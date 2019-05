Gianfranco Franciosi è un meccanico navale che si ritrova a fare l'infiltrato, e lo amerete: ecco cosa sapere di La piena, il nuovo podcast di Matteo Caccia

La Piena è un podcast che racconta una storia vera. Ma talmente incredibile da sembrare finta.

Già perché La piena racconta la storia di Gianfranco Franciosi, un meccanico nautico di un piccolo paese sul confine tra la Liguria e la Toscana che si è ritrovato a fare l'infiltrato in un'organizzazione di narcotrafficanti, per permettere alla polizia di tre stati di effettuare il più importante sequestro di cocaina della storia europea.

10 puntate in cui la voce narrante di Matteo Caccia ci porta per mano in una storia che ha dell'inverosimile, ma vera dalla prima all'ultima parola.

A raccontarla insieme a lui le voci degli stessi protagonisti: Gianfranco Franciosi, che la racconta in prima persona, la sua ex moglie, poliziotti, investigatori e giornalisti.

Ognuno dal suo punto di vista aggiunge una diversa prospettiva alla narrazione, portando chi la ascolta a immergercisi completamente.

Insomma: se inizierete ad ascoltarlo non riuscirete più a smettere (nemmeno di parlarne a tutti).

La storia (vera) di Gianfranco Franciosi

Gianfranco Franciosi è un meccanico navale: in un piccolo paese sul confine tra la Liguria e la Toscana costruisce e aggiusta barche, barchini e gommoni.

È stimatissimo perché, in quello che fa, è senza eguali.

Per merito della sua fama, arriva da lui un uomo che gli chiede dei gommoni molto grossi e potenti per un diving (dice).

Lui li prepara, li attrezza con le bombole e il necessario per le immersioni e li consegna.

Peccato che (ma lo scoprirà solo in seguito) il diving non esista, il cliente sia un narcotrafficante e lui si ritrovi invischiato in un giro di droga che arriva dal Sud America per essere poi distribuita in tutta Europa.

Il seguito è noto a chi ha letto della sua storia sui giornali, ma ricco di colpi di scena e imprevisti: Gianfranco Franciosi decide di collaborare con la polizia diventando un infiltrato fino al lieto fine (il sequestro di cocaina più importante nella storia europea) e oltre, visto che per salvarsi è costretto a entrare in un programma protezione testimoni che gli sta stretto e che decide di abbandonare.

Sempre a modo suo.

Il podcast

Il podcast è formato da 10 puntate da meno di un'ora l'una.

La voce narrante è di quelle che vorresti sentire sempre come ultimo suono prima di chiudere gli occhi la sera di Matteo Caccia: conduttore radiofonico voce di Amnèsia e di Pascal, per chi bazzica la radio.

Insieme a lui, raccontano la storia i protagonisti coinvolti, ognuno con la sua visione dei fatti e il suo punto di vista sulla vicenda, che non sempre - come succede solo nelle storie vere - coincide con quello degli altri («Ci siamo amati da subito»; «Quando l'ho visto l'ho odiato a prima vista»).

In esclusiva su Audible, La piena è un crime podcast che farà innamorare dei podcast chi non li conosce ancora e terrà incollati agli auricolari tutti gli altri.





La Piena,

di Matteo Caccia scritto con Mauro Pescio

Regia e musiche originali di Luca Micheli

Le foto di Matteo sono di Paolo Carlini