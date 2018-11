Dal documentario Prince, Son and Heir: Charles at 70 escono parecchie curiosità sui Windsor. Tra cui una che riguarda il Principe Harry e Meghan

In occasione del 70esimo compleanno del principe Carlo, il prossimo 14 novembre, la BBC ha reso pubblico un nuovo documentario sulla Royal Family dal titolo Prince, Son and Heir: Charles at 70.

Come chiaro dal titolo, il documentario è incentrato principalmente sulla vita del primo erede al trono di Inghilterra, ma offre anche interessanti retroscena su tutti gli altri membri della famiglia a lui più vicini.

Compresi Harry e Meghan.

Harry e Meghan

Grazie a questo documentario, per esempio, scopriremo come sono andate le cose quando Harry ha chiesto al padre Carlo di accompagnare Meghan Marke verso l'altare.

Ma non solo.

Harry infatti racconta al mondo di una sua particolare ossessione: quella di spegnere tutte le luci non strettamente necessarie.

E di quanto Meghan faccia fatica a capirlo.

Nel documentario Harry racconta:

«Mia moglie tutte le volte dice "Perché spegni tutto? È buio fuori". E io rispondo, "Ci basta una luce, non abbiamo bisogno di averne accese, tipo, sei"».

(Certo, se questa è l'entità delle loro incomprensioni sono proprio anime gemelle).

William vorrebbe che suo padre passasse più tempo con i royal babies

Il principe William sta sollecitando suo padre, il principe Carlo, a passare più tempo con i suoi nipoti.

Nel nuovo documentario, infatti, William afferma che suo padre è "brillante" con il principe George, 5, la principessa Charlotte, 3, e il piccolo Louis di 6 mesi.

Ma William dice anche che desidera che suo padre provi a passare più tempo con i nipotini.

«Questo è una cosa al quale sto lavorando - ha detto il principe William - Penso che abbia tempo per farlo, e per questo mi piacerebbe che passasse più giornate con i bambini».