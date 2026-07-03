10 nuovi libri da leggere a Luglio
A quattro zampe di Miranda July
Una donna attraversa una profonda crisi esistenziale e relazionale, segnata da un matrimonio ormai svuotato di significato. Decide di partire per un viaggio attraverso gli Stati Uniti, trasformando il coast to coast in uno spazio di esplorazione interiore e desideri repressi.
Durante il percorso, la protagonista si lascia trascinare in situazioni sempre più imprevedibili, tra relazioni, sesso e fantasie che rompono ogni convenzione.
Il viaggio diventa così un’immersione totale nella mente della protagonista, tra ironia, fragilità e un bisogno radicale di libertà. Dalla regista, attrice, cantante e scrittrice statunitense Miranda July (a cui si deve un capolavoro cinematografico come Me and You and Everyone We Know) arriva un nuovo libro da custodire sul comodino come un gioiello. Da leggere se volete un romanzo irriverente, intelligente e sorprendente, capace di far sorridere e, poche pagine dopo, colpire dritto dove fa più male.
La nebbia di Rio di Sarvish Waheed
Raja ha lasciato Rio Saliceto per costruirsi una nuova vita a Reggio Emilia, lontano da un passato familiare doloroso e complesso. Il ritorno nel paese d’origine riapre ferite legate all’infanzia, all’amicizia e a dinamiche familiari mai risolte.
Parallelamente, anche il Pakistan rappresenta per Raja una radice ambivalente, mai pienamente riconosciuta come casa.
Tra identità divise e legami spezzati, il meraviglioso romanzo La nebbia di Rio di Sarvish Waheed segue il tentativo di dare forma a un senso di appartenenza sempre instabile. Racconta con autenticità cosa significa cercare un posto a cui appartenere, senza mai cadere nella retorica.
Il caso Cobain. Indagine su un suicidio sospetto di Epìsch Porzioni
Nel 1994, la morte di Kurt Cobain viene ufficialmente classificata come suicidio, con elementi apparentemente coerenti con questa conclusione. Tuttavia, emergono fin da subito dubbi, ipotesi alternative e dettagli che alimentano sospetti di omicidio.
L’indagine ricostruita da Episch Porzioni attraversa indizi controversi, testimonianze ambigue e figure centrali della vicenda, inclusa Courtney Love.
Il racconto costruisce un intreccio di prove e controprove che mette in discussione la versione ufficiale degli eventi. Un titolo perfetto per chi adora il grunge, le star maledette e i misteri mai risolti. Invita a guardare uno dei casi più discussi della storia del rock da una prospettiva ricca di interrogativi e dettagli.
Le belle promesse di Pierre Lemaitre
Nel 1963, Jean Pelletier diventa un eroe dopo aver salvato un bambino da un incendio scoppiato in un palazzo di Parigi. Il gesto attira l’attenzione pubblica e altera gli equilibri familiari, mentre sua moglie sfrutta la notorietà acquisita. Nel frattempo, il fratello François sospetta qualcosa di molto, molto losco e sanguinolento...
Tra indagini personali e tensioni morali, questa storia che travolge una famiglia maledetta non vi lascerà scampo. Ottimo se avete voglia di qualcosa che intrecci suspense e drammi familiari in un grande affresco storico con il ritmo di un romanzo impossibile da mettere giù.
Il ragno nella tela di Nunzia Scalzo
La baronessa Giacinta Luce Di Gregorio scopre un messaggio minaccioso nascosto dietro un quadro nella sua villa isolata.
Per chiarire il mistero si affida alla grafologa Bea Navarra, esperta nell’analisi della scrittura e delle sue tracce nascoste. L’indagine si complica quando emergono indizi legati a segreti familiari, documenti nascosti e possibili falsificazioni. Bea ricostruisce una rete di relazioni e menzogne che collega passato e presente in modo sempre più inquietante... Un libro che mescola misteri di famiglia, grafologia e colpi di scena in un'indagine originale che tiene incollati fino all'ultima pagina.
La donna nel pozzo di Piergiorgio Pulixi
La morte di Cristina Mandas apre una catena di eventi che svela progressivamente segreti nascosti dietro una vita apparentemente normale. L’indagine coinvolge Lorenzo Roccaforte, scrittore in crisi creativa, che cerca una nuova occasione di riscatto personale.
Accanto a lui, un editore e uno ghostwriter contribuiscono a costruire una nuova identità narrativa per affrontare il caso. Tra Sardegna e dinamiche editoriali, l’inchiesta si intreccia con riflessioni sul vero funzionamento del racconto crime. Un libro che reinventa il crime con intelligenza, alternando suspense, ironia e riflessioni sul fascino delle storie criminali.
I killer non mangiano la pizza ai funghi di Francesco Recami
Dopo la scomparsa di Walter Galati, ex killer professionista, si aprono scenari di tensione tra agenzie criminali rivali. Figure misteriose e organizzazioni segrete alimentano una guerra sotterranea in cui nessuno è davvero al sicuro.
Il passato di Galati riemerge tra sospetti, identità ambigue e un mondo in cui i confini tra realtà e finzione si confondono. In parallelo, un reality show surreale amplifica il caos, rendendo ancora più instabile la distinzione tra gioco e violenza. Ottimo se cercate un thriller fuori dagli schemi, ironico e spiazzante, dove l'assurdo e l'azione convivono alla perfezione.ì
Atarassia di Hitomi Kanehara
A Tokyo, le vite di più personaggi si intrecciano attraverso relazioni instabili, segreti e tensioni emotive sempre più profonde.
Yui vive una relazione clandestina con Eito, mentre attorno a loro emergono altre esistenze segnate da fragilità e isolamento. Le dinamiche tra i personaggi rivelano progressivamente una realtà fatta di dipendenze, tradimenti e desideri repressi. Un evento improvviso romperà l’equilibrio apparente, mostrando che la calma iniziale nasconde una tensione pronta a esplodere. Queste pagine esplorano i desideri, le fragilità e le contraddizioni dei rapporti umani con una scrittura intensa e magnetica.
La ballata di Ronan McCoy di Colin Morgan
Brendan è un adolescente timido che vive all’ombra del suo migliore amico Ronan McCoy, brillante e popolare.
Quando Ronan rimane vittima di un grave incidente, la vita di Brendan cambia radicalmente e perde il suo punto di riferimento. Costretto a confrontarsi con la solitudine e con un percorso di crescita improvviso, Brendan deve ridefinire la propria identità.
Tra dolore, amicizia e primo amore, questo romanzo segue il passaggio difficile verso l’età adulta, emozionando con delicatezza. Racconta amicizia, crescita e primi amori con uno sguardo autentico e profondamente umano.
I delitti della Casa degli orologi di Ayatsuji Yukito
Un gruppo di studenti e giornalisti si reca in un antico maniero di Kamakura, noto per la sua collezione di orologi e leggende oscure.
Durante il soggiorno, una morte improvvisa trasforma la visita in una situazione di isolamento e crescente pericolo. I sopravvissuti si ritrovano intrappolati nella villa con un assassino, mentre cercano di ricostruire la verità dietro il mistero.
Tra indagini improvvisate e tensione crescente, la risoluzione dell’enigma diventa una corsa contro il tempo. Questo è il giallo perfetto per chi ama enigmi, atmosfere inquietanti e misteri da risolvere insieme ai protagonisti.
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