La famiglia reale è alla ricerca di un assistente addetto alla corrispondenza. Il lavoro full time si svolgerebbe a Buckingham Palace (e non servono qualifiche particolari)

State cercando lavoro? Sapete parlare bene l'inglese e non vi dispiacerebbe un trasferimento nel Regno Unito? Avete sempre sognato di lavorare per una delle più grandi (e più famose) istituzioni al mondo?

Bene, siete nel posto giusto: la royal family assume!

La famiglia reale inglese ha infatti pubblicato un nuovo annuncio di lavoro su LinkedIn, invitando le persone a candidarsi per diventare parte del team di scrittori ufficiali della regina.

Questo lavoro non solo vi permetterebbe di lavorare per Sua Maestà in persona, ma potrete lavorare anche nell'ufficio potenzialmente più affascinante del mondo: Buckingham Palace.

Vi siete incuriositi? Ecco tutto quello che c'è da sapere sul lavoro (e come candidarsi).

Ecco tutti i requisiti richiesti per lavorare con la regina Elisabetta

Il lavoro avrà sede a Londra, più precisamente a Buckingham Palace, e comporterà rispondere alle migliaia di lettere inviate ogni anno alla famiglia reale dai fan sparsi per tutto il mondo.

La royal family infatti risponde a ogni singola lettera e domanda che le viene inviata, mandando note di ringraziamento e ogni tanto anche foto ufficiali. Il che significa che c'è un team di persone impiegate per redigere le risposte.

L'annuncio di lavoro è quindi per un assistente addetto alla corrispondenza.

Su LinkedIn si legge: «Si tratta di redigere lettere che i riceventi non dimenticheranno mai. Si lavorerà in un team che ha uno scopo unico e condiviso, con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico e sostenere il ruolo e la figura della Regina».

Il lavoro è full time (per un totale di a 37,5 ore settimanali da lunedì a venerdì) ed è un contratto a tempo determinato che va da febbraio 2022 a febbraio 2024.

Lo stipendio? 23,500 sterline all'anno (circa 28 mila euro).

Il lavoro non richiede alcuna qualifica particolare, ma l'annuncio specifica che il candidato deve avere esperienza amministrativa ed eccellenti capacità di comunicazione scritta.

Questo lavoro fa al caso vostro e volete candidarvi? Potete farlo direttamente sul sito ufficiale di Buckingham Palace. C'è tempo fino al 5 dicembre!