Questa settimana parliamo di ricami preziosi, riflessi dorati e diamanti da sogno. Chi sono le Best Dressed che hanno conquistato i red carpet internazionali? Scopriamolo insieme

Le Best Dressed della settimana ci portano tra New York, Londra e Roma, alla scoperta di look incredibili che hanno decisamente catturato la nostra attenzione. La voglia di brillare attraverso ricami tridimensionali, cristalli e dettagli preziosi, il fascino senza tempo di una silhouette elegante, completata da gioielli di Alta Gioielleria. Insomma, star come Dualipa e Julianne Moore non ci hanno deluso, confermando come siano spesso i dettagli a fare la differenza sul red carpet.

Dua Lipa in Ferragamo

A New York, in occasione dell'Opening Gala del Metropolitan Opera per la prima mondiale di Lincoln in the Bardo, Dua Lipa ha conquistato la scena con una creazione firmata Ferragamo. La cantante infatti ha scelto un abito in chiffon ricamato a mano, caratterizzato da un effetto tridimensionale e impreziosito da gocce e fili dorati, cristalli e paillettes blu oceano. A completare l'outfit, mule in satin nero con tacco da 105 millimetri e decoro gioiello. Il total look, (il numero 61 per essere precise) della collezione Primavera-Estate 2027 disegnata da Maximilian Davis, è la scelta perfetta per una serata in cui osare con "discrezione ed eleganza".



Julianne Moore in Bottega Veneta

A Londra invece, per il gala di chiusura di The Debut 2026, nell'ambito della 70ª edizione del BFI London Film Festival, Julianne Moore ha puntato invece su un'eleganza essenziale ma per noi sempre tremendamente sofisticata. L'attrice infatti ha indossato un abito in jersey di crêpe firmato Bottega Veneta, affidando ai gioielli Messika il compito di illuminare il look. Protagonista è l'anello di Alta Gioielleria Toi & Moi, impreziosito da un diamante taglio smeraldo da 4,17 carati e da un diamante taglio pera da 3,11 carati. A completare la parure, gli orecchini e il bracciale Divine Enigma in oro bianco e diamanti.

Ma Dualipa e Julianne Moore sono solo "l'inizio". Volete scoprire chi si è distinta sul red carpet questa settimana? Sfogliate la nostra gallery con tutte le Best Dressed e lasciatevi ispirare dai look più belli del momento!

Dua Lipa, Julianne Moore e tutte le Best Dressed of the Week!

DuaLipa in FERRAGAMO

Credits: Getty Images

Julianne Moore in BOTTEGA VENETA e gioielli MESSIKA

Credits: Courtesy of Press Office

Camille Razat in MIU MIU

Credits: Getty Images

Elizabeth Debicki in KALLMEYER

Credits: Getty Images

Annabelle Wallis in MICHAEL KORS

Credits: Courtesy of Press Office

Clairo in VALENTINO collezione “Interferenze” e borsa Valentino Garavani Rockstud Spike

Credits: Courtesy of Press Office

Miranda Kerr in un abito midi blu con spalline sottili, scollatura decorativa e applicazioni floreali

Credits: Getty Images

Olivia Colman in PRADA

Credits: Getty Images

Carolina Crescentini in BLAZE MILANO

Credits: Getty Images

Simona Ventura in COLLINI MILANO

Credits: Courtesy of Press Office

Alice Pagani in VALENTINO

Credits: Courtesy of Press Office

Charlotte Gainsbourg in SAINT LAURENT

Credits: Getty Images

Lea Michele in MICHAEL KORS

Credits: Courtesy of Press Office