La modella di Gucci Armine Harutyunyan è stata inserita tra le 100 donne più belle del mondo scatenando una pioggia di critiche: c'è un motivo psicologico ben preciso per cui questo è successo

La modella di Gucci di cui tanto si è parlato in questi giorni si chiama Armine Harutyunyan, ha 23 anni, ed è stata scelta dal brand per la sfilata SS 2020.

È diventata il volto del marchio e quasi a un anno di distanza è stata nominata tra le 100 donne più belle del mondo.

È bastato questo titolo a causare una incredibile ondata di body shaming.

Insulti molto poco velati piovono sul suo account Instagram, sul web ci sono decine di articoli sulla scelta poco comune fatta da Gucci e la modella è diventata protagonista di polemiche sterili e anacronistiche.

Ma c'è un motivo psicologico per cui tutto questo è successo.

Ecco perché si è creato tutto questo polverone sulla modella di Gucci

"Se ce l’ha fatta lei potevo farcela anche io"

Una bellezza ordinaria che raggiunge una fama straordinaria è una minaccia per il proprio caro ego.

Spesso infatti ci raccontiamo parecchie storie su chi ce l’ha fatta: “ Eh vabbè ma lei/lui è bellissima/o!” oppure “Ce l’ha fatta perché è ricco, se solo lo fossi anche io...”.

Quando invece si vede una ragazza normale che raggiunge livelli alti ci spaventiamo perché “Accidenti potevo esserci io al suo posto!”. E allora perché non ci siamo?

Insomma è come se qualcuno ci dicesse che non siamo arrivati in alto.

Questa volta, vista la sua normalità, non si ha nessun alibi da addurre.

Siamo legati a vecchi standard

Gucci sceglie Armine Harutyunyan per la linea moda e sceglie Ellie Goldstein, modella affetta da sindrome di Down, per la linea beauty.

Un vero e proprio caos per la nostra mente che infatti è programmata su standard culturali che non corrispondono a queste scelte.

Ad esempio: le modelle sono idealmente donne stupende, alte e magre e hanno la caratteristica di essere inarrivabili.

Pensiamo agli angeli di Victoria's Secret e a quanto questo show ha fatto credere per anni alle donne normali di essere, appunto, diverse dalle top model. Talmente diverse da appartenere quasi a un'altra specie.

Gucci sta facendo scelte dettate dal vero concetto di bellezza (oltre che sicuramente anche da una strategia di marketing) e questo spaventa e intimorisce.

I leoni da tastiera

Non dimentichiamoci che i numerosi commenti di odio provengono dai famosi leoni da tastiera.

Le stesse persone sono quelle che criticano il successo altrui, che ridicolizzano le persone esposte e che si nascondo dietro account spesso falsi.

Più il numero di follower sale, più i leoni da tastiera pensano di poter pubblicare commenti pieni di odio che saranno solo uno sfogo fine a se stesso. Se poi c'è di mezzo una situazione in cui è facile attaccare qualcuno, la loro rabbia prende il sopravvento.

Il loro tono cambia improvvisamente solo quando ricevono risposta.

È come se fossero stati scoperti ma anche finalmente considerati e così arriva la tanto utile vergogna.

Spesso dietro a questi attacchi ci sono persone che, paradossalmente, hanno vissuto loro stessi momenti difficili e nella loro vita si sono sentiti estremamente giudicati.