Dal look scelto per persentare il Baby Sussex a quelli sfoggiati durante la gravidanza, Meghan detta legge in fatto di stile.



Dal momento dell'annuncio del fidanzamento nell'autunno del 2017 Meghan Markle è diventato uno dei nomi più googlati e chiacchierati al mondo.

Anche in fatto di stile, l'attrice americana celebre per la serie tv Suits, è balzata agli onori della cronaca come una delle fashion icon più seguite e amate del Regno Unito e non solo.

Come era successo poco tempo prima alla cognata Kate Middleton, ogni look sfoggiato da Meghan è stato analizzato nel minimo dettaglio, alcuni degli abiti da lei indossati sono andati sold out nel giro poche ore. L'effetto Meghan è cresciuto esponenzialmente da dopo il matrimonio ed è letteralmente esploso con la notizia della prima gravidanza della Duchessa di Sussex.

Così quando qualche giorno fa il piccolo Archie è stato ufficialmente presentato dai due neo genitori alla stampa e al mondo (per tutti i dettagli potete dare un'occhiata qui), anche l'abito scelto da mamma Meghan è stato subito ricercato in ogni angolo della rete.





Il trench dress (o belted dress) di colore beige, con cintura in vita e doppia fila di bottoni, è diventato nel giro di poche ore un vero e proprio trend.

La piattaforma di shopping online Stylight ha registrato, tra le ricerche dei suoi 12 milioni di utenti al mese, un balzo di + 1633% sulla keyword “Wales Bonner”, il nome della designer anglo giamaicana che ha formato il vestito della Duchessa.

Una scelta non solo di stile ma anche una dichiarazione "politica", dal momento che la stilista è sempre stata attenta al tema della rappresentazione delle diverse etnie.





Ma non è certo la prima volta che "l'effetto Meghan" travolge il mercato fashion! Abbiamo selezionato alcune curiosità sul Meghan Style analizzando i dati del sito di e-commerce Stylight.

Siete curiose di scoprire tutit i segreti di stile della Duchessa di Sussex?





Meghan Markle e i suoi look premaman

Dall’inizio della sua gravidanza, Meghan ha indossato abiti firmati da 40 diversi marchi. Tuttavia, sono tre i brand che la Duchessa di Sussex ha indossato di più: Club Monaco, Jason Wu e Givenchy.

In occasione della festa della donna infatti, Meghan ha indossato un abito in stampa black & white del valore di 345 dollari del luxury brand britannico Reiss. E tra la settimana prima della sua apparizione e quella seguente, le ricerche per il marchio su Stylight sono aumentate del 25%.

Occhio anche ai cappotti: il modello nero firmato Victoria Beckham e quello rosso di Santaler sono immediatamente balzati in testa alle ricerche degli utenti.





Meghan Markle e la passione per le scarpe (con il tacco)

Come anticipa Stylight, Meghan Markle ha indossato i tacchi nel 98% delle foto scattate durante la gravidanza. 21 i diversi marchi di calzature scelti dalla Duchessa, con una predilizione speciale per il marchio Aquazurra.

Uno dei modelli che ha conquistato il cuore della Markle è quello total black contraddistinto da un laccio alla caviglia del valore di 750 sterline, che ha indossato anche l’11 marzo in occasione del Commonwealth Day.

Già a partire dal 12 marzo, le ricerche per il marchio Aquazzura sono quasi raddoppiate su Google e tra il 12 e il 14 marzo i click sui prodotti Aquazurra sono aumentati del 90% sul sito.





Duchessa comanda color....

Dall’analisi del guardaroba di Meghan è emerso che i colori che indossa di più sono il nero (il colore più chic e easy che c'è, scelto nel 38% degli outfit), il blu – con una predilezione per la sfumatura navy blue - (per il 22%), seguiti da beige (12%), bianco (14%) e il verde (7,6%).





Meghan e i suoi fashion brand del cuore

Beh, il primo è di sicuro Givenchy (di tutti i look analizzati il 10% sono del brand): non a caso è quello che la Markle ha scelto di indossare nel giorno del suo matrimonio, oltre che per la sua prima uscita ufficiale in compagnia della Regina.

Meghan ha indossato una creazione della maison francese anche per premiare il Direttore Creativo di Givenchy, Clare Waight-Keller, come British Womenswear Designer of the Year agli ultimi British Fashion Awards: un modello monospalla nero che metteva in mostra il pancione.

Uno dei pezzi che ha catturato maggiormente l’attenzione del popolo di Internet è la gonna a pieghe blu cobalto che Meghan ha indossato il 31 ottobre 2018. Nel corso dello stesso giorno è stato registrato un aumento del 32% delle ricerche per le gonne plissé.

Per scoprire tutti, ma proprio tutti, i dettagli del Meghan Style non vi resta che fare un salto sul sito di Stylight.





