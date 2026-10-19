Quanto guadagnano le modelle di Victoria’s Secret? Dai contratti milionari delle supermodelle ai compensi per le sfilate, ecco le cifre conosciute

Passerelle scintillanti, lingerie preziosa, fantasy bra da svariati milioni di dollari e le famosissime, iconiche, ali da angelo. Il Victoria’s Secret Fashion Show è tornato ieri, 18 ottobre, con uno spettacolo che ha riportato sotto i riflettori uno degli appuntamenti più riconoscibili della moda internazionale.

Questa volta la cornice è stata Los Angeles, dove Victoria’s Secret ha riunito supermodelle di diverse generazioni, da Adriana Lima e Candice Swanepoel a Gigi Hadid, Ashley Graham e Alex Consani, accompagnate dalle esibizioni di artiste come Tate McRae e Megan Thee Stallion.

Ma mentre le immagini della sfilata fanno il giro dei social, c'è una curiosità che continua a interessare il pubblico: quanto guadagnano le modelle di Victoria’s Secret?

Perché indossare le famose ali è da sempre considerato uno dei traguardi più prestigiosi per una modella, ma non significa necessariamente ricevere un compenso milionario per una singola serata.

Dietro lo spettacolo, infatti, c'è un sistema di contratti, collaborazioni e accordi commerciali molto più articolato di quanto si potrebbe immaginare. E alcune delle cifre emerse negli anni sono davvero sorprendenti.

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Quanto guadagnano le modelle di Victoria’s Secret: dai contratti milionari ai cachet più recenti

Partiamo da una precisazione: Victoria’s Secret non rende pubblici i compensi delle singole modelle. Non esiste quindi una cifra ufficiale che permetta di sapere quanto abbiano guadagnato Adriana Lima, Gigi Hadid o le altre protagoniste dello show del 2026.

Quello che conosciamo riguarda soprattutto i grandi contratti del passato, quando diventare un Angel significava essere il volto del marchio per campagne pubblicitarie, cataloghi, eventi e apparizioni promozionali.

Secondo quanto ricostruito da Cosmopolitan, nel 2008 Heidi Klum avrebbe rinegoziato il proprio contratto arrivando a guadagnare circa 3,8 milioni di dollari all'anno.

Ancora più importante l'accordo firmato da Gisele Bündchen, che avrebbe ottenuto 25 milioni di dollari per cinque anni, equivalenti a una media di 5 milioni di dollari annui.

Anche Karlie Kloss, durante gli anni della collaborazione con il marchio, sarebbe arrivata a guadagnare circa 5 milioni di dollari.

Cifre impressionanti, che raccontano però un periodo molto particolare della storia di Victoria’s Secret, quando le sue modelle erano vere e proprie celebrità internazionali e i contratti di esclusiva potevano raggiungere valori elevatissimi.

Negli anni successivi, infatti, il mercato è cambiato. Nel 2015 una fonte anonima citata da Page Six aveva raccontato che, mentre i contratti delle modelle storiche potevano valere diversi milioni, alcuni accordi più recenti si aggiravano intorno ai 100mila dollari.

Una differenza enorme, che dimostra quanto il compenso dipenda dalla notorietà della modella, dalla durata della collaborazione e dagli impegni previsti dal contratto.

Quanto vengono pagate per una singola sfilata? Ecco i numeri del 2026

Ma quanto guadagna una modella semplicemente per partecipare al Victoria’s Secret Fashion Show?

È qui che la questione diventa più difficile da quantificare. I compensi per la singola sfilata non vengono comunicati pubblicamente e non è possibile stabilire una tariffa valida per tutte le partecipanti.

Una top model internazionale può avere un accordo commerciale che comprende diverse attività, mentre una modella emergente potrebbe essere ingaggiata soltanto per il fashion show. E il cachet di una serata non va confuso con i guadagni complessivi di un'intera carriera.

L'edizione 2026 ha introdotto anche una novità interessante: Angels Among Us, una competizione dedicata alle aspiranti modelle, nata per trovare un nuovo volto da portare in passerella.

A vincere è stata Solange Omon, 21 anni, scelta tra migliaia di candidate e premiata con un contratto di rappresentanza con IMG Models. Il valore economico dell'accordo non è stato reso noto.

Per le nuove generazioni, dunque, il Victoria’s Secret Fashion Show rappresenta anche un'opportunità di visibilità internazionale, potenzialmente capace di aprire le porte a campagne e collaborazioni future.

Una cosa, però, è certa: le ali di Victoria’s Secret non garantiscono automaticamente uno stipendio milionario. Le cifre più alte appartengono soprattutto alla storia dei grandi contratti delle supermodelle, mentre i guadagni attuali restano riservati.

E dietro uno degli spettacoli più glamour della moda continua a esserci una realtà fatta di trattative individuali, accordi commerciali e carriere molto diverse tra loro.