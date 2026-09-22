Il principe Harry avrebbe contattato familiari e amici di Diana mentre valuta come celebrare l’eredità della madre a trent’anni dalla sua scomparsa

Il principe Harry potrebbe tornare a raccontare pubblicamente la vita di sua madre Diana, e il loro rapporto. Secondo le ultime indiscrezioni, il Duca di Sussex starebbe infatti valutando la realizzazione di un nuovo documentario dedicato alla principessa; un progetto molto personale che potrebbe vedere la luce in occasione del trentesimo anniversario della sua morte.

Per il momento nulla è stato ancora deciso né annunciato ufficialmente. Harry starebbe esplorando diverse possibilità per capire quale possa essere il modo più significativo di rendere omaggio alla madre e alla sua eredità.

L'eventuale documentario assumerebbe inevitabilmente un significato particolare. Non soltanto perché arriverebbe a trent'anni dalla morte della principessa, avvenuta a Parigi il 31 agosto 1997, ma perché sarebbe un nuovo capitolo del lungo e complesso rapporto del principe Harry con il ricordo della madre. Un legame di cui il duca ha parlato molte volte negli ultimi anni e che, ancora oggi, continua ad avere un ruolo centrale nel modo in cui racconta la propria storia.

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Cosa vorrebbe raccontare il principe Harry nel nuovo documentario su Lady Diana

Stando alle indiscrezioni, il principe Harry avrebbe già contattato alcuni familiari e amici legati a Diana per discutere dei possibili progetti. Tra le persone coinvolte nelle conversazioni ci sarebbe proprio lo zio Charles Spencer, anche se non è ancora chiaro quale forma assumerà l'eventuale documentario, né dove sarà distribuito.

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Non sarebbe, del resto, la prima volta che il principe Harry sceglie un documentario per raccontare pubblicamente il ricordo della madre. Nel 2017, in occasione del ventesimo anniversario della sua morte, lui e il principe William parteciparono insieme a Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, condividendo ricordi privati della loro infanzia e parlando apertamente dell'impatto che la perdita aveva avuto sulle loro vite. Harry aveva appena 12 anni e William 15 quando Diana morì a 36 anni nell'incidente automobilistico di Parigi del 31 agosto 1997.

Da allora, però, molto è cambiato. I rapporti tra i due fratelli sono profondamente deteriorati e il principe Harry ha continuato a raccontare autonomamente il proprio legame con Diana, anche nel memoir Spare. Proprio per questo un eventuale nuovo documentario avrebbe inevitabilmente un significato diverso rispetto a quello realizzato dieci anni fa: sarebbe il racconto di Harry sulla madre a trent'anni dalla sua scomparsa.

Al momento, però, il condizionale resta fondamentale. Nessun documentario è stato annunciato ufficialmente e il principe Harry starebbe ancora esplorando diverse possibilità. Quel che appare chiaro, tuttavia, è che il 30° anniversario della morte di Diana non passerà inosservato. E che, ancora una volta, Harry vuole trovare un modo per mantenere viva l'eredità della madre.