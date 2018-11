Le (ennesime) voci sull'abdicazione della Regina Elisabetta II sono molto probabilmente (di nuovo) false. Ma il Principe Carlo è contento di non essere Re

Il Principe Carlo, 69 anni, è il figlio maggiore della Regina Elisabetta II e anche l'erede al trono britannico più longevo nella storia del Regno Unito.

Attualmente infatti la Regina Elisabetta II è diventata la monarca regnante più longeva, sul trono da 65 anni.

E se anche (come tutti gli anni quando si avvicina il discorso di Natale della Sovrana al popolo) in questi giorni si sono diffuse molte voci che confermerebbero che la Regina Elisabetta II, 92 anni, abdicherà il trono nel giro di qualche mese, in modo che il figlio maggiore possa diventare re e possa assumersi maggiori responsabilità, c'è un buon motivo per pensare che questo, ancora una volta, non accadrà.

Non è tutto rosa e fiori per il principe Carlo

Una fonte vicino alla famiglia reale ha rivelato che il Principe del Galles potrebbe però non ottenere la nuova carica così presto come si pensa.

Tutte le voci di una possibile abdicazione della Regina Elisabetta potrebbero infatti rivelarsi false se dovessimo credere a un commento che la Regina avrebbe fatto dopo le dimissioni di Papa Benedetto XVI nel 2013.

Secondo Vanity Fair, un'amica della Regina ha ricordato che in quell'occasione commentava le azioni del Papa dicendo: «Non lo farei mai».

Il che significa che il principe Carlo probabilmente ha davanti a sé una lunga attesa prima di diventare re. Lo stesso amico della Regina ha detto che Sua Maestà «Non si ferma mai" e «La sua mente è ancora veloce e brillante: durante una cena, a tavola, stava ascoltando e seguendo tre conversazioni diverse - saltando senza problemi da una all'altra».

Il Principe Carlo è contento così

A quanto si dice, il principe Carlo è piuttosto felice della sua lunga attesa per diventare re.

«Charles ha capito molto tempo fa che sarebbe stato principe del Galles per molto tempo» ha detto sempre a Vanity Fair un collega inglese intimo con la famiglia reale.

«Ha pianificato la sua vita di conseguenza, e non sarebbe stato in grado di realizzare la metà di quello che ha fatto se fosse diventato re prima».

Ad esempio il principe del Galles è stato molto esplicito sui cambiamenti climatici e sta combattendo molto a riguardo - qualcosa che non sarebbe stato in grado di fare da monarca regnante.



Inoltre, la Regina Elisabetta ha anche iniziato a trasferire più responsabilità e doveri verso il figlio maggiore: Charles quest'anno è succeduto alla stessa Regina come capo del Commonwealth ed è attualmente in Africa occidentale in royal tour con la moglie Camilla, la duchessa di Cornovaglia.