Tra i rifiuti della Great Pacific Garbage Patch, l'isola di plastica più grande del Pacifico, spunta la vita: 46 animali invertebrati popolano questo luogo tristemente famoso

Vi hanno raccontato che la Great Pacific Garbage Patch, nel Pacifico settentrionale tra California e Hawaii, è un deserto di plastica. Un luogo grigio, morto, fatto solo di bottiglie, cassette e reti fantasma. Peccato che la realtà sia più disturbante: quell’isola di rifiuti è viva. Letteralmente.

Un nuovo studio pubblicato su Nature Ecology & Evolution ha contato quarantasei specie di invertebrati che vivono e si riproducono stabilmente lì sopra. La più grande isola di plastica dell’oceano Pacifico ospita quarantasei forme di vita, come un condominio vista mare che nessuno ha mai progettato. E no, non è la favola green che vorreste sentirvi raccontare.

Dov’è davvero l’isola di plastica del Pacifico

La chiamano Great Pacific Garbage Patch, Isola orientale di immondizia, Vortice di pattume del Pacifico. Nomi diversi per lo stesso luogo: una gigantesca zona di accumulo nel cuore del Vortice subtropicale del Nord Pacifico, una corrente che gira in senso orario e trattiene tutto ciò che galleggia. Il centro del vortice è quasi stazionario, perfetto per far sì che i rifiuti si aggreghino in superficie.

La storia inizia dagli anni Ottanta, quando la plastica monouso smette di essere un vezzo e diventa uno stile di vita. A dare una spinta extra, l’11 marzo 2011, il terremoto e maremoto del Tōhoku: milioni di detriti strappati alle coste giapponesi finiscono in mare aperto, entrano nel vortice e si uniscono all’arcipelago mobile di spazzatura che continua a crescere, invisibile dalle spiagge dove voi fate l’aperitivo.

Le 46 specie marine che hanno colonizzato la plastica

Per capire chi vive su questo non-luogo, il team guidato dalla ricercatrice Linsey Haram ha raccolto e analizzato centocinque pezzi di plastica: bottiglie, boe, casse, reti da pesca, corde, secchi. Ogni oggetto è stato geolocalizzato, fotografato e poi passato al setaccio in laboratorio. Sui campioni sono stati trovati quattrocentottantaquattro organismi appartenenti a quarantasei tipi di invertebrati, raggruppati in sei grandi famiglie animali.

Il dato che fa davvero sobbalzare i biologi è la provenienza: trentasette di queste specie sono costiere, solo nove sono pelagiche, cioè tipiche del mare aperto. Questo significa che circa l’80% della biodiversità sull’isola di plastica del Pacifico è fatta da organismi che, in teoria, dovrebbero vivere attaccati agli scogli o sui fondali litoranei. La costa ha traslocato in pieno oceano, trasportata da frammenti di plastica.

Chi sono questi inquilini inattesi? C’è un piccolo bestiario che suona più boutique che discarica: cirripedi, granchi, anfipodi, briozoi, idroidi, anemoni di mare, microcrostacei che trasformano una cassetta del pesce in un loft condiviso. In media, ogni oggetto ospita quattro o cinque specie diverse, con reti e funi in nylon che funzionano come grattacieli verticali, pieni di anfratti dove ancorarsi e nascondersi.

Come si costruisce un ecosistema sulla spazzatura

Per vivere in mezzo all’oceano senza mai toccare terra, serve un superpotere: l’adattabilità estrema. Molte specie costiere trovate sulla plastica si riproducono asessualmente, clonandosi. Le loro larve non hanno bisogno di restare per settimane alla deriva: possono crescere sulla stessa minuscola zattera abitata dagli adulti. Alcuni campioni mostrano anche segni di riproduzione sessuale direttamente sui rifiuti. Risultato: una colonia completa, capace di chiudere il proprio ciclo vitale su un tappo di bottiglia.

Non è solo un problema di sopravvivenza individuale. È l’inizio di un ecosistema nuovo, definito “neopelagico”: specie costiere e specie pelagiche, che in natura non si incontrerebbero mai, convivono e competono per spazio e cibo. Le prime possono diventare predatori o rivali delle seconde, cambiare le catene alimentari del Pacifico, viaggiare per migliaia di chilometri e arrivare su coste lontane come potenziali specie invasive. Già dopo lo tsunami del Tōhoku del 2011, resti di infrastrutture giapponesi erano approdati in Nord America e alle Hawaii pieni di organismi litoranei: ora la plastica rende questo fenomeno cronico.

C’è vita sulla plastica, ma non è una buona notizia per noi

Il messaggio scomodo è che la natura non sta “morendo”: sta cambiando pelle. Gli animali si arrangiano, reinventano habitat usando i nostri scarti come se fossero nuova geologia. La plastica, a differenza del legno, non marcisce in pochi mesi: resta intatta per decenni, abbastanza a lungo da permettere alle comunità neopelagiche di stabilizzarsi, evolversi, spostarsi nel vortice come un arcipelago fantasma.

Chi è davvero fragile, in questa storia, siamo noi. Più gli ecosistemi diventano complessi e alterati, più diventano imprevedibili per pesche, economie costiere, sicurezza alimentare. Ogni sacchetto che infilate nel carrello, ogni bottiglia “tanto è solo una”, può iscriversi a un viaggio intercontinentale nel Pacifico settentrionale e trasformarsi nella base perfetta per una colonia di anemoni e granchi pronti a sbarcare altrove.

La domanda, allora, non è se l’isola di plastica del Pacifico riuscirà ad adattarsi alla vita. Lo sta già facendo. La vera domanda è che tipo di oceano voi volete frequentare tra vent’anni: uno in cui le specie si spostano appese alla nostra spazzatura, o uno in cui iniziamo davvero a togliere plastica dal loro, e dal nostro, orizzonte.