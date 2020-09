11 nuovi libri da leggere a settembre: romanzi appena usciti, noir, thriller, love romance e young adult da godersi di ritorno dalle ferie.

Volete un elenco preziosissimo di nuovi libri da leggere a settembre, perfetti per il rientro dalle ferie e il ritorno alla solita routine? Ecco gli 11 romanzi in uscita che vi terranno incollati alle pagine.

Ce n’è per tutti i gusti e le personalità: dal noir a tinte fosche al giallo ritmato di suspense, dal love romance che vi farà battere il cuore fino alla chicca del genere “young adult” che mette d’accordo tutti, teenager e Peter Pan mai cresciuti, ecco i titoli da segnarvi a caratteri cubitali.

E da stratificare sul comodino.

11 nuovi libri da leggere a settembre

Nuovi libri da leggere a Settembre: romanzi

La morte è una convinta democratica, di Lucio Figini

Benvenuto Malvolio è il fascino fatto carne (e carta): un insegnante che nel tempo libero amoreggia con le mamme delle sue alunne.

Oltre alle madri delle studentesse, un’altra frequentazione fissa è il suo psicoterapeuta.

Benvenuto soffre di allucinazioni e quasi ogni notte riceve la visita dell’artista rinascimentale nonché suo omonimo Benvenuto Cellini, geniale e dissoluto personaggio che è stato un po’ tutto: scultore, orafo, scrittore, argentiere e capostipite del Manierismo.

Ma l’alter ego Cellini e il personaggio di Benvenuto non sono gli unici due protagonisti: se ne aggiunge un terzo, con un salto temporale all’indietro di quasi cento anni e un tuffo carpiato geografico che da Milano ci porta alla Russia.

Roman è un giovane uomo che sta portando due cadaveri nei boschi per bruciarli.

L’incontro con un ragazzo che nasconde uno dei più grandi segreti della Storia e che indossa un misterioso medaglione svolterà la missione nonché la vita di Roman.

Malinverno, di Domenico Dara

È ambientato a Timpamara, un paese in cui sorge la più antica cartiera calabrese a cui si è aggiunto poco dopo il maceratoio. Qui Astolfo Malinverno è il bibliotecario che, più che essere alle prese con le tarme della carta, lotta contro un altro nemico dei libri: il macero.

Passa continuamente di lì per cercare di salvare più libri possibili, recuperando quelli che possono essere rimessi in circolazione.

Un giorno il messo comunale gli annuncia che gli è stato affidato un nuovo impiego: alla mattina sarà guardiano del cimitero e al pomeriggio starà alla biblioteca.

La misteriosa foto di una donna posta su una lapide darà il via a un’avventura che coinvolgerà totalmente Astolfo e non solo lui: anche il lettore verrà trascinato nella spirale ipnotica di questo romanzo perfetto per il rientro dalle vacanze.

L'urlo, di Claudia Sfilli

Un romanzo intenso e doloroso che parla di bullismo.

L'urlo di Claudia Sfilli racconta di Virginia, un’insegnante di lettere di un liceo che nota un cambiamento allarmante di una sua alunna, Alice. In quella ragazza rivede se stessa da adolescente, oggetto di scherno e di angherie da parte di studenti più grandi che la perseguitavano.

Intenzionata a scoprire la causa dei brutti segni sulla schiena della giovane nonché del suo deperimento psico-fisico, la professoressa andrà a fondo in uno scavo che non solo penetra nel profondo di Alice ma va negli abissi più bui anche di se stessa.

Il mare senza stelle, di Erin Morgenstern

Il mare senza stelle di Erin Morgenstern è un romanzo che ha dentro tutto: feste in maschera a New York, club segreti e perfino antiche librerie sotterranee.

Il protagonista è Zachary Ezra Rawlins, uno studente del Vermont che un giorno trova un libro misterioso nascosto fra gli scaffali della biblioteca universitaria.

Mentre lo sfoglia, affascinato da racconti di prigionieri disperati, collezionisti di chiavi e adepti senza nome, leggerà qualcosa di strano: fra quelle pagine è custodito un episodio della sua infanzia.

Da lì in avanti una lunga catena di enigmi e coincidenze che si inanellano l’una con l’altra costruiranno una trama ipnotizzante.

Una serie di indizi disseminati lungo il suo cammino come un'ape, una chiave e una spada condurranno protagonista e lettore in un viaggio pazzesco.

Assieme a Mirabel, una pittrice eccentrica dai capelli rosa, e Dorian, un ragazzo attraente e raffinato, Zachary vivrà un’avventura mozzafiato in questo mondo magico, attraverso miti, favole e leggende.

La strada del mare, di Antonio Pennacchi

Il nuovo capitolo della saga della famiglia Peruzzi che racconta gli anni Cinquanta dell'Agro Pontino è finalmente arrivato.

La strada del mare di Antonio Pennacchi ha come protagonisti Otello, Manrico, Accio e tutti i figli e le figlie di Santapace Peruzzi e di “zio Benassi”.

Giovani che crescono negli anni del boom economico mentre Littoria diventa Latina e si sviluppa grazie a quella “Strada del mare” messa a titolo, la stessa per costruire la quale Otello si spezzerà la schiena.

Mescolando scientemente realtà e finzione, sogno e cronaca, Antonio Pennacchi costruisce un grande romanzo corale che dà voce alla commozione ma anche all’ironia.

Come sempre accade nell'opera di Pennacchi, la "piccola" storia delle famiglie originarie del Veneto scese nel basso Lazio per colonizzare le terre bonificate dal regime fascista si intreccia con la “grande” Storia italiana e internazionale del dopoguerra.

Proprio come te, di Nick Hornby

Amanti di Nick Hornby , a raccolta! Il nuovo romanzo Proprio come te dell’autore britannico cult è da leggere tutto d’un fiato.

Racconta di Lucy, insegnante di lettere quarantaduenne che ha due figli e un ex marito. L’amica Emma le invidia la sua condizione di single e continua a tartassarla di consigli non richiesti per sedurre. Ma Lucy non è pronta per una nuova storia e passa senza convinzione da un deprimente appuntamento al buio a una cena con uno scrittore pieno di sé.

Poi arriva Joseph, il ragazzo che lavora al banco della macelleria, fa il babysitter e l'allenatore di calcio con un sogno nel cassetto: diventare deejay. Joseph e Lucy non potrebbero essere più diversi ma l’attrazione è magnetica.

Tutte la carte in regola per un cocktail di love romance, di genere "young adult" e batticuore formato prima volta ci sono.

Sotto il sole bastardo, di Sébastien Bianco

Mettetevi comodi perché Sotto il sole bastardo di Sébastien Bianco vi incollerà alla sedia.

Protagonista è Giacomo "Jack" Montichiari, nato, cresciuto e fuggito da uno dei quartieri più difficili di Milano di cui ancora porta addosso le cicatrici e si trascina dietro i fantasmi.

La sua amica Perla, come lui sopravvissuta a un'infanzia buia e oggi avvocato pro bono di ragazzi in difficoltà, gli chiederà di nascondere Emiliano, il figlio di un violento pregiudicato in carcere per omicidio.

Ciò che Perla e Jack vogliono è evitare che le colpe dei padri ricadano sui figli però presto a Milano arriverà lo zio del ragazzo e Jack si ritroverà invischiato in un intrigo che mette a nudo tutto il torbido di cui gli esseri umani sono capaci.

Nuovi libri da leggere a Settembre: gialli

Il metodo del dottor Fonseca, di Andrea Vitali

Il metodo del dottor Fonseca è ambientato a Spatz, un piccolo borgo sperduto, arroccato tra le montagne. Qui non accade mai nulla finché un assassinio scrollerà il torpore del paesino, portandone alla luce fragilità, odi, segreti e scheletri nell’armadio.

Dopo mesi trascorsi dietro una scrivania per aver ferito un passante nel corso di una retata, un ispettore viene inviato a Spatz per indagare sull’uccisione di una donna il cui presunto assassino è il fratello, un giovane con disturbi mentali che abitava insieme a lei che ora è misteriosamente scomparso.

Troppo freddo per Settembre, di Maurizio De Giovanni

Dopo l’enorme successo della precedente avventura, la tanto amata assistente sociale dei Quartieri Spagnoli di Napoli torna con un nuovo capitolo che mescola tinte gialle, noir e rosa.

Il personaggio di Mina è irresistibile ed esuberante come la città in cui vive, quella Napoli genuina e verace che a testa altra vive senza paura. Con un innato senso della giustizia e un formidabile talento per cacciarsi nei guai (ma anche per risolverli), Mina Settembre accompagna il lettore per mano in una storia molto avvincente.

Se avete amato la saga letteraria di De Giovanni composta dai due racconti contenuti nelle antologie Regalo di Natale e La scuola in giallo e dal romanzo Dodici rose a Settembre uscito nel 2019, allora non potete perdere questo sequel avvincente.

Il commissario e la badante, di Andrea Fazioli

In Svizzera si muove una bizzarra coppia di investigatori, quella formata dall'ex commissario Giorgio Robbiani della Polizia cantonale ticinese e dalla sua badante, la tunisina Zaynab Ammar.

Robbiani, in pensione e addolorato per la scomparsa della moglie, spesso viene contattato per piccoli problemi, furti, sparizioni e litigi visto il suo fiuto da poliziotto e la sua esperienza pluriennale.

Zaynab è una giovane donna segnata dalla solitudine dopo la morte del marito nel Centro per richiedenti asilo di Chiasso. Dotata di un’intelligenza e di un acume sopraffini, si rivela un'ottima assistente per le micro-indagini del commissario.

Saranno loro i protagonisti degli ottantacinque racconti che questa antologia inanella, come tanti capitoli dello stesso romanzo.

Il bello de Il commissario e la badante è che vi sembrerà di guardare una serie poliziesca e, proprio come succede per le puntate dei serial, ogni racconto vi fidelizzerà sempre di più.

Doppio silenzio, di Gianni Farinetti

Un giallo che non nasce come un giallo ma che lo diventa, con protagonista Sebastiano Guarienti che vola a Palermo per il matrimonio di un amico con una ragazza di famiglia facoltosa.

In aereo legge la notizia di un omicidio commesso proprio nel capoluogo siciliano: un noto imprenditore edile è stato ucciso nelle rovine di un'antica villa. Pian piano si addentrerà nelle maglie di un mistero dalle tinte rosso sangue nonché noir.

Per chi ha amato L'isola che brucia dello stesso autore, questo nuovo romanzo è da non perdere. Del precedente libro si ripresentano anche personaggi già apparsi, come la principessa Consuelo Blasco-Fuentes.