Per chi è in partenza e per chi per ora può viaggiare solo con la fantasia, ecco 10 nuovi libri da leggere tra i romanzi freschi di stampa

Siete in cerca di nuovi libri da leggere? Che stiate per partire per le ferie estive, che vi stiate portando avanti e preparando mentalmente a quell’agognato momento, o che siate in cerca di distrazioni perché le vacanze sono ancora (troppo) lontane, abbiamo ottimo materiale per voi.

Giugno è un gran mese per le novità in libreria, e i romanzi appena usciti che vale la pena leggere al più presto coprono davvero i gusti di tutti.

Dal thriller al noir, dal giallo al love romance, dal memoir all’horror, ecco un’ampia varietà di nuovi libri da leggere a Giugno.

10 nuovi libri da leggere a Giugno

Moon Lake di Joe R. Lansdale

«La luna è alta. L’acqua è alta. Anime oscure vagano sulla terra e piangono. È una vecchia poesia. Ora so cosa significa».

Sono queste le ultime parole che Daniel Russell ha sentito pronunciare da suo padre una notte del 1968, poco prima di gettarsi nel Lago della Luna con la sua automobile.

La vettura e i resti del padre verranno trovati soltanto dieci anni più tardi, quando Daniel farà una sconvolgente scoperta.

In uno straordinario Texas - Paese che il mitico autore statunitense Joe R. Lansdale sa descrivere in ogni sua contraddizione - si svolgerà qualcosa di davvero sconvolgente, qualcosa che scardina non soltanto la vita del protagonista ma dell'intero paese in cui vive.

Se volete un romanzo che sappia shakerare sapientemente noir, thriller e storie di detective, allora è il libro che fa per voi.

Fotomodella di Elisabetta Valentini

È stato ripubblicato il libro di culto uscito nel 1988 nella collana "Mouse to Mouse" curata da Pier Vittorio Tondelli e da allora mai più ristampato: parliamo di Fotomodella di Elisabetta Valentini, l'ultimo nato in casa Accento Edizioni.

Racconta la storia di Elisabetta Valentini, la quale all'età di diciassette anni cambiò radicalmente vita: da timida studentessa, si trasforma in modella di fama internazionale.

Un'esistenza che diventerà frenetica, tra voli, riprese, party esclusivi e celebrità. Elisabetta si sentirà risucchiata in un mondo che non le appartiene, trovando sempre più difficile destreggiarsi tra impegni ed emozioni.

Quest'ultime riguardano soprattutto la storia d'amore sofferta che vive con un uomo, un famoso attore italiano il cui nome non è mai citato nel testo. Tuttavia i cronisti dell'epoca hanno rivelato che si tratta di Ugo Tognazzi.

Se volete un memoir di una delle più famose supermodelle degli anni Ottanta, con tanto di aneddoti, racconti e rivisitazioni della creatività e dell'entusiasmo di quel decennio, allora mettete al più presto Fotomodella di Elisabetta Valentini sul vostro comodino.

Foucault in California di Simeon Wade

Ambientato in una serata nel deserto della California, Foucault in California di Simeon Wade descrive le stelle che brillano nel cielo, la musica classica in filodiffusione, oltre alla giusta dose di LSD e uno dei più grandi filosofi del XX secolo.

Questo libro racconta la storia dell'esperienza più importante della vita di Michel Foucault.

Viene raccontata proprio da chi lo ha guidato in una notte leggendaria, una notte che si è trasformata in un viaggio nei paradisiaci inferi del sé, cambiando per sempre il pensatore francese.

Il cambiamento è stato così repentino che, dopo quella notte, Foucault ha deciso di riscrivere il suo capolavoro, La storia del sesso.

Dopo trent'anni in una scatola, le prove di questa esperienza mistica sono emerse in un libro. Tra sessioni di yoga, riflessioni sulla natura umana, confessioni e visioni, Foucault in California è un romanzo on the road, un dialogo filosofico e un romanzo young adult da avere. Da pelle d'oca, specialmente per chi ha la beat generation nelle proprie corde.

Oh, oh, oh, oh, oh. I Righeira, la «playa» e l'estate 1983 di Fabio De Luca

Estate 1983. Il presidente degli Stati Uniti Reagan ha promesso uno "scudo spaziale"; in Italia, a Napoli, è nato il primo "bambino in provetta", e "oh, oh, oh, oh, oh" invade le radio, i televisori, le orecchie e le teste di tutti noi. Vamos a la playa di Johnson e Michael Righeira diventa l’inno, il Notti magiche ante litteram ma (se possibile) ancora più potente.

Un testo (in spagnolo!) su una bomba atomica e la fine del mondo. E i due ragazzi che l'hanno cantata, Johnson e Michael Righeira, sono inoltre i finalisti del Festivalbar, l'evento più bello dell'estate. Nell'estate del 1983 tutti conoscevano (e cantavano) questo tormentone.

Il giornalista Fabio De Luca incontra i protagonisti di quegli anni e della musica italiana di oggi (Johnson Righeira, Carmelo La Bionda, Linus, Claudio Cecchetto, Carlo Massarini, Francesco Bianconi, Antonella Ruggiero, Jovanotti, Max Pezzali, Roberto D`Agostino e altri ancora). Tramite le loro parole (e le sue), De Luca ci racconta un'estate e un’Italia indimenticabili.

Oh, oh, oh, oh, oh. I Righeira, la «playa» e l'estate 1983 di Fabio De Luca è il libro che non può mancare sotto l’ombrellone quest’estate. E, come racconta il fantastico meme inaugurato dall’autore stesso sui social network, se un tempo soltanto i dj dovevano sorbirsi richieste come: “Ciao, mi metti quella che fa oh, oh, oh, oh, oh!”, adesso anche i librai si sentiranno chiedere: “Avete quello intitolato oh, oh, oh, oh, oh?”.

Clara legge Proust di Stéphane Carlier

Cindy Coiffure è un piccolo negozio da parrucchiere, quasi nascosto in una stradina laterale del centro di Chalon-sur-Saône. Qui lavora Clara, giovane parrucchiera che lavora per la signora Habib.

Quest'ultima è un'ammiratrice di Chirac e fan sfegatata di Parigi, dove ha vissuto in gioventù. Miss Habib vuole a tutti i costi far sembrare Cindy Coiffure un'attività della Ville Lumière.

Ma deve scontrarsi con la realtà provinciale, tra pettegolezzi e clienti che hanno un'età media di circa settant'anni. Oltre a Clara, lì lavorano altri due parrucchieri: Nolwenn e Patrick.

È in questo piccolo universo, al ritmo di forbici, phon e chiacchiere, che Clara trascorre le sue giornate, sempre uguali. Così come sempre uguali sono le serate, in cui la ragazza torna dal bel pompiere JB, un principe azzurro ammirato da tutti. Ma quando un giorno un misterioso cliente lascia un libro in negozio, la vita di Clara cambia. Il libro è Swann's Side: Clara ha appena incontrato Marcel Proust. E non potrà mai più tornare indietro.

Perdetevi nel viaggio alla ricerca del tempo libero assolutamente non perduto (battutona per proustiani). Clara legge Proust di Stéphane Carlier vi farà innamorare se il vostro cuore batte per film come Il favoloso mondo di Amélie.

Il silenzio e la collera di Pierre Lemaitre

Parigi, 1952. I fratelli Pelletier si sono appena trasferiti qui da Beirut. Hélène, la più giovane delle tre, arriva a Chevrigny, un villaggio nelle profonde province della Francia, per realizzare un reportage commissionato dal "Journal du Soir".

Uno spettacolo oscuro le si aprirà davanti agli occhi: Chevrigny deve venire sommersa dall'acqua. Cesserà di esistere per fare posto a una grande diga e a una centrale idroelettrica.

Nel frattempo suo fratello François, giornalista per lo stesso giornale di Parigi, deve scoprire chi è la misteriosa donna di cui è perdutamente innamorato, mentre il fratello Jean è preda di impulsi violenti.

Il silenzio e la collera di Pierre Lemaitre è un grande romanzo sociale che offre un affresco di una Francia degli anni ‘50 dominata da grandi cambiamenti. Perfetta lettura per chi apprezza tematiche femministe, studi sociali e romanzi storici.

La musa scarlatta di Sarah I. Belmonte

Parigi, 1788. In una Francia sull’orlo della Rivoluzione, Olympe de Gouges è una donna sui generis. È una romanziera affermata e indipendente.

Vive da sola in una mansarda davanti al teatro dell’Odéon, dove le sue pièces vanno in scena nonostante i boicottaggi della Comédie-Française.

È la scrittrice più famosa, e più odiata, di Francia. Ma ciò non le basta: inizierà a frequentare i circoli intellettuali della capitale nonché gruppi segreti di donne ribelli come lei dove madri, bottegaie e nobili si dedicano anima e corpo alla difesa dei più deboli e alla libertà di tutti i cittadini.

La storia di Olympe si muove in bilico tra attrazioni pericolose e ideali da portare avanti. La musa scarlatta di Sarah I. Belmonte è la lettura adatta se amate i personaggi femminili forti, le tematiche femministe e le storie esemplari.

Baba di Mohamed Maalel

Ahmed fa parte di una famiglia in cui le lingue e le ricette si mescolano: riso, patate, cozze e taralli convivono con couscous e baklawa, così come si mischiano l’italiano e il tunisino.

Nella sua famiglia multiculturale non mancano ombre nascoste e contraddizioni spiccate: Taoufik è un padre spesso violento ma anche capace di disorientanti slanci d’amore e tenerezze.

Baba è una lunga confessione a un padre al quale cui il protagonista vuole finalmente mostrarsi per ciò che è. Intenso, commuovente, spietato e crudo, Baba fin dalla prima pagina si rivela una spirale da cui non è possibile liberarsi.

La libreria sulla collina di Alba Donati

Nel dicembre 2019, Alba Donati decide di cambiare vita e aprire una libreria a Lucignana, sull’Appennino lucchese. Lo fa grazie a un crowdfunding e al passaparola sui social network.

Una volta aperti i battenti alla sua libreria - che è una sorta di splendido cottage letterario immerso nel verde - quel luogo diventa una meta di pellegrinaggio.

La libreria sulla collina di Alba Donati è il libro che fa per voi se siete innamorate delle storie che sembrano uscite da una favola ma che invece sono verissime.

Il volto del male di Stefano Nazzi

Un timore molto profondo che ci portiamo dietro è che esistano persone cattive. Per questo motivo, quando avviene un efferato assassinio siamo immediatamente portati ad attribuirlo a una mente malata, o al proverbiale "raptus di follia". E invece esistono persone cattive e sanissime di mente.

Ce lo dimostra Stefano Nazzi in questa raccolta di storie inquietanti. È il racconto di dieci persone che hanno fatto del male, tanto male: uomini e donne di età diverse, che in Italia si sono resi colpevoli di delitti efferati, spesso con moventi inesistenti.

Dai più noti, come Nicola Sapone delle Bestie di Satana o Luigi Chiatti, il Mostro di Foligno, fino a nomi meno conosciuti, come il serial killer Gianfranco Stevanin, il «Cherubino nero» Roberto Succo o, ancora, le tre ragazze che a Chiavenna uccisero senza motivo una suora.

Nazzi ci racconta com’erano e come sono diventati dei «mostri», spesso senza che nessuno intorno a loro sospettasse quello che stava accadendo.

E ci racconta anche ciò che è successo dopo: qualcuno ha continuato a uccidere, altri hanno voluto scomparire.

Nessuno può sapere da dove nasca il male, o perché questi assassini abbiano fatto ciò che hanno fatto.

Quel che è certo, è che il male è come un sasso lanciato in uno stagno: si allarga in cerchi concentrici, causando dolore a tutti quanti.

Il volto del male di Stefano Nazzi è il libro ideale se amate le storie di genere crime, le atmosfere noir, l'horror e i colpi di scena da thriller.