Storie d'amore, social network, suspense e amicizia al femminile: 10 nuovi libri per ragazze da leggere d'un fiato quest'estate

Ragazze, mettete giù lo smartphone perché in libreria sono arrivati dei libri in grado di trasportarvi in mondi ancora più belli e immaginifici di quelli di Instagram.



Per aiutarvi nella scelta, ecco 10 libri per ragazze appena usciti che vi faranno tantissima compagnia, ovunque voi siate.

La casa sulla spiaggia. The kissing booth di Beth Reekles

La saga teen che ha ispirato l’omonimo film di Netflix torna a fare palpitare i cuori con un secondo capitolo di un’epopea già cult per le ragazze.

Finalmente è arrivata l'estate. Per Rochelle e per il suo migliore amico Lee è giunta la tanto attesa ora di tornare alla casa sulla spiaggia.

Proprio lì hanno trascorso tutte le vacanze da quando sono nati, dunque è comprensibile che vi siano attaccati come a un nido. Però quest'anno le cose sono diverse dal solito: ora Rochelle è la ragazza di Noah, il fratello maggiore di Lee.

E sarà l'ultima volta che si troveranno tutti insieme sotto lo stesso tetto: Noah è in partenza per il college.

Tra baci rubati, partite a beach volley, segreti sussurrati sulla spiaggia e passeggiate al chiaro di luna, per Rochelle questa sarà sicuramente un'estate indimenticabile.

Nel mio cuore ci sei tu di Robin York

Il secondo attesissimo capitolo della Caroline & West series è arrivato.



Caroline continua a sognare West: la sua pelle calda, le sue mani che la sfiorano… Ma ogni volta si sveglia e torna alla realtà. Perché West se n'è andato. E, prima di andarsene, le ha spezzato il cuore.

Ma all'improvviso lui tornerà per chiederle aiuto. Una tragedia ha colpito la sua famiglia e Caroline salirà su un aereo senza nemmeno pensarci un attimo, volando da lui per stare al suo fianco in quel difficile momento.

Adesso sono finalmente di nuovo insieme tuttavia le cose si rivelano completamente diverse: West è nervoso, arrabbiato con il mondo.

Caroline non sa come comportarsi, anzi lo sa: dovrebbe ritornare immediatamente in Iowa per seguire la causa contro l'ex fidanzato che ha postato le loro foto intime per vendetta ma non riesce a staccarsi nemmeno un secondo da lui, dal suo West.

Un romanzo che, come il primo della serie, vi provocherà non poco batticuore, sappiatelo.

Cuore di lupo di Mathilde Bonetti

Cuore di lupo di Mathilde Bonetti racconta la storia di Tinebra, una ragazza che si trova insieme ai suoi genitori in automobile quando il padre frena bruscamente sulla neve: in mezzo alla strada ci sono tre ragazzi che hanno catturato una lupa e la stanno picchiando.

Due riescono a fuggire ma il terzo rimane impigliato tra gli alberi del bosco. Il suo nome è Max e ancora non sa che la famiglia di Tinebra si sta trasferendo sugli Appennini, nel piccolo paese di Borgovieto, per dirigere il centro per la salvaguardia dei lupi.

Da quel momento Tinebra si convince che Max sia colpevole. E quando se lo ritrova al rifugio dei lupi, obbligato a prestare servizio sociale, va su tutte le furie: non può accettare che Max non sia stato punito più duramente!

Nel frattempo, grazie alle cure del veterinario e all'amore di Tinebra, la lupa inizia a stare meglio.

I problemi per Tenebra e la sua famiglia non finiscono: tutto il paese crede che i lupi siano una minaccia e si schiera contro il progetto del centro.

Ma le apparenze ingannano e presto Tinebra dovrà ammettere di essersi sbagliata su molte cose, prima di tutto su Max.



Shadowhunters - La mano scarlatta di Cassandra Clare e Wesley Chu

La mano scarlatta è il nuovo romanzo della serie Shadowhunters di Cassandra Clare e Wesley Chu.

Tutto ciò che desiderava Magnus Bane era una vacanza. Un sontuoso e romantico viaggio per tutta Europa insieme ad Alec Lightwood, lo Shadowhunter (metà angelo e metà umano che protegge i Mondani - gli umani- dai demoni) che è diventato finalmente il suo compagno.

Ma a pochi giorni dal loro arrivo a Parigi, la coppia viene raggiunta da una vecchia amica che porta loro notizie inquietanti: un culto demoniaco chiamato La Mano Scarlatta sta seminando il caos in tutto il mondo.

Un culto che, da quel che si dice in giro, è stato Magnus stesso a fondare tantissimi anni prima, per scherzo. Ora però ha un nuovo leader, che l'ha trasformato completamente e che sta compiendo una massiccia opera di reclutamento.

Così Magnus e Alec saranno costretti a girare in lungo e in largo tutta l’Europa per scovare La Mano Scarlatta e il suo capo prima che la situazione precipiti inesorabilmente.

Tutta la vita che vuoi di Enrico Galiano

Tutta la vita che vuoi di Enrico Galiano ha come protagonista Filippo Maria, un ragazzo che, dopo aver finalmente risposto a tono al professore di fisica che lo umilia sempre, vuole solo raggiungere Giorgio.



Lui è il suo migliore amico e lo sta aspettando immobile di fronte a una chiesa, chiedendosi perché non sia riuscito a piangere al funerale del fratello.

Poco dopo i due incontreranno una ragazza di nome Clo. Basta uno scambio di sguardi e i tre si sceglieranno. Si scambieranno una promessa: insieme, ciascuno di loro farà quell'unica fondamentale cosa che, in futuro, potrebbe pentirsi di non aver fatto.

Ma Clo non riesce a condividere la sua più grande voglia perché a diciassette anni è ben difficile lasciarsi guardare dentro e credere che esista qualcuno disposto ad ascoltare i segreti che non siamo pronti a rivelare.



Un romanzo che parla di amicizia, di amore, di speranza e di voglia di vivere appieno il presente, guardando al futuro senza rimanere invischiati nelle maglie aggrovigliate del passato soffocante.

Ti avrei dato tutto. Io e te a 313 km dalla felicità di Nicolas Paolizzi

Ti avrei dato tutto. Io e te a 313 km dalla felicità di Nicolas Paolizzi racconta di Nicole, una quindicenne che vive in Abruzzo in piena solitudine con una madre che a stento si ricorda di lei.



Marco invece ha 17 anni e vive a Roma assieme ai genitori che la loro presenza la fanno sentire eccome, limitandogli al massimo libertà e spostamenti.

Nicole e Marco si sfiorano in spiaggia per caso, in un giorno d'estate, scambiandosi soltanto uno sguardo fugace ma che dice tutto. Si ritroveranno poi su Facebook e incominceranno a sentirsi ogni giorno e a sognare insieme, innamorandosi perdutamente l’una dell’altro.



Ma non è facile sopportare la lontananza, uno degli spauracchi peggiori degli amori a distanza. Per loro non c’è nemico peggiore dei 313 chilometri che li separano.

Alla distanza si aggiunge l’ansia di prestazione che assale Nicole, spaventata dal fatto di non essere abbastanza per Marco. Inizieranno così a percorrere un labirinto contorto di bugie, silenzi, incomprensioni e litigi.

Rebel love di Erin Watt

Rebel love di Erin Watt è finalmente arrivato in edizione italiana.

Beth ha diciassette anni e frequenta l'ultimo anno di liceo. Dovrebbe essere circondata da amici, uscire con ragazzi carini e godersi i momenti migliori della sua età. E invece la sua vita è già stata scritta dai genitori, fino all'ultimo dettaglio.

Da quando la sorella è morta in un incidente, l'hanno obbligata a vivere in una prigione dorata, monitorando ogni sua mossa, nel tentativo di proteggerla da ogni cosa.

Senza alcuna privacy né via di fuga, Beth è oppressa dalle loro paranoie e paure, come intrappolata in un incubo che altro non è se non la sua stessa vita.



Una sera riuscirà a imbucarsi da sola a una festa con degli sconosciuti, ovviamente a insaputa dei suoi. Qui incontrerà Chase, un ragazzo con una cicatrice su un sopracciglio appena arrivato in città...



Benché Chase porti con sé guai, motivo per cui si crea il vuoto attorno a lui appena passa, Beth si ritroverà a un bivio: seguire le regole (dei genitori e del buonsenso) oppure l’irrazionalità pura del cuore?

La trilogia delle gemme: Red-Blue-Green di Kerstin Gier

La trilogia delle gemme: Red-Blue-Green di Kerstin Gier riunisce in tre capitoli della saga fantasy più amata dalle ragazze con il pallino per il gothic.



Gwendolyn è una ragazza considerata molto fortunata: abita in un palazzo antico nel cuore di Londra pieno di saloni, quadri e passaggi segreti.

Frequenta la Saint Lennox High School e fa parte di una famiglia speciale che da una generazione all'altra si tramanda poteri misteriosi. Eppure a Gwen non sembra che la sua vita vada a gonfie vele, anzi: da quando si è trasferita con la madre e i fratelli in quella casa, le sembra che tutto sia peggiorato.

La nonna comanda tutti a bacchetta e zia Glenda la considera una ragazzina superficiale, non all'altezza del nome della famiglia.

E poi c'è Charlotte, sua cugina: rossa di capelli, aggraziata, bravissima scuola e con un sorriso che ipnotizza, è lei la prescelta, colei che dalla nascita è stata addestrata per il grande giorno in cui compirà il primo salto nel passato.

Gwen proprio non la invidia: sa bene che si tratta di una missione suicida, per salvare l’umanità intera.

La vita segreta di Max. Il romanzo ufficiale di Stranger Things di Brenna Yovanoff

La vita segreta di Max. Il romanzo ufficiale di Stranger Things di Brenna Yovanoff è appunto quello che il titolo ben spiega: si tratta del libro tratto dalla serie cult di Netflix.



Il libro racconta di Max Mayfield, una ragazzina che si sente sempre fuori posto. Non è dolce, delicata e frivola quanto basta, come vorrebbe sua madre.

Non dice mai la cosa giusta e preferisce passare la giornata in sala giochi piuttosto che in qualsiasi altro posto al mondo.

Quando sua madre si risposa e decide di trascinarla a Hawkins, in Indiana, la sua vita sembra in un vicolo cieco.

Il patrigno è un uomo severo e violento e il fratellastro Billy è totalmente fuori controllo. Ma poi Max incontra a scuola un gruppo di ragazzini un po' nerd che sembrano nascondere tanti segreti e si troverà catapultata all'improvviso in una storia che comprende mondi paralleli, democani, un terrificante Mind Flyer e una Maga.

Max dovrà fare scelte difficili e mettere in gioco se stessa per aiutare i suoi amici e salvare il mondo dalla minaccia del Sottosopra.

Dalla voce di uno dei personaggi più amati della serie, un punto di vista inedito sulla seconda stagione di Stranger Things.

#Ops di Elisa Maino

#Ops di Elisa Maino è il romanzo perfetto per le ragazze che stanno per partire per il mare.

La scuola è finalmente finita ed è giunta l’ora di andare a Riccione. La crema solare, i locali sulla spiaggia, la musica, cantare a squarciagola fino all'alba, ma... #ops: per Evy lo scenario sarà ben diverso.



Ad aspettarla a tanti, troppi chilometri dal mare ci sono la nonna Lea, un concentrato di saggezza e crostate alla frutta, e Alice, la vecchia amica dalla bellezza genuina, sempre convinta di non essere abbastanza.



Tra i boschi Evy si imbatte in Chris, il lupo solitario che quando nessuno lo guarda ama tuffarsi nelle acque del lago, cristalline come i suoi occhi.

Evy e Chris appartengono a due mondi diversissimi ma hanno una cosa in comune: sono testardi, pronti a tutto per difendere i propri ideali. Lo scontro è assicurato e, come se non bastasse, in mezzo alla natura incontaminata non c'è spazio per la tecnologia.

Nessuna connessione internet, quindi niente Facebook, Instagram, like, retweet e hashtag (l'unico è quello del titolo).

Come sopravvivere a un'estate senza social? Senza potere chattare con gli inseparabili Leila e Jhonny, partiti per una vacanza da urlo?

In vetta alla montagna dove ha trascorso l'infanzia, per la prima volta Evy alzerà gli occhi dallo smartphone: solo così troverà il coraggio di seguire il suo sogno.