui il Capitano solcava le onde con il suo Poseidone, un tempo in cui spingersi sempre più al largo con la sua barca lo rendeva felice, lo faceva sentire vivo come un moderno Ulisse, assetato di avventura e di conoscenza.



Dal giorno terribile in cui il suo primo amore, il mare, gli si è rivoltato contro, però, tutto è cambiato a partire da lui.

Per lenire il dolore del tradimento del suo amore è finito con il voltare le spalle alla sua passione più grande.

Ma il rischio è quello di perdere se stesso, come infatti succede al Capitano. Perché un Capitano sulla terraferma è un ossimoro vivente. O morente, se non torna a vivere nel suo habitat, esattamente come un pesce boccheggiante tolto dall’acqua.

Sapore amaro di Anita Nair

Sapore amaro di Anita Nair racconta di come in un limpido lunedì di ottobre Srilakshmi, brillante scrittrice trentacinquenne e docente di zoologia, si toglie la vita.



Sembra che nessuno conosca il motivo del suo gesto. Tutti parlano di lei e di quello che è accaduto. Tutti tranne Markose, un suo vecchio amore che le aveva tolto la dignità e che ora vuole portarsi via anche un pezzo della sua anima.

Cinquantadue anni dopo, in un resort sul fiume Nila, si intrecciano i destini di donne diverse per età, provenienza e cultura. Urvashi, giornalista di successo con un matrimonio ormai esausto, è nel resort per sfuggire a un ex amante che non accetta la fine della loro relazione. Qui incontra Najma, celata sotto un burqa, sfregiata con l’acido per aver rifiutato una proposta di matrimonio e privata per sempre del proprio volto e dell’amato lavoro di insegnante. Ma Najma non ha perso la fierezza e la caparbietà, esempio che darà a Urvashi la forza di affrontare il suo stalker.



Per scappare al proprio orco, Megha invece - che ha solo sei anni - trova riparo all’interno di un vecchio armadio in una stanza del resort. Ma proprio in quell’armadio è rimasta intrappolata l’anima di Srilakshmi che non trova pace: la sua storia, il sapore amaro di una passione appena assaggiata ma che non può essere vissuta liberamente, racchiude e simboleggia la lotta e la resistenza di tutte le altre.



Un romanzo intenso ed emozionante in cui l’autrice resa celebre dal romanzo Cuccette per signora racconta la condizione femminile in India, attraverso vite di donne spesso segnate dal dramma e dalla violenza. Ma anche capaci di rialzarsi e rinascere come ogni donna, qualsiasi sia la latitudine e l’epoca in cui si trova.