Sugli spalti di Wimbledon, Stan Smith in persona ha fatto un regalo a Kate Middleton personalizzato per il piccolo Louis - e noi glielo invidiamo tantissimo

Tutti gli occhi erano puntati su Kate Middleton domenica, mentre sedeva al Royal Box alle finali di Wimbledon.

Quello che non tutti hanno notato però è che l'ex campione del mondo di tennis Stan Smith ha allungato alla Duchessa di Cambridge un regalo per Louis: un minuscolo paio di scarpe da tennis, delle Stan Smith appunto, personalizzate con la scritta Prince Louis in oro.

L'atleta è stato visto sorridere mentre consegnava a Kate Middelton le iconiche scarpe bianche e verdi. E Kate era visibilmente felice.

Dal canto suo Louis, che ovviamente non era alla partita, probabilmente apprezzerà il regalo.

D'altra parte anche se è ancora troppo giovane è quasi certo che seguirà le orme di famiglia, tutti amanti del tennis, compreso il fratello maggiore George.

George, infatti, che ha cinque anni, è già un affermato fan di questo sport.

Tanto che è stato recentemente rivelato che la star del tennis Roger Federer, arrivato secondo alla finale di domenica, gli aveva impartito una lezione di tennis privata.

Chi è Stan Smith

Stan Smith è uno dei più grandi tennisti al mondo.

Nato nel 1946 in California, ha vinto così tanti premi da essere stato più volte definito il numero uno al mondo.

Ha iniziato a giocare a tennis quando aveva 16 anni, ha vinto gli US Open nel 1971 e poi Wimbledon l'anno successivo. Fu a questo punto che Adidas si avvicinò a lui per farlo diventare un ambasciatore per il marchio.

Infatti, per i non giocatori di tennis, Stan Smith è probabilmente più noto per la sua linea di scarpe da tennis con Adidas, che prende il suo nome. All'epoca il suo agente si assicurò che il suo viso apparisse sulla linguetta della scarpa.

Anche se la scarpa Adidas Stan Smith non è consigliata per il tennis moderno, continua a essere amatissima per la vita fuori dai campi da gioco.