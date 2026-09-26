Altro che suocero freddo: tra indiscrezioni e confidenze di Palazzo, abbiamo scoperto cosa pensa davvero re Carlo di Kate Middleton (ed è molto più sorprendente di quanto immaginiate)

Nel novembre 2023, durante la visita di Stato in Kenya, re Carlo III ha chiamato pubblicamente Kate Middleton «la mia amata nuora». Una formula insolitamente affettuosa per gli standard compassati di Buckingham Palace, che ha subito acceso i radar degli osservatori reali.

Da allora moltissimi esperti reali, e anche tanti curiosi, si sono chiesti cosa pensi davvero il sovrano della prossima regina consorte.

A rispondere, oggi, non sono solo i commenti social, ma biografi di lungo corso come Robert Hardman e Robert Jobson, più qualche indiscrezione di Palazzo raccolta dalla stampa britannica e italiana.

Perché tutti parlano del rapporto tra re Carlo e Kate Middleton

Catherine è nel giro Windsor da oltre vent’anni: dall’università con William al matrimonio del 2011, fino al titolo di principessa del Galles quando Carlo è salito al trono nel 2022. Una presenza costante, discreta, priva di scandali.

Il biografo Robert Hardman, nel libro King Charles III: The Inside Story, cita un caro amico del sovrano che rivela che Carlo III sarebbe convinto che Catherine svolga un lavoro eccezionale sia come membro senior della famiglia reale, sia come madre dei suoi nipoti.

Nella sua visione, lei garantisce ai nipoti una vita quanto più normale possibile, compatibilmente con il fatto che il primogenito è un futuro re. Per un nonno, e per un sovrano che conosce bene il peso del ruolo, non è un dettaglio.

In parallelo, un altro cronista di corte, Robert Jobson, descrive un legame ormai quasi familiare: nelle sue ricostruzioni re Carlo vede in Kate «la figlia amata che non ha mai avuto». Un’espressione forte, che racconta più di molte foto ufficiali.

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Dietro le quinte della loro battaglia contro il cancro

Secondo Jobson, con il passare degli anni il rapporto si è trasformato da semplice cordialità tra suocero e nuora a qualcosa di più profondo. Carlo, circondato per decenni da donne forti ma anche da conflitti, avrebbe trovato in Kate una presenza calma, leale, prevedibile nel senso migliore del termine. Niente scenate, niente memorie esplosive, zero fughe in avanti.

Il 2024 segna un punto di svolta. A febbraio a re Carlo III viene diagnosticato un cancro, poche settimane dopo tocca a Kate Middleton. La malattia, come raccontano diversi resoconti, li avvicina ancora di più. Entrambi costretti a ridurre gli impegni, entrambi al centro delle preoccupazioni del Paese, entrambi impegnati a mostrarsi resilienti senza spettacolarizzare il dolore.

C’è poi un elemento di valori condivisi. Carlo, da anni, è sostenitore di un approccio olistico alla salute: è patron della Faculty of Homeopathy e il capo del suo staff medico, il dottor Michael Dixon, è noto per promuovere la medicina integrata, che mette insieme corpo, mente e spirito con le terapie convenzionali.

Quando, dopo la sua Three Peaks Challenge, la principessa del Galles scrive un messaggio sottolineando «il profondo impatto delle malattie gravi» e l’importanza delle cure che tengono conto della persona nella sua interezza, molti notano la perfetta sintonia con le convinzioni del Re. Non è solo un hashtag ben riuscito: è la conferma di una visione comune su come affrontare fragilità e guarigione.

Protezione, politica e futuro della Corona: che cosa pensa davvero Carlo di Kate

L’affetto personale si intreccia con la politica di corte. Quando da Buckingham Palace viene diffusa la famosa comunicazione che ribadisce come Harry e Meghan non siano più membri attivi della famiglia reale dal 2020, molti commentatori reali leggono quella lettera come un modo per mettere ordine intorno all’erede William e alla sua consorte.

In pratica, Carlo delimita il perimetro del «team futuro re»: da una parte i Sussex liberi ma fuori dall’istituzione, dall’altra William e Kate pienamente dentro, con responsabilità e protezione conseguenti. Un messaggio anche per l’opinione pubblica: la stabilità della monarchia passa da loro.

Se vi aspettavate un sovrano freddo e diffidente verso la nuora, la rivelazione è proprio questa. Dalle parole in pubblico, dai racconti degli amici e dai biografi emerge un’immagine molto diversa: Kate Middleton come colonna affettiva e professionale per il Re. Quasi una figlia adottiva, sicuramente la futura regina sulla quale Carlo sembra scommettere tutto, sia per tenere insieme la sua famiglia, sia per consegnare ai sudditi una Corona più calma di quella che lui ha ereditato.