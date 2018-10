Non avendo obblighi reali perché troppo in giù nella successione al trono, le principesse Eugenia e Beatrice di York hanno dei lavori veri: ecco cosa fanno

Con l'avvicinarsi del royal wedding le curiosità sulla principessa Eugenia aumentano.

Tra queste ci siamo anche chiesti che cosa facciano lei e sua sorella, figlie del principe Andrea Duca di York, per vivere.

Perché sì, le principesse Eugenia e Beatrice di York, pur essendo nella linea di successione al trono d'Inghilterra e cugine di William e Harry, hanno un vero lavoro che non ha niente a che fare con i Windsor e la Corona.



Perché sono le uniche a lavorare



Né la principessa Eugenia, né la sorella maggiore principessa Beatrice sono responsabili nello svolgimento di doveri pubblici - a differenza dei loro cugini William e Harry.

Questo dipende dalla posizione che si occupa nella linea di successione al trono.

Le due principesse sono attualmente ottave e none in linea di successione al trono britannico; posizione che comunque le rende vere reali in ogni senso della parola.

Anche loro sono nipoti della Regina Elisabetta, ma proprio perché prima di loro vengono il principe Carlo, il principe William e i suoi figli, Harry e loro padre Andrea, la principessa Beatrice e la principessa Eugenia non lavorano realmente come reali agli eventi pubblici.

Che lavoro fanno



La principessa Eugenia, 28 anni, ha un lavoro a tempo pieno in una galleria d'arte di Londra chiamata Hauser & Wirth.

Dopo essersi trasferita per qualche tempo a New York per seguire la sua passione per l'arte, all'inizio di quest'anno Eugenie ha rivelato ad Harpers Bazaar che il suo ruolo di direttore associato «pianifica progetti speciali, sostenendo gli artisti nella galleria e gestendo eventi».

Riguardo alla sua carriera, la principessa Eugenia aveva rivelato: «Sapevo per certo che non sarei mai diventata una pittrice, ma questo è sempre stato il mio settore d'interesse. Adoro poter condividere la mia passione per l'arte con le persone».

Così come la sorella, anche la principessa Beatrice, 30 anni, lavora full time. Lei lo fa in una compagnia tecnologica inglese chiamata Afiniti - il cui sito internet dice:

«Afiniti trasforma il modo in cui gli essere umani interagiscono tra loro tramite l'uso dell'intelligenza artificale per scoprire e predire i modelli di comportamento interpersonale».

Nessuno stipendio reale



Non avendo impegni e obblighi pubblici per conto della Corona, le due principesse non sono supportate dal Sovereign Grant - una specie di fondo fiduciario usato ogni anno per finanziare la Regina e la sua famiglia nelle sue funzioni ufficiali.

A riguardo si dice che il principe Andrea, 58 anni, abbia avuto da ridire più volte con il fratello Carlo perché le sue figlie non hanno diritto a questo stipendio annuale come William e Harry.

Il valore economico delle principesse

È vero che né Eugenia né Beatrice lavorano come reali, e quindi non ricevono uno stipendio formale dalla famiglia reale, ma nonostante questo le due principesse valgono economicamente molto più di quello che pensate.

Questo grazie a un fondo fiduciario istituito dalla Regina e dato ai genitori delle principesse, il principe Andrea, duca di York e Sarah, Duchessa di York.

Per via di questo fondo la principessa Eugenia ha un patrimonio netto di oltre $ 6,5 milioni di dollari, così come sua sorella, la principessa Beatrice.