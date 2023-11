Nel suo nuovo libro, l'esperto reale afferma che Taylor Swift non ha voluto esibirsi a Londra per celebrare l'incoronazione di re Carlo

A Taylor Swift è stato chiesto di esibirsi a Londra in occasione dell'incoronazione di re Carlo III, ma lei ha preferito dire di no.

A rivelare la notizia è stato il giornalista ed esperto reale Omid Scobie nel suo nuovo libro sui Windsor, Endgame.

**Endgame: arriva un nuovo libro di scandali sulla famiglia reale inglese**

Nel suo libro Scobie non specifica il motivo per cui la pop star ha dato un due di picche al re. Ma alcuni fan hanno notato come ci fossero dei problemi logistici che hanno impedito a Taylor Swift di esibirsi a Londra.

Il concerto per l'incoronazione di re Carlo si è tenuto il 7 maggio al Castello di Windsor, data in cui la cantante aveva in programma un concerto del suo Eras Tour a Nashville, nel Tennessee.

**Quanto guadagna Taylor Swift per ogni concerto che fa?**

Nel suo libro, Omid Scobie ha inoltre rivelato che nei mesi precedenti l'evento, circolavano notizie secondo cui molti altri artisti - tra cui Harry Styles, Adele, Robbie Williams e le Spice Girls - avevano rifiutato la richiesta di suonare per la famiglia reale britannica.

Alla cerimonia d'incoronazione si sono comunque esibiti artisti dal calibro di Katy Perry, Lionel Richie e Andrea Bocelli.

Questo però non sembra essere il primo invito reale che Taylor Swift decide di rifiutare.

Secondo il Wall Street Journal, in passato Meghan Markle aveva chiesto alla pop star di essere ospite nel suo podcast, Archetypes. Secondo i rumors, «Meghan ha scritto a Taylor Swift una lettera personale chiedendole di partecipare al podcast». Tuttavia, lei «ha rifiutato, tramite un rappresentante».