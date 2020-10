Victoria Beckham racconta: «Essere Posh Spice mi ha aiutato a trovare il mio stile, la mia sicurezza e la mia voce». Ecco la vera storia del soprannome

Victoria Beckham è entrata a far parte delle Spice Girls, la girl band più famosa al mondo, nel 1994, e da quel momento ha assunto il soprannome di Posh Spice.

A tutte le cantanti del gruppo, infatti, era stato dato un soprannome: Geri Halliwell era Ginger Spice, Mel B Scary Spice, Melanie C Sporty Spice ed Emma Bunton Baby Spice.

Ma com'è nato il soprannome Posh Spice? A rivelare i retroscena anni dopo è proprio Victoria Beckham.

Victoria Beckham: «Essere Posh mi ha cambiato per sempre la vita»

Svelando questo mistero in una storia su Instagram, Victoria Beckham ha raccontato che il nome "Posh" non era la sua prima scelta, ma che ora è grata di come quel soprannome le abbia cambiato la vita.

La stilista, icona della moda e mamma di quattro figli, ha raccontato:

«Mi è stato dato il nome Posh nel 1996 durante un pranzo con Peter Loraine di Top of The Pops Magazine insieme al resto delle Spice Girls».

«Non posso dire che quella sarebbe stata la mia prima scelta, anzi, ma poco per volta ha iniziato a piacermi. All'epoca ero una ragazza giovane e timida, ma essere Posh Spice mi ha aiutato a trovare il mio stile, la mia sicurezza e la mia voce». (Posh è una parola inglese che significa grossomodo "elegante", ndr)

«Dopo le Spice Girls ho preso le distanze da quel soprannome perché stava diventando un peso.

Volevo trovare la mia strada lontano da Posh Spice. Ora, anni dopo, guardo indietro a quel periodo di formazione con apprezzamento.

Essere Posh ha cambiato per sempre il corso della mia vita, aprendomi la porta per inseguire i miei sogni».

La rivelazione è arrivata dopo che Victoria ha lanciato una nuova collezione della sua linea beauty, dal nome Posh, con nove tonalità di rossetto.

A riguardo Victoria ha detto:

«Questa settimana festeggio Posh con il lancio di Posh Lipstick. Per me è profondamente personale: il rossetto mi ha sempre dato fiducia quando ne avevo bisogno e ha aggiunto un pizzico di pepe alla mia vita».