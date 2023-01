Dai gialli ai romanzi d'amore, passando per thriller e noir, la musica riempie i nuovi libri da leggere a Febbraio: ecco la nostra selezione

Dieci nuovi romanzi da leggere a Febbraio tutti d’un fiato per superare le giornate corte e fredde (e anche San Valentino e la festa dei single) accompagnati da un (buon) libro.

Che siate amanti dei noir o dei romanzi romantici, dei gialli o dei thriller, abbiamo sicuramente quello che fa per voi.

Fil rouge delle letture di questo mese è la musica, linguaggio universale tanto quanto la letteratura.

10 nuovi libri da leggere a Febbraio

Il re della memoria di Massimo Cotto

Tutti lo conosciamo come giornalista, saggista musicale e DJ, eppure da adesso in poi Massimo Cotto sarà anche un grande nome della letteratura di genere noir.

Il suo recente esordio in questo filone è segnato dal romanzo Il re della memoria, che racconta una storia avvincente e misteriosa in cui sembra che il passato non possa essere cancellato, mai.

Sono passati vent'anni da quella tragica notte che cambiò per sempre le vite di Ariel e Linda. Una donna ricca di fascino che ritorna e riport alla luce quel passato.

Un uomo misterioso che tenta di nascondere un dolore insopportabile, impossibile da dimenticare.

Proprio di questo parla il romanzo di Massimo Cotto: ci sono ferite che non possono essere rimarginate del tutto, ricordi che non si possono seppellire nel profondo, pensieri e cadaveri che non possano rimanere nel fondo della coscienza. Tutto prima o poi torna a galla, e quando lo fa travolge tutti quanti in maniera inesorabile.

Daisy Jones & The Six di Taylor Jenkins Reid

Un libro che è già un cult internazionale: Daisy Jones & The Six di Taylor Jenkins Reid sta facendo molto parlare di sé, anche perché dal prossimo 3 marzo arriverà come serie televisiva su Amazon Prime Video.

Racconta la storia di una band degli anni '70: i Daisy Jones & The Six, un gruppo rock diventato leggendario (che non è mai esistito, lo sottolineiamo per fugare ogni dubbio: si tratta di fiction).

I loro concerti hanno riempito gli stadi di tutto il mondo in un’epoca in cui sesso, droga e rock'n'roll erano inscindibili. Il successo della band dipendeva da un’alchimia perfetta: quel magnetismo unico tra Billy Dunne - il frontman della band, carismatico e tormentato - e Daisy Jones, splendida cover girl e cantautrice di talento naturale e dallo spirito libero.

Eppure il 12 luglio 1979, dopo un concerto memorabile, il gruppo ha deciso di sciogliersi per sempre. Nessuno ha mai saputo perché. Ma oggi, a quarant'anni di distanza, chi sapeva ha deciso finalmente di parlare. Ex musicisti e manager, giornalisti e famigliari che sono stati testimoni di quanto è accaduto lo riveleranno al mondo.

Il figlio del padre di Víctor del Árbol

Diego Martín era un professore universitario molto stimato fino a quando non è diventato un assassino. Figlio di immigrati della Spagna rurale giunti a Barcellona negli anni Cinquanta, quest'uomo si è costruito una strada e una posizione, accumulando prestigio, denaro e la felicità di un matrimonio considerato da tutti quanti come idilliaco.

Eppure se Diego Martín è arrivato a uccidere brutalmente un giovane infermiere significa che in realtà quella sua vita perfetta non era affatto quello che sembrava. Nemmeno lui sa per quale motivo ha ammazzato quel ragazzo.

È un uomo pieno di segreti, invischiato nel suo albero genealogico e tormentato da una maledizione di cui gli parlò suo nonno quando lui era bambino. Quella maledizione ha colpito tutti gli uomini della sua famiglia, lui compreso.

Qualcuno che ti ami in tutta la tua gloria devastata di Raphael Bob-Waksberg

Due sposi sono costretti dalle loro famiglie a sacrificare caproni per assicurarsi la felicità futura. Uno scienziato fa avanti e indietro da un universo parallelo in cui ha fatto solo scelte giuste.

Questi sono solo due dei quindici scenari contemplati da Qualcuno che ti ami in tutta la tua gloria devastata di Raphael Bob-Waksberg. Si tratta di una collana di 15 racconti scritti dal creatore del geniale cartone animato BoJack Horseman.

Ogni scritto è intriso di umorismo, bellezza e anche orrore, il tutto con un unico fil rouge: l'amore. L’ironia più amara diventa un bisturi affilatissimo che taglia i nodi delle relazioni umane.

«Le persone si dividono in due tipi: quelle che non vuoi toccare perché hai paura che si spezzino e quelle che non vuoi toccare perché hai paura che ti spezzino» si legge in questo libro. E i protagonisti di questi racconti fanno parte sia dei primi sia dei secondi.

Io ero il milanese di Lorenzo S. e Mauro Pescio

Lorenzo ha solo dieci giorni quando entra in carcere. Quando cresce, gli dicono che suo padre lavora lì come elettricista.

Ma all'età di sette anni scopre la verità: suo padre è stato un rapinatore ed è nel carcere di San Vittore per scontare la sua pena, cosa che Lorenzo non riesce ad accettare.

Finché suo padre non uscirà di prigione e riporterà la famiglia a Catania. Qui Lorenzo conoscerà i parenti paterni e si renderà conto che in quel quartiere, Librino, il passato di suo padre non è qualcosa di cui vergognarsi, ma anzi è un motivo di vanto.

Qui imparerà le regole del mondo della strada, inaugurando così la sua carriera criminale. Passerà da una rapina a un arresto, da una condanna a un nuovo errore. Qualcosa però farà scattare una molla in quel ragazzo, trasformandolo per sempre. Una volta scarcerato, incontrerà Mauro Pescio, a cui affiderà la sua storia.

Carne da macello di Juno Dawson

Jana Novak è una sedicenne dall’aspetto androgino. Il suo corpo la mette a disagio, quindi quando un talent scout le propone di iniziare a lavorare come modella per una prestigiosa agenzia di Londra rimane sorpresa.

Decide di accettare, e trasforma bruscamente la sua esistenza. Dalla periferia londinese dove viveva con la famiglia entra in un mondo sfavillante che le promette ricchezza, viaggi, feste, incontri con celebrità.

Ma Jana aprirà poi gli occhi per scoprire che dietro alla spessa patina glam della fashion industry si nascondono un lato sudicio: orde di predatori pronti ad azzannare le loro giovani prede, come in una fiaba che tuttavia non contempla quel tipico happy ending dello schema di Propp.

Carne da macello di Juno Dawson fa scendere negli inferi, fa entrare nel ventre oscuro dell’industria della moda nell’era del #MeToo. Per stomaci (e menti) forti, ma è da leggere.

Le indagini del Marlow Murder Club di Robert Thorogood

Judith Potts ha settantasette anni, vive da sola in una villa appena fuori Marlow, non c'è nessun uomo nella sua vita che le dica cosa fare o quanto whisky bere, e per tenersi impegnata risolve i cruciverba del Times.

È felice, beata, soddisfatta e non chiede alla vita nulla di più di quanto già non possegga.

Una sera, mentre sta nuotando nel Tamigi, la donna è testimone di un brutale omicidio.

La polizia locale non crede alla sua storia, così decide lei stessa di investigare.

Sarà affiancata da Suzie, una dogsitter, e da Becks, la sobria e composta moglie del parroco. Insieme fondano il Marlow Murder Club. Quando un altro cadavere viene ritrovato, si rendono conto di avere per le mani un serial killer. E l'enigma che volevano risolvere diventa un cruciverba che potrebbe incastrarle per sempre…

L’incertezza della rana di Giorgio Bastonini

A Latina è una sera come tante. Paolo Santarelli, giovane pubblico ministero, deve correre ad accertare un omicidio. La vittima è Gianluca, detto “Spaghetto”, il più giovane rampollo della famiglia mafiosa che tiene in ostaggio la città e a cui Paolo appena può mette i bastoni tra le ruote.

L’ipotesi più ovvia è quella di un regolamento di conti, ma il pubblico ministero dovrà ricredersi. Pian piano scoprirà un mistero che affonda le radici addirittura oltreoceano.

Ispirato a una vera notizia di cronaca, L’incertezza della rana conferma il talento di Giorgio Bastonini nel raccontare con il giusto mix di commedia e tragedia la vita di provincia in Italia, con le sue stradine piene di sole e il marcio annidato negli angoli.

Never never di Colleen Hoover e Tarryn Fisher

Sta finalmente per arrivare in Italia l’attesissimo Never never di Colleen Hoover e Tarryn Fisher, il paranormal romance sull'importanza della memoria che è considerato a ogni latitudine un cult.

Racconta di Charlie Wynwood e Silas Nash, migliori amici fin dall’infanzia e innamorati dall’adolescenza. Hanno 14 anni quando si innamorano, ma all’età di 17 anni gli capiterà un fatto assurdo: al risveglio si ritrovano estranei.

La loro memoria è svanita e con essa il ricordo del loro primo bacio, del loro primo litigio e del momento in cui è nato il loro amore. Charlie e Silas saranno costretti a indagare fianco a fianco per scoprire la verità.

The Stranglers. Uomini in nero di Stefano Gilardino

La storia degli Stranglers sembra un romanzo, come vi racconterà Stefano Gilardino. Il giornalista e saggista specializzato in musica, specialmente nel genere punk, affronta in queste pagine la storia della leggendaria band nata a metà anni Settanta che ha anticipato la rivoluzione punk rock britannica.

Ma pur dividendo palchi, club e aspirazioni con band come Damned, Clash e Sex Pistols, i quattro «men in black», come sono universalmente conosciuti, hanno sempre mantenuto le distanze da qualunque etichetta, conservando la propria integrità artistica e rifiutando di conformarsi a qualsivoglia tipo di moda.

Questa lunga e approfondita biografia, corredata da interviste e foto inedite, ripercorre tutti i fatti e misfatti di una carriera che tra poco toccherà il mezzo secolo.

Contiene le parole: sesso, droga, rock'n'roll, violenza, punk rock e perfino Ufo, quindi queste pagine sono farcite di tanto materiale succulento per qualsiasi lettore.