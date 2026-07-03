Nel mese di luglio, quando il tempo sembra dilatarsi tra giornate luminose e momenti sospesi, la lettura può diventare uno spazio di immersione profonda e allo stesso tempo di fuga lucida. È un periodo in cui si ha voglia di nuovi libri da leggere: una narrazione che catturi, che tenga svegli, che accompagni le ore più calde con ritmo e intensità.

Per questo motivo, nel mese "del bene che ti voglio", la fame di thriller, noir, indagine psicologica e romanzi di formazione raggiunge livelli impensabili. In questo periodo dell'anno abbiamo un bisogno spasmodico di storie che non si limitino a intrattenerci, ma che ci costringano dentro dinamiche complesse e spesso ambigue.

I titoli che vi consigliamo questo mese mettono in scena mondi in cui nulla è del tutto stabile: famiglie attraversate da tensioni sotterranee, amicizie messe alla prova, individui costretti a confrontarsi con ciò che hanno rimosso o nascosto. Le indagini - siano esse investigative o interiori - diventano strumenti per far emergere ciò che resta ai margini della superficie quotidiana. E proprio questa dimensione di rivelazione progressiva si adatta bene al ritmo estivo, quando si ha più tempo per seguire storie che richiedono attenzione e coinvolgimento.

Luglio diventa così il mese ideale per letture che alternano tensione e introspezione, leggerezza apparente e profondità emotiva. Romanzi diversi per tono e struttura, ma accomunati dalla capacità di tenere il lettore dentro un movimento continuo di scoperta, tra ciò che si mostra e ciò che si nasconde. Siete pronti a partire per dieci viaggi da cui tornerete con un bagaglio ben più pesante di quello della partenza? Di seguito trovate i dieci biglietti (di sola andata).

**Qui tutti i nostri consigli di lettura** Tutti i nostri consigli sui nuovi libri da leggere questo mese

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