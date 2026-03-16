Tra battute esilaranti e discorsi politichi, vittorie storiche e tante risate, ecco i momenti imperdibili della notte degli Oscar 2026

Anche quest'anno, la notte degli Oscar è stata serata piena di emozioni, glamour e momenti imperdibili destinati a rimanere per sempre nella nostra memoria.

Come ogni anno, la cerimonia più importante del cinema mondiale non è stata solo una celebrazione dei migliori film e delle migliori interpretazioni, ma anche un grande spettacolo fatto di battute, sorprese e piccoli imprevisti.

Ospitata al Dolby Theatre di Los Angeles e presentata da Conan O’Brien, la notte degli Oscar 2026 è arrivata al termine di una delle stagioni cinematografiche più imprevedibili degli ultimi anni. Le principali categorie sono rimaste incerte fino all’ultimo, con film come Sinners e One Battle After Another al centro della conversazione e attori del calibro di Timothée Chalamet, Michael B. Jordan ed Ethan Hawke tra i favoriti per le statuette più ambite.

Ma se gli Oscar sono famosi per i loro premi, sono altrettanto celebri per tutto ciò che accade tra una premiazione e l’altra. E anche quest'anno, la serata ha regalato momenti divertenti, reunion nostalgiche, battute pungenti e discorsi destinati a far discutere.

Dal monologo d’apertura di Conan O’Brien alla vittoria storica di Michael B. Jordan, fino allo scambio ironico tra Anna Wintour e Anne Hathaway, ecco tutti i momenti più divertenti e imperdibili degli Oscar 2026.

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Gli Oscar 2026 segnano diversi primati storici

Anche se non ci sono stati incidenti clamorosi sul palco (vi ricordate quando Will Smith ha schiaffeggiato il presentatore Chris Rock?), la cerimonia ha comunque segnato diversi traguardi storici.

Tra i momenti più significativi degli Oscar 2026 c’è stata la vittoria di Cassandra Kulukundis per One Battle After Another, che ha conquistato il primo Oscar della storia nella nuova categoria dedicata al miglior casting.

Un’altra vittoria importante è stata quella di Autumn Durald Arkapaw, che grazie al film Sinners è diventata la prima donna a vincere l’Oscar per la miglior fotografia.

Anche il premio per la miglior attrice ha fatto la storia: Jessie Buckley è diventata la prima donna irlandese a vincere l’Oscar come miglior attrice protagonista.

Michael B. Jordan vince il primo Oscar della sua carriera

Uno dei momenti più applauditi della serata è stato senza dubbio l’annuncio del premio per il miglior attore protagonista. A trionfare è stato Michael B. Jordan per il film Sinners, conquistando il primo Oscar della sua carriera.

La vittoria arriva dopo una stagione di premi molto positiva per l’attore, che aveva già ottenuto nomination ai BAFTA, ai Golden Globe e ai Critics Choice Awards, fino alla svolta decisiva con il SAG Award.

Jordan ha superato una concorrenza di altissimo livello che includeva Timothée Chalamet, Ethan Hawke e Leonardo DiCaprio.

La sua vittoria ha segnato anche un altro primato: Jordan è diventato il sesto attore di colore nella storia degli Academy Awards a vincere come miglior attore protagonista.

Il raro pareggio che ha sorpreso tutti

Uno dei momenti più sorprendenti degli Oscar 2026 è stato il pareggio nella categoria miglior cortometraggio live action, un evento rarissimo nella storia recente degli Academy Awards.

Il presentatore Kumail Nanjiani, visibilmente stupito dopo aver aperto la busta, ha cercato di mantenere la calma e ha scherzato con il pubblico: «È un pareggio. Non sto scherzando. È davvero un pareggio. Quindi tutti calmi. Ce la faremo».

Il monologo di Conan O’Brien prende di mira Timothée Chalamet

Come da tradizione, la cerimonia si è aperta con il monologo del conduttore. E Conan O’Brien non ha perso tempo: il suo discorso iniziale è stato rapido, ironico e pieno di battute rivolte alle star sedute in platea.

Uno dei primi bersagli è stato Timothée Chalamet, protagonista negli ultimi mesi di alcune discussioni mediatiche legate al mondo della danza e dell’opera.

O’Brien ha scherzato dicendo: «La sicurezza è estremamente rigida stasera. Mi hanno detto che ci sono preoccupazioni per possibili attacchi sia dalla comunità dell’opera che da quella del balletto».

Le telecamere hanno immediatamente inquadrato Chalamet tra il pubblico, che ha reagito sorridendo e dimostrando di prendere la battuta con grande sportività. È stato il primo di molti momenti leggeri che hanno scandito la serata degli Oscar 2026.

Il momento “Il diavolo veste Prada” tra Anna Wintour e Anne Hathaway

Tra i momenti più divertenti della serata c’è stato lo scambio tra Anna Wintour e Anne Hathaway, che sono salite sul palco per presentare i premi per migliori costumi e miglior trucco e acconciatura.

Le due hanno consegnato l’Oscar per i costumi a Kate Hawley per Frankenstein, mentre il premio per trucco e acconciatura è andato agli artisti Mike Hill, Cliona Furey, Jordan Samuel e Megan Many.

Ma il momento più memorabile è stato un chiaro riferimento a Il diavolo veste Prada. Quando Hathaway ha chiesto a Wintour cosa pensasse del suo look, la direttrice di Vogue ha ignorato completamente la domanda continuando a leggere i nomi dei candidati. Poco dopo ha aggiunto un glaciale: «Grazie, Emily».

Un dettaglio che i fan del film hanno riconosciuto immediatamente, ricordando il nome dell’assistente di Miranda Priestly.

Le reunion nostalgiche: Avengers, Bridesmaids e Moulin Rouge

La serata degli Oscar 2026 è stata anche un tuffo nella nostalgia.

Tra le reunion più applaudite c’è stata quella tra Robert Downey Jr. e Chris Evans, che non condividevano il palco dai tempi di Avengers: Endgame.

Poco dopo è stato il turno delle protagoniste della commedia cult Bridesmaids: Kristen Wiig, Rose Byrne, Melissa McCarthy, Ellie Kemper e Maya Rudolph si sono riunite per presentare due premi, scherzando sul fatto di essere “invecchiate benissimo”.

La reunion più spettacolare è arrivata nel finale, quando Nicole Kidman ed Ewan McGregor hanno cantato alcune delle celebri battute musicali di Moulin Rouge! prima di presentare il premio per miglior film.

La performance K-pop che ha conquistato il pubblico

Tra i momenti più spettacolari della notte degli Oscar 2026 c’è stata anche la performance musicale di EJAE, Rei Ami e Audrey Nuna, protagoniste del trio Huntrix.

Le artiste hanno cantanto Golden, la hit del film KPop Demon Hunters, accompagnate da un grande gruppo di ballerini.

Lo spettacolo si è aperto con il “Hunter’s Mantra”, il mantra dei cacciatori di demoni del film, prima che le cantanti salissero sul palco davanti a un pubblico entusiasta.

I discorsi politici contro guerre e violenza

Non sono mancati anche momenti più seri. Durante la serata, alcuni vincitori e presentatori hanno utilizzato il palco per lanciare messaggi politici.

Prima di annunciare il premio per il miglior film internazionale, Javier Bardem ha dichiarato:

«No alla guerra e Palestina libera».

Successivamente, il regista Joachim Trier, salito sul palco per ritirare il premio per Sentimental Value, ha concluso il suo discorso con un appello alla responsabilità politica: «Voglio concludere parafrasando il grande scrittore americano James Baldwin, che ci ricorda che tutti gli adulti sono responsabili di tutti i bambini. E non votiamo politici che non prendono questa responsabilità sul serio».

Negli ultimi anni, i discorsi di ringraziamento su palchi di importanza mondiale sono diventati per attori e celebrità uno strumento potentissimo per lanciare messaggi politici e sociali a livello globale. Questo ha contribuito a ridefinire il ruolo delle star, sempre meno semplici intrattenitori e sempre più figure pubbliche chiamate (volenti o nolenti) a prendere posizione.

**Quando un discorso diventa più potente di un premio: Grammy e Oscar diventano megafono sociale delle star**