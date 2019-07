Libri: 10 titoli di novità thriller da leggere quest'estate per non annoiarsi mai in spiaggia o dovunque andrete (o meno) in vacanza

I libri thriller sono l’antidoto numero uno alla noia: per non sbadigliare sotto l’ombrellone e avere il fiato mozzato non dal caldo ma dal brivido della suspense, non c’è genere più indicato di questo!

Ecco 10 titoli di novità thriller in uscita, da infilare in valigia o nella borsa da mare e finire d'un fiato.

Instinct di James Patterson

Instinct di James Patterson racconta dello stimatissimo professor Dylan Reinhart, ex agente della CIA e ora docente della Ivy League considerato una delle massime autorità in materia di "criminal profiling".

Una copia del suo bestseller sull’argomento viene trovata sulla scena di un omicidio raccapricciante assieme a un messaggio minaccioso dell’assassino. Così Elizabeth Needham, determinata detective della polizia di New York responsabile del caso, recluta Dylan per assisterla nelle indagini.



Al professor Reinhart spetta soprattutto il compito di decifrare il significato di un altro indizio lasciato dal killer sulla scena del crimine: una carta da gioco.

Si scopre inoltre che non si tratta di un semplice killer ma di un serial killer: tanti altri omicidi, tutti con una carta da gioco lasciata accanto al corpo esanime, formano un puzzle insanguinato a cui mancano ancora tanti tasselli.

Il giornali lo ribattezzano "Il Mazziere" e la Grande Mela viene gettata nel panico: solo Dylan Reinhart può risolvere il rompicapo e fermare la furia omicida dell'assassino. Oppure no?

La maledizione delle ombre di Jean Christophe Grange

La maledizione delle ombre di Jean Christophe Grange è ambientato nella tentacolare Parigi, labirinto di vizi più che di virtù.

Qui è notte fonda e le strade sono deserte. Nel X arrondissement, in uno dei night club più frequentati, si è da poco consumato l'omicidio di una ballerina, il cui corpo è stato orrendamente sfigurato.

Il primo a raggiungere la scena del delitto è il comandante della Brigata criminale Stéphane Corso, convinto di trovarsi di fronte all'ennesima indagine di routine. Ma si sbaglia: la ballerina è solo la prima vittima di un serial killer fuori dal comune e fuori dagli schemi.

Per i suoi crimini sceglie giovani donne con un passato segnato da violenze e abbandoni e il modus operandi che sceglie è quello di riprodurre alcuni dipinti del pittore Francisco Goya.



La polizia brancola nel buio finché si farà avanti un anziano poliziotto che consegnerà a Corso un voluminoso fascicolo: contiene i verbali di trent'anni prima che documentano un assassinio identico a quelli recenti e lasciano intravedere una nuova pista. Sulle tracce di un uomo che da presunto colpevole si trasforma ben presto in astuto antagonista, Corso si ritroverà incastrato in una partita a scacchi con il male puro.

Il confine di Don Winslow

Il confine di Don Winslow ha come protagonista Art Keller, agente della polizia che per oltre quarant'anni è stato in prima linea nel conflitto più sanguinoso nella storia degli Stati Uniti: il narcotraffico.



Nella sua personale lotta contro Adán Barrera, capo del cartello di Sinaloa, Keller ha perso molte delle persone a lui più care nonché un pezzo di anima.

E adesso che è stato messo a capo della Dea si rende conto che dalle ceneri del mostro che ha distrutto ne sono sorti tanti altri. I nemici sono ovunque, dai campi di papavero messicani a Wall Street e alla Casa Bianca: gente che vuole ucciderlo, politici che cercano di annientarlo. Ma soprattutto un'amministrazione che lo ostacola in ogni modo.





Una perfetta bugia di Peter Swanson

Una perfetta bugia di Peter Swanson racconta di Harry, un ragazzo che pochi giorni prima di laurearsi riceve l’ultima telefonata che avrebbe mai voluto ascoltare: suo padre è morto e la polizia pensa si tratti di suicidio.

A comunicarglielo è la sua matrigna, Alice. Harry torna a casa perché vuole capire cosa sia successo e anche la moglie di suo padre sembra avere lo stesso obiettivo, motivo per cui lo aiuterà nelle indagini.

Harry conoscerà Grace, una ragazza che dice di essere nuova del posto ma che lui sospetta essere in qualche modo legata alla sua famiglia, a quella parte del passato di suo padre che sta venendo a galla, come i pezzi di un affresco nascosto per anni sotto all’intonaco.

Grace incomincerà a flirtare con Harry e non sarà la sola a desiderarlo: anche la sua matrigna sembra decisa a sedurlo.



Ipnotizzato da queste due donne, smarrito in un gioco di specchi che collega passato e presente, Harry non riesce più a orientarsi. Ma l’unica cosa che in cuor suo sa è che quelle due sirene ammalianti non dicono la verità e nascondono terribili segreti.





L’amica sconosciuta di Amy Gentry

L’amica sconosciuta di Amy Gentry racconta di Dana Diaz, una donna frustrata perché non è ancora riuscita a realizzare il sogno di diventare un’attrice di successo.

In un mondo in cui vede andare avanti soltanto gli uomini, sia sul set, sia sul palco, sia nella vita in generale, Dana sta per gettare a spugna intrisa di sbiadite speranze.

Ma in quel momento piomberà nella sua vita come un deus ex machina la carismatica Amanda Dorn.

Anche lei sta cercando di farsi strada come attrice in una realtà “fallocentrica”, dominata dalla prepotenza maschile di cui dice di avere conosciuto i risvolti più drammatici e infelici.

Assicura a Dana di aver incontrato gli stessi ostacoli e di sapere come superarli così lei deciderà di fidarsi. Insieme architettano un sottile piano di vendetta: vestire i panni l’una dell’altra e farla pagare a tutti gli uomini che negli anni hanno cercato di prevaricarle.



Il piano sembra funzionare alla perfezione: le aspiranti attrici si calano nella parte e mettono a segno un colpo dopo l’altro, senza sbagliare una battuta. Ma più la vendetta si consuma, più la fiducia di Dana in Amanda comincia a vacillare: forse il loro incontro non è stato casuale.

La scintilla del male di Carsten Stroud

Ne La scintilla del male di Carsten Stroud il sergente Jack Redding della Florida Highway Patrol e la recluta Julie Karras (al suo primo giorno sul campo) rimangono coinvolti nell’inseguimento di un SUV.

Il bollettino è tragico: una vita persa e un arresto mentre la donna che era al volante riesce a fuggire.

Guidato dal sospetto di averla già vista, Redding non si dà per vinto e continua la caccia. L’intuito non lo tradisce: suo nonno, anche lui poliziotto a Jacksonville, stava cacciando la stessa donna nel 1957.

Ma come può essere davvero lei? Redding e la sua partner Pandora Jansson si ritroveranno all’inseguimento di una misteriosa serial killer attraverso spazio e tempo: dall’attuale Jacksonville a St. Augustine, sotto il giogo della mafia targata 1957, fino al quartiere francese di New Orleans nel 1914.



La posta in gioco cambierà del tutto quando Jack, che solo pochi mesi prima ha perso moglie e figlio in un terribile incidente, dovrà affrontare una scelta amletica: aiutare suo nonno a catturare l’assassina oppure tentare disperatamente di cambiare il passato per salvare la sua famiglia.

Sorelle sbagliate di Alafair Burke

Sorelle sbagliate di Alafair Burke racconta delle sorelle Taylor, Chloe e Nicky.

La prima è la più giovane ma da sempre si rivela la più amata e apprezzata perché è l’unica di cui ci si possa fidare e su cui si possa contare davvero.

Invece Nicky è scapestrata, casinista nel midollo, ha il vizio di alzare il gomito, ha sposato d’impulso il giovane avvocato Adam Macintosh e da lui ha avuto un bambino.

Tuttavia non sa minimamente cosa voglia dire essere moglie né madre.



Chloe e Nicky sono due perfette estranee: Nicky è rimasta a Cleveland, da sola, mentre Chloe lavora a New York in un importante giornale di moda. E sta con qualcuno che sua sorella conosce bene: Adam, il suo ormai ex marito.



Ora Chloe e Adam sono sposati e insieme stanno crescendo Ethan, il figlio che Nicky non ha saputo amare.

Ma quando Adam viene trovato morto sul pavimento della loro casa di vacanza negli Hamptons, una serie di dubbi comincia ad affacciarsi nella vita di Chloe.

Dubbi sul marito, che ultimamente era sempre più reticente a parlare del proprio lavoro. Dubbi sul figlio, che l'adolescenza ha decisamente messo in crisi. E perfino dubbi su se stessa.

L'atroce delitto di via Lurcini di Francesco Recami

L'atroce delitto di via Lurcini di Francesco Recami si apre in un edificio fatiscente occupato da un gruppo di miserabili, dei ladruncoli e criminali da strapazzo che formano una dolente corte dei miracoli.

Su questa corte tutt'altro che nobile regna un dispotico furfante, un feroce imprenditore della miseria che affitta ai senzatetto piccoli e angusti spazi, sfruttando le miserie altrui il più possibile.

Quando questo despota si sveglia ubriaco e trova su di sé le tracce inequivocabili di un delitto sanguinoso, comincia a compiere le azioni più ingegnose e orripilanti per non essere scoperto.

Ma i suoi piani vengono sconvolti dal coreografo di fama mondiale Netzer, il quale inscena in quello stanzone l'ultimo suo capolavoro, utilizzando i senzatetto come danzatori e attori della tragedia. Titolo dell’opera: Gli Ultimi.

Quattro piccole ostriche di Andrea Purgatori

Quattro piccole ostriche di Andrea Purgatori è ambientato nel 2019 nelle Alpi Svizzere. Nell'albergo di lusso dove vive, un uomo di nome Wilhelm Lang riceve una lettera inattesa, una lettera che apre la porta su un passato che pensava sepolto, quando il suo nome era Markus Graf.



Il mittente è Greta, la sua amante del tempo. Oltre a compagna di vita, anche compagna di lavoro: era la sua collega di quando lavorava come spia della STASI.

Nello stesso istante nel parco del Tiergarten di Berlino un diplomatico russo viene ucciso da un colpo di pistola.

A indagare arriva Nina Barbaro, "Kriminalhauptkommissar" di origine italiana che non crede che dietro il delitto ci sia l'ISIS, nonostante stia ricevendo forti pressioni politiche per chiudere in fretta il caso trovando i colpevoli più comodi.

Ma per risolvere il mistero si deve andare indietro nel tempo, tornare ai giorni della caduta del muro di Berlino.

Nella sera del 9 novembre 1989, mentre il mondo assiste commosso al fiume umano che da est cerca di passare a ovest, le strade di Berlino sono percorse proprio da Markus, Nina e Greta, chiamati a scelte decisive destinate a condizionare per sempre le loro vite. E non solo le loro…



Intanto Yuri, un ambizioso agente del KGB che diventerà il presidente della Russia, e Leo Kasprik, uno psichiatra esperto di ipnosi, cercano di impadronirsi dei dossier legati al progetto segreto cui hanno dedicato anni: il progetto "Walrus", in onore del malvagio tricheco della canzone di John Lennon e Paul McCartney e dell'inquietante favola nera di Alice nel Paese delle Meraviglie.

Un progetto che avrebbe dovuto creare quattro micidiali "agenti dormienti", addestrati per uccidere e invincibili sul campo.

Il destino dell’orso di Dario Correnti

Il destino dell’orso di Dario Correnti è il nuovo capitolo che racconta delle indagini dell'indimenticabile coppia di Nostalgia del sangue, caso editoriale internazionale.



E questo nuovo thriller si dimostra altrettanto sorprendente e serrato. In una valle svizzera, un industriale milanese viene sbranato vivo da un orso in un giorno di luglio.

Marco Besana, giornalista di nera con troppi anni di lavoro alle spalle, è costretto controvoglia a occuparsi di quella strana morte.

Sarebbe facile archiviare il caso come un incidente di montagna ma Ilaria Piatti, giovanissima reporter perennemente precaria, è fermamente convinta di avere davanti un serial killer, ben più feroce di qualsiasi animale nei paraggi.



Così Ilaria e Marco, accompagnati dal cane Beck's, lasciano Milano e partono per l'Engadina. E lì scoprono una catena di morti orribili e misteriose, tutte apparentemente accidentali: un uomo caduto in un crepaccio, uno carbonizzato nel suo aereo privato, un altro mummificato in un bosco.

La sequenza non può essere casuale e anche se la polizia locale non collabora e in redazione nessuno crede in loro, i due cronisti non si danno per vinti. Sono sicuri di avere di fronte un soggetto molto pericoloso che uccide le sue vittime con armi non convenzionali, in modi così sofisticati da non lasciare indizi di potenziali omicidi.