La famiglia reale inglese è solita fare dichiarazioni nascoste attraverso gli abiti: da Lady D a Kate Middleton ecco i significati dei vestiti più famosi dei Windsor

Una delle cose per cui la Royal Family inglese è sempre sotto stretta e costante osservazione è la moda.

E per quanto la scelta dei loro vestiti sia sempre ordinata in parte da uno stretto protocollo che ne limita la libertà, i membri della famiglia Winsor sono sempre stati capaci di nascondere messaggi ben precisi in quelli che poi, non a caso, sono diventati i loro outfit più famosi.

«La famiglia reale è a conoscenza di quanto sia importante l’immagine che comunicano - ha detto Charlotte Bollans, senior curator dell’esposizione di dipintii reali alla National Potrait Gallery di Londra - e le loro apparizioni sono vere e propre dichiarazioni».



Ecco dunque cosa significano i loro abiti più famosi.

L’abito da sposa della Regina Elisabetta

Scegliere il vestito da sposa non è mai facile, nemmeno se si è una Regina.

E anche se è vero che la famiglia reale ha accesso a molti dei designer più famosi al mondo con un budget quasi illimitato, è altrettanto vero che gli abiti scelti devono rispettare la tradizione e rappresentare davanti al mondo intero la Royal Family.

Quando la Regina si sposò con il principe Filippo, nel 1947, indossò un vestito che - secondo l’esperta Joanna Marschner - significava speranza.

All’epoca, l’Inghilterra si stava rialzando dopo la seconda Guerra Mondiale, e la creazione di vestiti di lusso era limitata.

Ecco perché la Regina ha scelto di non esibirsi in modo ostentato, indossando un abito relativamente semplice ricamato con fiori primaverili per trasmettere un messaggio di rinnovamento.

L’abito della vendetta di Lady Diana

Il principe Carlo Lady Diana si sono separati nel 1992, ma nonostante il divorzio la principessa ha continuato a presenziare agli eventi ufficiali.

Nel giugno del 1994, Lady Diana si è presentata a un evento indossando un abito attillato nero che arrivava sopra le ginocchia (vietato dal protocollo), con un’elegante scollatura e una vistosa collana di diamanti.

I media avevano subito definito quell’abito “the revenge dress”, cioè il vestito della vendetta.

Perché?

Quella stessa sera, mentre Diana era ospite a un evento di Vanity Fair, il principe Carlo rilasciava un’intervista televisiva con l’intento di riabilitare la sua immagine, in cui finì per confermare pubblicamente di aver avuto una relazione extraconiugale.

Quale messaggio migliore dunque che presenziare a un fotografatissimo evento mondano apparendo più bella che mai?

L’abito di papaveri di Kate Middleton

In occasione del 20esimo anniversario della morte di Lady Diana, Kate Middleton aveva accompagnato William e Harry alla tomba della madre presso il Sunken Garden.

E la scelta dell’abito non poteva essere più azzeccata.

Kate indossava un elegante abito da cerimonia firmato Prada: maniche lunghe, colletto e stampa papaveri.

Nel Regno Unito, i papaveri rossi sono un simbolo di ricordo e speranza, inclusa la speranza per un futuro migliore.

L’abito della Regina al matrimonio di Meghan e Harry

La Regina è famosa per i colori molto accessi dei suoi abiti, perché «Deve essere facilmente riconoscibile dalla folla, per far sì che il grande pubblico possa dire di aver visto la Regina» - spiegano gli esperti.

Al matrimonio del principe Harry con Meghan Markle, Elisabetta II ha indossato un abito verde lime con accessori viola.

Dietro al quale c'è un significato ben preciso.

June McLeod, autore di Color Psychology Today, ha spiegato: «Il verde è il colore che simboleggia la nascita e la crescita, ed è spesso indossato come segno di rispetto verso il futuro».

Il velo da sposa di Meghan Markle

Nel giorno del suo matrimonio la Duchessa del Sussex ha indossato un dettaglio altamente simbolico: il velo da sposa.

«Meghan Markle ha espresso il desiderio di avere al suo fianco tutti e 53 i paesi membri del Commonwealth durante la cerimonia - aveva twittato Kensington Palace - e per questo, Waight Keller ha disegnato un velo ricamato della flora distintiva di ogni paese per una composizione spettacolare».

L'abito verde scuro di Kate ai BAFTA

Quando è esploso il movimento Me Too, sul red carpet dei Golden Globes le celebrity hanno sfilato in nero per mostrarsi a sostegno delle donne e della loro difesa.

E lo stesso è stato fatto anche il mese dopo ai Bafta, in Inghilterra, dove ha presenziato anche Kate. Vestita di verde scuro ma con in vita una cintura nera.

Perché?

Il Me Too è un movimento politico, e la famiglia reale deve rimanere rigorosamente neutrale rispetto alle questioni politiche.

Dunque, Kate non poteva vestire di nero, ma scegliendo di non indossare un colore brillante - e optando invece per un abito verde scuro con accessori neri - Kate è riuscita comunque a prendere una posizione educata a sostegno della questione.

L'abito da sposa della principessa Eugenia

Quando la principessa Eugenia era poco più che una bambina ha subito un intervento alla schiena, che le ha lasciato una cicatrice che si estende dalla nuca allle scapole.

Una cicatrice di cui la principessa va fiera, e che ha deciso di mostrare al mondo intero durante il suo matrimonio, indossando un abito da sposa aperto sulla schiena.

«Penso che ognuno possa cambiare il modo in cui è percepita la bellezza - aveva detto la stessa reale - e puoi mostrare alla gente le tue cicatrici come punto di forza, e penso che sia davvero speciale difenderle».

I guanti della Regina

Avete mai notato che la Regina Elisabetta indossa i guanti in tutte le occasioni ufficiali?

Questo perché, in primo luogo, completano gli outfit.

I guanti forniscono inoltre protezione da germi e sporco che possono traspirare stringendo le mani dei fan.

Infine, forniscono copertura per evitare di mostrare troppo il braccio.

La Regina acquista grandi quantità di guanti una volta all'anno, e sorprendentemente si tratta di guanti economici.

Questo perché non vuole che i sudditi pensino che stia sprecando i loro soldi.

L'abito post-parto di Meghan Markle

Mentre lei e Harry presentavano il figlio Archie al mondo, la duchessa del Sussex ha posato per le foto e ha rilasciato una breve intervista indossando un abito trench bianco della designer anglo giamaicana Grace Wales Bonner.

Una scelta non solo di stile ma anche una dichiarazione politica, dal momento che la Duchessa è sempre stata una fan delle donne e attenta al tema della rappresentazione delle diverse etnie.

