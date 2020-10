All'epoca una fortezza, oggi la residenza ufficiale della Regina Elisabetta: il castello di Windsor nasconde una fitta rete di passaggi segreti

Dimenticate Hogwarts e la mappa del malandrino, la fitta rete di passaggi segreti del castello di Windsor rende la residenza della Regina Elisabetta uno dei posti migliori per nascondersi.

In un documentario per la BBC, The Queen's Palaces, la presentatrice inglese Fiona Bruce ha mostrato per la prima volta agli spettatori l'esistenza di un tunnel segreto all'interno del palazzo.

Si tratta di un tunnel adatto alla fuga nascosto sotto una botola coperta da un tappeto e porta direttamente fuori dalle mura, nelle strade della città.

Che la Regina Elisabetta si infili nella botola quando vuole uscire di nascosto dal castello?

Il più grande castello occupato al mondo, il Windsor Castle, appartiene alla famiglia reale inglese dal 1066. Proprio qui, la royal family celebra matrimoni, battesimi e feste di compleanno.

È risaputo che questo castello stia molto a cuore alla regina; inoltre, è proprio qui che lei e il marito, il principe Filippo, hanno passato il lockdown per il coronavirus.

Ma perché la regina Elisabetta dovrebbe aver bisogno di un tunnel segreto?

In realtà il tunnel non è stato realizzato per la regina, ma esiste fin dall'inizio della sua storia.

Prima di diventare una residenza ufficiale di Sua Maestà e un luogo incantevole per le celebrazioni ufficiali, infatti, il castello di Windsor era una fortezza.

Quando fu costruito, nel XI secolo, i passaggi segreti e le vie di fuga erano una necessità quotidiana, così gli architetti del palazzo ne costruirono uno all'interno della residenza reale.

Che poi non è mai stato chiuso.