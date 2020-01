Intervistato sul reale motivo del distacco del principe Harry dalla famiglia reale, Nacho Figueras ha detto: «Ha sofferto molto. Vuole una vita normale»

Il principe Harry, Meghan Markle e baby Archie stanno iniziando la loro nuova vita in Canada dopo essersi dimessi come membri senior della Famiglia Reale.

E anche se non si sa ancora molto di come sarà esattamente la loro vita post palazzo - secondo i rumors Markle è alla ricerca di un lavoro a Hollywood - le dichiarazioni di Nacho Figueras, un amico di lunga data di Harry, fanno luce sul reale motivo che ha spinto la coppia a trasferirsi lontano dall'Inghilterra.

Ecco perché il principe Harry ha deciso di lasciare la Royal Family

«Ho parlato con Harry qualche giorno fa - ha detto Nacho Figueras, intervistato per lo speciale della ABC, Royal Divide: Harry, Meghan and The Crown, condiviso su Good Morning America - Ha sofferto molto per tutte le cose che gli sono successe, e ora vuole solo vivere una vita normale, o per lo meno il più normale possibile, perché comunque avere migliaia di paparazzi fuori da casa tua in Canada in attesa di fare una foto a tua moglie e tuo figlio non è affatto normale».

Nacho, ex compagno di polo di Harry, ha fatto riferimento anche alle esperienze passate del principe che l'hanno segnato molto:

«Era figlio di qualcuno che ha subito l'attacco della stampa in prima persona, e la tragedia è stata innegabile. Non vuole che ciò accada anche alla sua famiglia».

«Harry è padre adesso, un magnifico padre. Sta solo cercando di proteggere la sua famiglia a qualsiasi costo».