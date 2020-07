Romanzi appena usciti da gustarsi tutto d’un fiato quest’estate, thriller, noir e love romance: 11 nuovi libri da leggere ad agosto per tutti i gusti

Se siete in cerca di nuovi libri da leggere ad agosto sotto l’ombrellone, a bordo piscina o sul terrazzo di casa, siete nel posto giusto.

Tra le tante uscite estive meritevoli, abbiamo selezionato la top ten + 1 di agosto.

Volete un bel thriller? C’è. Cercate un noir con i fiocchi? Presente! Siete più da love romance? Non manca all’appello.

Troverete soluzioni letterarie perfette per ogni palato, non vi resta che scegliere il titolo giusto da infilare nella borsa da spiaggia o da appoggiare sul comodino.

11 libri stupendi da leggere ad agosto

Nuovi libri da leggere ad agosto: romanzi

Seni e uova, di Mieko Kawakami

Mieko Kawakami è una delle scrittrici contemporanee più vendute del Giappone, considerata da un mostro sacro del calibro di Haruki Murakami come la più importante in assoluto della letteratura made in Japan.

Seni e uova racconta di tre donne alla ricerca di se stesse, accompagnando il lettore nel viaggio emozionante nel loro io più intimo.

Makiko si reca a Tokyo alla ricerca di una clinica che le possa mettere protesi al seno a un prezzo accessibile.

Ad accompagnarla c’è sua figlia Midoriko che però non le parla da sei mesi. La ragazza da un lato non accetta i cambiamenti del suo corpo di adolescente e dall’altro è sconvolta dal desiderio della madre di modificare il proprio seno volontariamente.

Dieci anni dopo, la sorella minore di Makiko, Natsu, ritorna nella sua città natale, Ōsaka. È una scrittrice affermata ed è ossessionata dall'idea di invecchiare da sola. Incomincerà così un lungo e tormentato percorso per diventare madre, affidandosi a una clinica specializzata in fecondazione assistita.

Un romanzo corale tinto di rosa che divorerete in un baleno.

Priestdaddy, di Patricia Lockwood

Un romanzo autobiografico che racconta una vita, una famiglia e una educazione cattolica assolutamente fuori dagli schemi? Priestdaddy di Patricia Lockwood, non c’è dubbio.

Padre Greg Lockwood è un prete che però sembra più il Grande Lebowski: se ne va in giro in boxer, fa scorpacciate di film d’azione e suona con passione una chitarra elettrica, generando un rumore simile a quello di "un'intera band che muore in un incidente aereo nel 1972", per citare il libro stesso.

Sua figlia Patricia è una poetessa che ha abbandonato la retta via della Chiesa ma improvvisamente si ritroverà a tornare a vivere con i genitori in canonica, rivedendo la sua fede incespicante. Otto lunghi mesi che lei e suo marito trascorreranno a stretto contatto con i genitori di lei e che li vedranno coinvolti in ogni tipo di avventura assurda.

La figlia ideale, di Almudena Grandes

La figlia ideale di Almudena Grandes è un romanzo ambientato nella cupa Spagna degli anni Cinquanta, un Medioevo contemporaneo in cui tutto era peccato e ogni peccato diventava reato.

È il 1954 e Germán Velazquez Martín decide di tornare in Spagna dopo averla lasciata prima della caduta della Repubblica.

Ha potuto scappare grazie all’aiuto del padre, un famoso psichiatra perseguitato dai franchisti. Esiliato in Svizzera, il giovane si è laureato e ha lavorato sulla sperimentazione di un nuovo farmaco. Quando gli verrà offerto un lavoro presso il manicomio femminile di Ciempo­zuelos, vicino a ­Madrid, non ci penserà due volte.

Qui ritroverà Aurora Rodríguez Carballeira, la più misteriosa fra le pazienti di suo padre. Dotata di una cultura notevole e di un’intelligenza sopraffina, la ragazza è affetta da una grave forma di paranoia che l’ha potata a venire condannata per l’omicidio della figlia ­Hildegart. Germán cercherà di entrare nel mondo e nella mente di Aurora con l’aiuto di Maria, l’infermiera con cui nascerà anche un sentimento puro e genuino.

Gli amici di Emilio, di Graziella Monni

Una storia di amicizia e coraggio che si staglia sullo scenario della Resistenza, alla fine della dittatura fascista. Se amate i romanzi storici che trattano però gli avvenimenti in maniera coinvolgente e personale, offrendo inediti punti di vista al lettore, allora segnatevi questo titolo.

Il protagonista è Filippo, il figlio del podestà Giovanni Lai che cresce in un paesino immaginario della Sardegna, negli anni della dittatura fascista.

È il capo carismatico di un piccolo gruppo di amici, ragazzi come lui oppressi dalla tirannia della dittatura che hanno come eroe il grande esule antifascista Emilio Lussu.

Proprio a lui incominceranno a scrivere lettere di stima, ponendo le basi di quella che diventerà un’amicizia epistolare molto sentita e coinvolgente.

Ma l’arrivo in paese di un funzionario dell'Ovra, il servizio segreto fascista, complicherà ogni cosa…

Le amiche, di Elizabeth Ames

Un romanzo che è anche un’analisi psicologica di come le amicizie evolvano e si adattino alle metamorfosi della vita.

Le protagonista sono Lainey, Ji Sun, Alice e Margaret, tre ragazze che si conoscono al college e diventano inseparabili.

Il romanzo segue la vita delle quattro amiche passando dai giorni spensierati della gioventù a quelli più complicati una volta diventate adulte, concentrandosi su un errore terribile che ciascuna di loro commette e che ne segnerà la vita per sempre.

Diviso in quattro parti, Le amiche si interroga su come il passare del tempo e la maturità costringano le amicizie a evolversi e a cambiare. E pone l’accento sul vero collante che unisce le persone, sull’unica arma segreta in grado di unire: la capacità di perdonare.

L'ultimo marinaio, di Andrea Ricolfi

L'ultimo marinaio racconta di Matias, un ragazzo che vive sull'isola di Noss e che ha un rapporto di odio e amore con il mare. Odio per avergli portato via il padre quando lui era soltanto un bambino, amore perché è acqua salata che gli scorre impetuosa nelle vene.

L'unica eredità paterna che ha ricevuto è il Marlin, una barca di legno costruita a mano. È da qui che nasce il suo sogno: aprire una scuola di vela per forgiare marinai provetti.

Una scuola per insegnare, attraverso i segreti del navigare, i segreti della vita. Matias incontrerà Tomas, un uomo silenzioso con un’anima pura che diventerà per lui un maestro e un amico.

Nuovi libri da leggere: romanzi fantasy

Fiamme nella palude, di Eoin Colfer

Fiamme nella palude di Eoin Colfer è un romanzo fantastico per adulti che mette assieme vodka, parolacce, alligatori, contrabbandieri e droni.

Racconta di Vern, un essere mostruoso e ultraterreno che vive nella zona paludosa della Louisiana. È un drago, anzi: l’ultimo dei draghi. Ma di carattere sembra più un Drugo, come il Grande Lebowski insomma. Si accende le Marlboro con le fiamme che gli escono dal naso, beve vodka Absolut con addosso una t-shirt di Flashdance e si fa maratone di Netflix nel capanno da pesca in cui vive miseramente.

Sulla sua strada finirà Everett "Miccetta" Moreau, un quindicenne che lavora per un contrabbandiere e che sta scappando da un poliziotto corrotto che lo vuole morto.

Il motivo? Il ragazzo è il testimone oculare dell’omicidio del contrabbandiere per mano proprio del poliziotto.

Verrà salvato proprio da lui, dal drago. E baratterà la sua protezione con rifornimenti di vodka e sigarette. Uno strano sodalizio che però funziona alla grande, sfociando nella più improbabile della amicizie: quella tra un teen-ager e un drago.

Nuovi libri da leggere ad agosto: noir

Uccido chi voglio, di Fabio Stassi

Vince Corso, il protagonista biblioterapeuta, di mestiere cura la gente suggerendo libri da leggere.

Lo fa con i detenuti del carcere di Regina Coeli, uno dei quali gli rivelerà che il soprannome della sua famiglia non significa “braccia cadute” in antico dialetto siciliano (come Vince aveva sempre creduto) bensì “uccido chi voglio”.

Il biblioterapeuta si ritroverà nel bel mezzo di un’indagine, improvvisandosi detective e scoprendo quasi una specie di porta magica tra i libri e la vita vera.

La ragazza del ponte, di Arnaldur Indriðason

La ragazza del ponte di Arnaldur Indriðason è un noir dalle tinte più rosse che nere.

Un'anziana coppia è preoccupata per la nipote Danní che si è messa a frequentare brutti giri legati alla droga. Non avendo sue notizie da qualche giorno, temono le sia successo qualcosa così si rivolgono a Konráð, un ex poliziotto in pensione.

Siamo a Reykjavík, nel cuore dell’Islanda, e per risolvere il caso di Danní (che nel frattempo viene ritrovata cadavere nell'appartamento del fidanzato), l’ex poliziotto seguirà una pista apparentemente lontana e fuorviante: una ragazzina annegata nel laghetto della Tjörnin quasi cinquant'anni prima.

La ragazza del ponte è un bel noir con un modo di narrare asciutto e tagliente e con quell’andare al sodo senza troppi fronzoli che ha fatto dello stile nordico un vero e proprio genere.

Una Cadillac rosso fuoco, di Joe R. Lansdale

Joe R. Lansdale non ha certo bisogno di presentazioni.

L’ultima sua fatica è Una Cadillac rosso fuoco con protagonista Ed Edwards, degno erede della sua lunga fila di falliti. Questo suo nuovo antieroe lavora nel business delle auto di seconda mano.

Tra contachilometri truccati, catorci arrugginiti e la regola non scritta ma sempre seguita che il cliente va fregato sempre, Ed è in un limbo di insoddisfazione e apatia.

Ma quando pignorerà una Cadillac nuova di zecca che i proprietari hanno smesso di pagare, la svolta che tanto attendeva sembra fare capolino nella sua vita. O capolinea? La differenza è labile.

Finirà a letto con la moglie del proprietario della Caddy fiammante e accetterà la sua proposta: fare fuori il marito per riscuotere l’assicurazione sulla vita di lui.

Filinona di fine estate, di Cristina Cassar Scalia

