Quale modo migliore per trovare buoni libri da leggere che fidarsi del parere di milioni di altri lettori? Ecco i libri più letti del 2022

Fine anno, tempo di classifiche: se siete in cerca di nuovi romanzi con cui trascorrere le vacanze, titoli dal gradimento assicurato da regalare, o siete curiosi di fare un check del letto-non letto dei successi dell'anno per essere certi di non lasciarvi scappare niente, ecco quali sono i libri più letti del 2022.

A spifferarci la classifica è stato Rakuten Kobo, che ha pubblicato il suo Book Report annuale, una panoramica su come gli italiani hanno letto quest'anno con gli ultimi trend di lettura e ascolto digitale che, nemmeno troppo sorprendentemente, sono stati influenzati anche dai social e dalle serie tv: da Il Trono di Spade a Bridgerton passando per The Witcher, sono tante le serie che hanno incuriosito e spinto gli italiani ad approfondire leggendone i relativi libri. Ed ecco che quegli stessi romanzi hanno scalato la classifica degli eBook più venduti del momento.

Ma non solo: secondo il Kobo Book Report 2022, anche i social, e in particolare Tik Tok, hanno giocato un ruolo centrale nello sviluppo dei trend e nella crescita delle vendite Kobo grazie ai consigli degli influencer sulla piattaforma, che guidano le tendenze di lettura in Italia.

L'autrice più popolare secondo la classifica Kobo è Colleen Hoover, con un aumento anno su anno delle vendite del suo libro It Ends With Us quasi del 118%.

È interessante notare come le dinamiche del settore editoria stiano drasticamente cambiando. Basti pensare infatti come i romanzi della Hoover abbiano scalato la classifica dei bestseller diversi anni dopo la loro pubblicazione, grazie alla grande popolarità che hanno ottenuto fra i fan sui social media.

Curiosi dunque di conoscere quali sono stati i più scaricati, letti e graditi tra i titoli di narrativa, romanzi rosa o thriller? Ecco le classifiche.

Ecco i libri più letti del 2022

I 10 libri più letti del 2022

Ecco gli eBook più venduti nel 2022 in Italia:

1. Il caso Alaska Sanders, Joël Dicker

Aprile 1999. Mount Pleasant, una tranquilla cittadina del New Hampshire, è sconvolta da un omicidio. Il corpo di una giovane donna, Alaska Sanders, viene trovato in riva a un lago. L’inchiesta è rapidamente chiusa, ma undici anni più tardi il caso si riapre. Il sergente Perry Gahalowood, che all’epoca si era occupato delle indagini, riceve un inquietante messaggio anonimo. E se avesse seguito una falsa pista? L’aiuto del suo amico scrittore Marcus Goldman, che ha appena ottenuto un enorme successo con il romanzo La verità sul caso Harry Quebert sarà ancora una volta fondamentale per scoprire la verità.

2. I bambini silenziosi, Patricia Gibney

In una calda sera d’estate, Mikey Driscoll, un ragazzo di undici anni, sta tornando a casa, dopo aver trascorso il pomeriggio con gli amici. Il giorno dopo il suo corpo senza vita viene scoperto da alcuni adolescenti, disteso su un letto di fiori appena raccolti. Le indagini vengono affidate a Lottie Parker. Per la detective si tratta di un caso che la riguarda molto da vicino e Lottie sa che dovrà agire in fretta. Perché è solo questione di tempo prima che il serial killer torni a far parlare di sé. E la vita di suo figlio potrebbe essere in grave pericolo…

3. Non è un paese per single, Felicia Kingsley

Belvedere in Chianti, piccolo borgo sulle colline toscane, dove abbondano ulivi e vigne ma di scapoli nemmeno l’ombra, è in fermento: Charles Bingley, nipote del defunto conte Ricasoli, sta arrivando dall’Inghilterra per prendere possesso dell’eredità, la tenuta Le Giuggiole. La notizia ha scatenato le potenziali suocere, disposte a tutto pur di sistemare le figlie con Charles o con il suo altrettanto affascinante, ricco e single amico Michael D’Arcy. A chi, invece, questa caccia al marito non interessa, è Elisa, amica d’infanzia di entrambi i giovani, con i quali passava tutte le estati alla tenuta, dove ora vive e si occupa con passione della vigna e della produzione del vino.

4. Violeta, Isabel Allende

Violeta viene al mondo in un burrascoso giorno del 1920, primogenita di una famiglia di cinque chiassosi fratelli. Fin dall'inizio la sua vita sarà segnata da eventi straordinari, poiché si avvertono ancora le onde d'urto della Grande Guerra quando l'influenza spagnola raggiunge le coste del suo paese natale sudamericano, quasi nel momento esatto della sua nascita.

5. Le ossa parlano, Antonio Manzini

Mentre Rocco Schiavone affronta a Roma i suoi fantasmi con la sensazione che a quella città non abbia più niente da dire, ad Aosta nei boschi vicino Saint-Nicolas, vengono rinvenute alcune minuscole ossa umane. Sono di Mirko Sensini, un bimbo di 8 anni strangolato dopo aver subito violenza sessuale. Rocco stavolta dovrà scavare nel terreno più torbido della psicopatologia umana: la pedofilia. Intanto Lupa dà alla luce tre cuccioli, Caterina riprende servizio ad Aosta e Rocco ricomincia a disobbedire all’immobilità.

6. Rancore, Gianrico Carofiglio

Un barone universitario ricco e potente muore all'improvviso; cause naturali, certifica il medico. La figlia però non ci crede e si rivolge a Penelope Spada, ex Pm con un mistero alle spalle e un presente di quieta disperazione. L'indagine, che sulle prime appare senza prospettive, diventa una drammatica resa dei conti con il passato, un appuntamento col destino e con l'inattesa possibilità di cambiarlo.

7. Incidente Franciacorta, Rebecca Quasi

Avere come vicina una maestra in pensione dalla personalità esplosiva e invadente può rivelarsi un’esperienza estrema, soprattutto se si viene da un periodo nero nel quale la vita sentimentale è andata a rotoli, insieme a quella lavorativa.

Questo direbbe Carolina Bassani, cardiologa, dirimpettaia dell’arzilla Eufemia. Due anni prima, una terribile disgrazia ha distrutto la carriera lavorativa sua e di un collega, Ascanio Sangiorgi, chirurgo plastico.

I due medici si rincontrano per caso in un supermercato, protagonisti di un imprevedibile e rocambolesco incidente: Carolina viene colpita dalla scheggia di una bottiglia di Franciacorta caduta dallo scaffale dei vini, Ascanio la soccorre.

Da quel momento, si inanella una serie di eventi che, come in un domino a tinte giallo-rosa, porterà due persone sole e deluse a riemergere dal baratro.

8. Il codice dell'illusionista, Camilla Läckberg

Quando una donna viene trovata morta in una cassa di legno con il corpo trafitto da spade, la polizia di Stoccolma è frastornata: difficile capire se si tratti di un gioco di prestigio finito in tragedia o di un macabro rituale omicida. Le indagini vengono affidate a una squadra speciale: un gruppo eterogeneo di agenti scelti – e allergici alle procedure istituzionali. In questo primo, esplosivo episodio di una serie che è già un fenomeno internazionale, la straordinaria abilità di Camilla Läckberg di scavare negli abissi dell’animo umano incontra le competenze psicologiche di uno dei più apprezzati mentalisti del mondo per dare vita a un’originalissima coppia di investigatori: Mina Dabiri e Vincent Walder, la poliziotta misofoba e il mentalista esperto di misteri numerici, in lotta contro un serial killer spietato, e contro i propri demoni.

9. La carrozza della Santa, Cristina Cassar Scaliai

È la mattina del 6 febbraio, la festa di Sant'Agata si è appena conclusa e «la Santa», come tutti la chiamano, è rientrata nella cattedrale. Nell'atmosfera distratta, da fine evento, un uomo viene ritrovato in una pozza di sangue nell'androne del Municipio, dentro una delle Carrozze del Senato. L'opinione pubblica è sconvolta e il sindaco in persona sollecita l'intervento della Guarrasi. La vicenda si presenta subito ingarbugliata, un intrico di piste che conducono sempre alla vita privata e familiare del morto, Vasco Nocera.

10. L’inverno dei Leoni, Stefania Auci

Hanno vinto, i Florio, i Leoni di Sicilia. Lontani sono i tempi della misera putìa al centro di Palermo, dei sacchi di spezie, di Paolo e di Ignazio, arrivati lì per sfuggire alla miseria, ricchi solo di determinazione. Adesso hanno palazzi e fabbriche, navi e tonnare, sete e gioielli. Adesso tutta la città li ammira, li onora e li teme. E il giovane Ignazio non teme nessuno. Il destino di Casa Florio è stato il suo destino fin dalla nascita, gli scorre nelle vene, lo spinge ad andare oltre la Sicilia, verso Roma e gli intrighi della politica. Ha paura, invece, suo figlio Ignazziddu, che a poco più di vent'anni riceve in eredità tutto ciò suo padre ha costruito. Ha paura perché lui non vuole essere schiavo di un nome, sacrificare se stesso sull'altare della famiglia. Eppure ci prova, affrontando un mondo che cambia troppo rapidamente, agitato da forze nuove, violente e incontrollabili. Ci prova, ma capisce che non basta avere il sangue dei Florio per imporsi. Ci vuole qualcos'altro, qualcosa che avevano suo nonno e suo padre e che a lui manca. Ma dove, cosa, ha sbagliato?

Gli audiolibri più ascoltati del 2022

Gli audiolibri più ascoltati del 2022