Se siete in cerca di nuovi libri da leggere siete nel posto giusto, perché abbiamo selezionato 10 titoli imperdibili tra i migliori libri appena usciti.

Che siate in vena romantica in vista di San Valentino o tutto il suo opposto (proprio per la stessa ragione magari), abbiamo selezionato 10 nuovi libri da leggere che vi daranno esattamente quello di cui avete bisogno.

Dal giallo al noir fino al rosa, ne abbiamo selezionati di tutti i colori per accontentare i tanti palati dei lettore: dal genere comedy al love romance ecco i migliori nuovi libri da gustarvi questo mese.

10 nuovi libri da leggere a Febbraio

Madame le commissarie e l'inglese scomparso, di Pierre Martin

Isabelle Bonnet, ex capo della squadra antiterrorismo di Parigi, torna a Fragolin perché costretta a un periodo di riposo forzato.

Si tratta di un piccolo e tranquillo paesino del Sud della Francia dove la donna ha trascorso l'infanzia.

Ma non troverà la pace che sperava ci fosse ad attenderla: al suo arrivo, il paese è in preda al panico perché poche ore prima è stato scoperto in una villa il corpo esanime di una giovane donna seminuda, colpita da diversi proiettili uno dei quali le ha dilaniato il volto.

Improvvisamente il suo superiore chiamerà Isabelle per incaricarla di indagare proprio su qull’omicidio di provincia. Oltre all’affronto di vedersi degradata (ex capo della squadra antiterrorismo di Parigi qual è), il suo capo le affianca come assistente un certo Jacobert Apollinaire Eustache, un tipo goffo e maldestro che si è sempre occupato dell'archivio e non ha mai preso parte a un'indagine…

Madame le commissarie e l'inglese scomparso è il primo capitolo di una nuova saga poliziesca che si preannuncia un successo.

Sembrava bellezza, di Teresa Ciabatti

Una scrittrice è finalmente riuscita ad assaporare il tanto anelato successo. Soffre però a causa di una figlia che non le rivolge più la parola e che non vede da tempo, trasferitasi com’è lontano da lei.

Federica, la sua più cara amica del liceo, dopo trent'anni torna a cercarla, riportando nel presente della protagonista anche la sorella maggiore Livia, una ragazza dalla bellezza indicibile che si è sempre rivelata per tutte loro un modello irraggiungibile.

A causa di un incidente, Livia è rimasta prigioniera nella mente di un'eterna ragazza: una diciottenne nel corpo di una cinquantenne, una farfalla incastrata nell'ambra.

La protagonista andrà a ritroso per scandagliare il suo passato, alla ricerca di una verità su se stessa ma anche su Livia.

Una rabbia semplice, di Davide Longo

Vincenzo Arcadipane ha cinquantacinque anni, un matrimonio fallito alle spalle e un futuro che non sembra affatto roseo.

Ultimamente sente di aver perduto quell’istinto che lo aiutava a guidare le indagini e a risolvere i casi. Tuttavia quando una donna viene picchiata fuori da una stazione della metropolitana di Torino e il colpevole rintracciato in poche ore, sarà proprio l’istinto a suggerirgli che qualcosa non torna...

Deciso a fare luce su quel caso la cui soluzione così ovvia non lo convince affatto, collaborerà con Corso Bramard, vecchio capo e mentore, e l’irrequieta agente Isa Mancini. Insieme scenderanno negli Inferi della Rete, andando sempre più giù nel mondo sotterraneo del web. Riusciranno a riemergere? Ce la faranno a non affogare in ciò che hanno visto?

Una rabbia semplice è un romanzo poliziesco che vi terrà incollati alla pagina, senza darvi tregua.

Sei tu la mia ossessione, di Ninni Schulman

Pål è finalmente pronto a innamorarsi ancora. Ha passato un lungo periodo di buio totale a seguito di un doloroso distacco che non ha metabolizzato ma adesso sente che può farcela.

Quando conosce Iris - la donna che porta il nome di un fiore, bellissimo ma anche tossico - crede di avere trovato la persona che cercava. È deciso a essere finalmente felice, di nuovo.

Anche lei vede in lui ciò di cui sentiva il bisogno e, travolti dalla passione ardente, non si rendono conto che non va tutto liscio come credono, anzi.

In un crescendo di tensione e colpi di scena, la relazione si trasforma in un incubo, dando vita a un thriller vertiginoso in cui il desiderio di amare ed essere amati diventa un’arma a doppio taglio. E un’arma, punto.

Sei tu la mia ossessione è un romanzo che parte come una love story e poi si tramuta in maniera perfetta in un giallo dalle tinte forti.

Io e Mr Wilder di Jonathan Coe

Calista Frangopoulos è una donna di cinquantasette anni, con due figlie che stanno per spiccare il volo, uscendo definitivamente dal nido familiare.

Francesca, la maggiore, andrà a fare l’università negli Stati Uniti e Arlene, la più giovane, è stata presa a Oxford.

Dopo aver lasciato Francesca all’aeroporto, Calista ricorda quando era toccato a lei andare negli States per tre settimane nel 1976.

In quell’occasione c’è stato l’incontro casuale che le ha cambiato la vita: una sera a Los Angeles si era ritrovata a tavola con Billy Wilder, senza sapere chi fosse.

Quell’incontro è stato per lei la cosiddetta “sliding door”, quell’episodio che ti cambia la vita senza che tu ancora lo possa capire.

Il venditore di rose, di Dario Sardelli

È la notte di San Valentino quando in un parco della periferia di Roma viene trovato il cadavere martoriato di un venditore di rose bengalese.

Qualcuno ha infierito su di lui con un'arma affilata. Cosa si prova a essere pugnalati? All’investigatore Piersanti Spina la domanda sorge spontanea perché lui non riesce nemmeno a immaginarselo.

È affetto da un'insensibilità congenita che gli impedisce di percepire il dolore e questa cosa lo fa sembrare quasi un superuomo.

Eppure ciò che gli altri credono essere un dono e un’enorme fortuna per lui è invece una trappola infernale: è sempre «sotto anestesia» e, ironia della sorte, ha una compagna anestesista.

L’indagine lo metterà a dura prova, facendogli scoprire quanto il dolore mentale ed emotivo possa far sanguinare ben più di quello fisico.

Una vita degna di essere vissuta, di Marsha Linehan

Marsha Linhean è la psicologa che ha sviluppato la Dialectical Behavior Therapy, un approccio terapeutico che combina l’accettazione di sé e la capacità di innescare un cambiamento, diventato il trattamento d’elezione per il disturbo bordeline di personalità.

In questo libro biografico, Marsha Linehan racconta la sua storia.

Parte dalla “discesa all’inferno” con cui ha toccato il fondo a causa della sua malattia mentale per poi arrivare finalmente all’ascesa, quella che l’ha portata a fare ricerca, a studiare e ad applicarsi, specializzandosi in terapia comportamentale e arrivando infine a sviluppare la Dialectical Behavior Therapy.

Una vita degna di essere vissuta è un romanzo biografico che aiuta a capire che c’è sempre una luce in fondo al tunnel.

Un colpo al cuore, di Piergiorgio Pulixi

"Occhio per occhio, dente per dente" è la regola del serial killer che ha deciso di riparare i torti del sistema giudiziario. Dove non arrivano le giurie, arriva lui: rapisce, tortura e infine uccide i criminali che l'hanno fatta franca. Indossa una maschera dai tratti demoniaci.

Vendicatore spietato come il conte di Montecristo, villain incendiario al pari di Joker per Gotham City, il Giustiziere è la violenza incarnata ed è pronto a giocare una partita mortale.

L'indagine sul caso che sta scuotendo l'Italia è affidata al vicequestore Vito Strega, esperto di psicologia e filosofia, tormentato criminologo dall'intuito infallibile e avvezzo alla seduzione del Male.

Lo affiancano le ispettrici Mara Rais ed Eva Croce, diametralmente opposte ma proprio per questo complementari. I modi bruschi e l'impulsività di Mara sono compensati dall'acutezza e dal riserbo sfuggente di Eva.

Tra la Sardegna e Milano, i tre poliziotti dovranno mettersi in gioco più di quanto non credessero per affrontare un nemico dai mille volti. Non mancherà anche il confronto per ciascuno dei protagonisti con i fantasmi del passato.

Il libro delle case, di Andrea Bajani

Per raccontare la vita di un uomo, l’unica possibilità è setacciare le sue case.

Il libro delle case di Andrea Bajani è la storia di un uomo come tanti: le amicizie, il matrimonio, la scoperta del sesso, il distacco dalla famiglia e la liberazione dal mobilio che per vent’anni si è trascinato dietro a ogni trasloco.

Quest’uomo si chiama Io e le sue case sono tante. La prima è la Casa del sottosuolo a Roma, è sotto il livello della strada ma vi si sente ogni giorno il cannone che dal Gianicolo spara a salve contro la città. È lì che Io muove i primi passi a fine anni settanta.

La storia di Io salta di casa in casa, di decennio in decennio. E ciascuna di queste case è il tassello di un puzzle o, meglio, il piano di un condominio, per rimanere in tema abitazioni. Solo quando ogni piano sarà completato, la vita di Io sarà chiara al lettore. E anche a se stesso.

Dalla casa borghese di Torino a quella bohémien in una mansarda parigina, dalla casa delle vacanza fino a quella degli anni da studente, tutte le case vengono raccontate per narrare la storia di un uomo.

Un uomo che diventerà alla fine un semplice mollusco privo di guscio - di casa appunto - tirandosi dietro la porta di una casa vuota.

Il solo modo per dirsi addio, di Simon Stranger

In una strada di Trondheim, Simon Stranger si inginocchia per raccontare al figlio che secondo la tradizione ebraica una persona muore due volte: prima quando il suo cuore smette di battere, poi quando il suo nome viene letto, pensato o detto per l'ultima volta.

Davanti a loro c'è la pietra d'inciampo di Hirsch Komissar, il trisnonno del ragazzo che nel 1942 fu deportato e assassinato dai nazisti.

Il colpevole della morte di Komissar fu Henry Oliver Rinnan, un collaboratore della Gestapo che stabilì il suo quartier generale in una casa di periferia di Trondheim e trasformò la cantina in una camera di tortura per i dissidenti.

La stessa casa in cui i nipoti di Hirsch tornano a vivere dopo la caduta del Terzo Reich.

Simon Stranger costruisce un romanzo toccante sul disperato bisogno che abbiamo di esorcizzare il dolore, di dargli un senso. E sul tentativo di mantenere in vita i nomi di coloro che si sono persi. Lo fa seguendo i destini incrociati di cinque generazioni di una famiglia ebrea e di uno dei più spietati criminali della storia norvegese.