Tra tensioni familiari e possibili riconciliazioni, cresce l'attesa per sapere se il principe Harry tornerà accanto alla Royal Family

Manca pochissimo al Trooping the Colour, la tradizionale parata militare che ogni anno celebra il compleanno ufficiale del sovrano britannico. E come accade ormai da diverse stagioni reali, una delle domande che più incuriosiscono gli osservatori della monarchia riguarda la possibile presenza del principe Harry.

Il figlio minore di re Carlo, che dal 2020 vive in California con Meghan Markle dopo aver rinunciato al ruolo di membro attivo della Royal Family, sembra destinato a rimanere ancora una volta lontano da Buckingham Palace.

Almeno secondo le indiscrezioni che circolano nel Regno Unito nelle ultime settimane.

Il principe Harry non parteciperà al Trooping the Colour

Secondo diverse fonti vicine alla famiglia reale, il principe Harry non sarebbe atteso a Londra per il Trooping the Colour di questo fine settimana, la cerimonia che segna il compleanno ufficiale di re Carlo e rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del calendario reale britannico.

Se l'assenza venisse confermata, sarebbe l'ennesimo capitolo di una distanza che negli ultimi anni è diventata sempre più evidente. Il principe Harry e Meghan Markle, infatti, non partecipano regolarmente agli eventi ufficiali della monarchia da quando hanno lasciato il Regno Unito e trasferito la loro vita negli Stati Uniti.

L'ultima apparizione pubblica dei Sussex al Trooping the Colour risale al 2022, durante le celebrazioni del Giubileo di Platino della regina Elisabetta II. Da allora, il principe Harry non è più comparso accanto ai membri senior della famiglia reale in occasione dell'evento.

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Un rapporto ancora complicato con la Royal Family

Le indiscrezioni arrivano in un momento particolarmente delicato per i rapporti tra il principe Harry e il resto della famiglia reale. Negli ultimi mesi il duca di Sussex ha più volte manifestato il desiderio di una riconciliazione con il padre, ma le tensioni sembrano tutt'altro che risolte.

A rendere ancora più evidente la distanza è stata anche la recente assenza del principe Harry dal matrimonio di Peter Phillips, nipote della regina Elisabetta, al quale hanno invece partecipato re Carlo, la regina Camilla, William e Kate. Secondo alcune fonti, Harry avrebbe progressivamente perso i contatti con parte della famiglia allargata.

Nel frattempo, il Trooping the Colour si prepara a riunire i membri attivi della monarchia sul balcone di Buckingham Palace per il tradizionale saluto alla folla.

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Il principe Harry tornerà comunque a Londra

L'assenza al compleanno ufficiale del sovrano non significa però che il principe Harry non tornerà presto nel Regno Unito. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, il duca di Sussex dovrebbe essere presente il prossimo mese a Birmingham per gli eventi legati agli Invictus Games, il progetto sportivo da lui fondato nel 2014 e al quale continua a dedicare grande attenzione.

Per ora, quindi, tutto lascia pensare che il compleanno ufficiale di re Carlo si svolgerà senza il principe Harry. Un'assenza che, più della presenza stessa, continua a raccontare quanto sia ancora complesso il rapporto tra i Sussex e il resto della Royal Family.