Kate Middleton e il Principe William sono una coppia molto competitiva, e si sono sfidati in molti sport. Ma ce n'è uno in cui la duchessa è imbattibile

Dopo nove anni di matrimonio, il principe William e Kate Middleton si divertono ancora facendo molte attività insieme.

Per esempio, a entrambi piace fare sport, e sono anche molto competitivi, sempre pronti alla sfida nel campo da gioco.

La coppia è infatti conosciuta per aver mostrato la sua vena competitiva in più di un evento ufficiale, dalla gara in barca nel 2011 alla corsa l'uno contro l'altro durante una sessione di allenamento della Maratona di Londra nel 2017.

Ma c'è uno sport in cui il principe William non è mai riuscito a battere Kate Middleton.

Kate più brava a giocare a tennis di William

Non è un segreto che alla duchessa di Cambridge piaccia il tennis e che sia anche molto brava a giocare. Ma in pochi sanno che Kate ha veramente del gran talento con la racchetta.

A rivelarlo è stato niente meno che l'ex campione Rod Laver, tennista australiano di fama internazionale, che si è lasciato sfuggire quanto Kate sia ancor più competitiva quando si tratta di una partita di tennis con il principe William.

Parlando con il Daily Mail, Laver ha detto:

«Ho incontrato William e Kate parecchie volte. Sai, nella Royal Box hai la possibilità di chiacchierare un po', così ho scambiato due parole con loro.

Mi hanno raccontato che giocano a tennis l'uno contro l'altro, e William mi ha detto che non è non è mai riuscito a batterla».

Uno sport che piace alla Royal Family

Secondo le indiscrezioni, tutta la famiglia Cambridge è appassionata di tennis.

Kate è regolarmente a Wimbledon come spettatrice, e ha assunto il ruolo di patron dell'All England Lawn Tennis e del Croquet Club in vece della Regina nel 2016.

Ma anche il principe George e la principessa Charlotte stanno prendendo lezioni di tennis. E non da un maestro qualunque, ma da Roger Federer.

Il tennista svizzero è un amico di famiglia e dà lezioni private al piccolo George.

Alla domanda fatta da alcuni giornalisti su come se la cavasse George con la racchetta, Federer ha detto:

«A questa età si tratta solo di colpire la palla. Ma lui è già bravo, e si diverte molto sul campo da gioco».