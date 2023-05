10 romanzi freschi di stampa, per palati romantici o inclini al mistero: ecco i nuovi libri da leggere a Maggio

Avete finito i romanzi sul comodino e siete in cerca di nuovi libri da leggere?

Nessun problema: siete capitati nel posto giusto e al momento giusto, dato che qui di seguito troverete la rosa dei dieci romanzi freschi di stampa che secondo noi meritano di essere letti.

Come ogni mese, abbiamo pensato a tutti: palati romantici, gusti inclini al mistero, chi ama ridere e perfino chi adora piangere verrà soddisfatto dalle proposte dei nostri nuovi libri da leggere.

Qui trovate tutte le nostre selezioni dei più bei libri da leggere

10 nuovi libri da leggere

Ti ho vista ieri di Patrizia Laquidara

Un'infanzia vissuta alla fine degli anni Settanta, a bordo di un’automobile gialla che scorrazza per l’Italia, dalla Sicilia al Veneto.

Quella vettura trasporta un bagaglio di sogni, speranze e memorie. Attraverso i ricordi dell’autrice bambina, Ti ho vista ieri di Patrizia Laquidara racconta tante vite, persone, oggetti e animali.

Questo romanzo è un inventario di esistenze varie: passa al vaglio il medium bizzarro così come il pappagallo irriverente.

La bellezza di queste pagine sta nel fatto che non vi sembrerà di leggerle ma semmai di ascoltarle: il talento di Patrizia Laquidara è quello di riuscire nell’impresa di riportare in vita la tradizione orale, quando era la voce umana a fare da tramite a tutto.

La seconda casa di Rachel Cusk

M si è isolata dal mondo ritirandosi sulla costa oceanica. Mica male per lei, dato che possiede una splendida proprietà immersa nella natura in cui sorge un altrettanto splendido cottage, tramutato in residenza per artisti.

Desidera che L, pittore a cui si sente particolarmente legata, accetti l’invito a trascorrere lì qualche tempo.

In effetti L lo farà, ma c'è un però: si presenterà in dolce compagnia, assieme a una giovane donna, facendo immediatamente capire a M che le cose non andranno certo come aveva programmato lei...

Tutti gli eroi che conosco di Michele Arena

Un romanzo corale che racconta tante vite, tante esistenze, tanti personaggi così diversi e così uguali: Tutti gli eroi che conosco di Michele Arena è una sorta di inventario di "astronauti della vita", di giovani che si ritrovano a girovagare per il mondo alla ricerca di uno scopo.

C’è Mario, che sa inventare storie meglio di Sherazade (quella de Le mille e una notte, per intenderci).

C’è Thomas, un gigante buono che odora di biscotti al cocco. Poi Rakel, bellissima e fragile ma capace di ammazzare vampiri ogni giorno.

E ancora: Dylan, il quale vuole sfidare la legge di gravità.

Con queste pagine nessuno si sentirà escluso: in questi personaggi creati dalla penna di Michele Arena c’è qualcosa di ciascuno di noi.

Strega di Johanne Lykke Holm

Indovinate un po’ come si intitola i libro finalista del Premio Strega Europeo 2023? Strega.

Parla di Rafaela, una ragazza di 19 anni che raggiunge la città di Strega, sulle Alpi, per lavorare all’hotel Olympic come cameriera.

Qui verrà addestrata da Rex, Toni e Costas, le tre istitutrici che insegneranno a Rafaela e alle altre ragazze a lavare, cucinare e preparare le camere.

Ma gli ospiti tardano ad arrivare: l’albergo è completamente vuoto. Intanto le ragazze si avvicinano sempre di più l'una all'altra, cominciando addirittura a sentirsi un solo corpo.

E ad avere tutte quante gli stessi incubi... Non appena arriveranno i primi ospiti, una delle ragazze scompare e l’atmosfera a Strega diventa inquietante.

Per chi è alla ricerca di un romanzo che mescoli mistero, sensualità, horror, paura e tensione, Strega di Johanne Lykke Holm è il titolo da segnarsi. È una moderna fiaba gotica, un’inquietante allegoria della cultura patriarcale, fatta di riti e sacrifici tramandati da una generazione all’altra.

La vita segreta delle api di Marco Valsesia

Non è un romanzo, d'accordo, ma questo libro ha la potenza di una delle storie più affascinanti e meravigliose del mondo.

La vita segreta delle api di Marco Valsesia è un libro che va letto assolutamente. Innanzitutto perché ci parla di un animale preziosissimo che rischia di estinguersi a causa dell’inquinamento e della cui presenza abbiamo bisogno come l’aria.

Poi perché, se c’è una società da cui bisogna imparare, quella è proprio l’arnia.

Le pagine di Marco Valsesia si rivelano una scatola delle meraviglie da cui emerge un’intensa e commovente riflessione filosofica ed ecologista sulle api, la natura e il ruolo che l'uomo dovrebbe svolgere nel salvaguardare un mondo che sta lentamente scomparendo.

Vivono appena quaranta giorni ma il loro contributo alla vita sulla Terra è fondamentale. Gli antichi credevano che le api avessero un collegamento diretto con il sole, e non è un caso che fossero nelle insegne del Faraone d'Egitto.

L’autore è un apicoltore: oggi gestisce una sessantina di arnie, alleva api regine e usa i social per raccontare a quante più persone possibili come funziona un alveare, straordinario “superorganismo” vivente.

Residenza per signore sole di Masako Togawa

La residenza a messa a titolo è la Residenza K, un palazzo di mattoni rossi di Tokyo che ospita donne nubili.

Appare come una dimora per signore perbene, tuttavia cela un passato sinistro. Un giorno dalla portineria sparisce misteriosamente il passe-partout, la chiave universale che apre tutte le centocinquanta stanze.

A quel punto le inquiline inizieranno a vivere nell'ansia. E fanno bene, perché ogni camera custodisce scheletri nell'armadio.

Strani furti, incidenti sospetti e persino un suicidio aleggiano tra quelle mura. E adesso quelle donne temono che alcuni lavori previsti per far posto a una strada possano portare alla luce un crimine avvenuto anni prima e tanti altri segreti.

L’amante cinese di Antonio Armano

Fin dalle prime pagine di questo romanzo, verrete rapiti da un turbinio di passione, divertimento ma anche riflessione.

La storia è quella di una coppia che, dopo il fuoco bruciante dell'inizio del rapporto, viene incastrata nella peggiore morsa che esista: quella della routine. Julia è una giovane pittrice inglese, Antonio un giornalista italiano.

Si incontrano perché lui la deve intervistare ma tra i due scatta un colpo di fulmine tale che finiranno a vivere in una cascina disabitata.

Lì si nutrono di passione sfrenata e di ore e ore trascorse a dipingere/scrivere.

Non soltanto l'abitudine ammazza la coppia ma anche i tradimenti e le difficoltà economiche, tutte cose che interessano da vicino Julia e Antonio.

Sarà lei a prendere la decisione di chiudere con Antonio, però lui non riescirà ad accettare la parola fine.

Sfrutterà la passione di lei per l’Oriente per contattarla sul sito di incontri al quale si è iscritta e fingersi un cinese.

Olympos. Vizi, amori e avventure degli antichi dei di Giorgio Ieranò

Una lettura che vi accompagnerà in un viaggio nel mito è Olympos. Vizi, amori e avventure degli antichi dei di Giorgio Ieranò.

Zeus diventa un cigno oppure un toro per sedurre le ragazze di cui si è invaghito.

Atena trasforma in ragno la donna che aveva osato sfidarla in una gara di tessitura.

Apollo scuoia vivo un rivale impertinente.

Ermes, appena nato, scivola via dalla culla e si dedica al furto di bestiame.

Dioniso fa impazzire una madre e la costringe a uccidere il suo stesso figlio.

La capricciosa Afrodite viene sorpresa ad amoreggiare con il dio della guerra Ares, così Efesto, il marito tradito, ingabbia i due amanti in una rete d'oro.

Questo libro vi racconta tutto quello che avreste voluto sapere sugli dei dell’antica Grecia* (*ma non avete mai osato chiedere. Forse per timore che Zeus vi fulminasse).

Poverina di Chiara Galeazzi

L'autrice, Chiara Galeazzi, all'età di 34 anni ha avuto un ictus. Ma in questo libro vuole raccontare tutto non certo con patetismo. Il titolo si riferisce a ciò che lo sguardo compassionevole degli altri pensa e dice all'unisono: “Poverina!”.

Lei invece decide di raccontare con umorismo, acume e senza nessuna retorica ciò che è accaduto dopo quel giorno in cui all'improvviso, seduta sul divano di casa, non ha più sentito metà del suo corpo.

Dal momento in cui è stata ricoverata d'urgenza per un'emorragia cerebrale, le è capitato di tutto. Qui racconta ogni cosa, dalle strane rassicurazioni dei medici (che le ripetono: “Che fortuna avere un ictus da giovani!”) ai No Vax che le augurano la morte, senza tralasciare i racconti surreali della fauna ospedaliera.

Neve di primavera di Yukio Mishima

Vi proponiamo un altro romanzo ambientato a Tokyo, stavolta nel 1912.

Siamo nel periodo che segue la guerra russo-giapponese, un'epoca in cui l'alta società nipponica (convenzionale, tradizionalista e osservante delle regole antiche) si ritrova a dover affrontare una realtà in rapido mutamento.

Il protagonista della storia è Kiyoaki Matsugae, un giovane appartenente a una famiglia di Samurai, figlio di marchesi ma cresciuto nella più aristocratica casa dei conti Ayakura, vicina alla corte imperiale.

È innamorato della bella Satoko Ayakura, accanto alla quale è cresciuto e dalla quale sarebbe ricambiato, se solo lui riuscisse a fidarsi di lei e delle proprie emozioni.

L'orgoglio e la paura di cosa potrebbe accadere saranno ostacoli insormontabili per il protagonista.

A consigliarlo e ad aiutarlo c'è l'amico Honda Shigekuni, saggio consigliere che farà di tutto per esortare Kiyoaki.