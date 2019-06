Meghan Markle scriverà un pezzo di opinione sul numero di Vogue UK di settembre. Ma non ha acconsentito a essere in copertina: ecco perché

È stato recentemente annunciato che Meghan Markle farà parte dell'imminente numero di British Vogue.

La Duchessa di Sussex sarà ospite dell'edizione di moda autunnale della rivista, e non solo. La moglie del Principe Harry scriverà anche un pezzo di opinione per il numero di settembre.

Tuttavia, è stato appena confermato che né il principe Harry né il piccolo Archie saranno presenti e che l'ex attrice ha rifiutato di posare come covergirl della rivista.

Perché? Ecco la risposta.

(Continua sotto la foto)

Ecco perché Meghan non ha voluto posare per la copertina

Perché Meghan Markle ha rifiutato l'offerta di apparire sulla copertina?

C'è qualche protocollo specifico che vieta alle donne della famiglia reale di apparire sulle copertine delle riviste?

È considerato di cattivo gusto? O ha qualcosa a che fare con il fatto che Markle era sulle copertine delle riviste quando era un'attrice, e dunque prima della sua nuova vita da membro della Royal Family?

Secondo il The Express, Meghan non sarà sulla copertina perché «Vuole concentrarsi esclusivamente sull'empowerment delle donne», e quindi non vuole che questa apparizione su Vogue riguardi la sua vita reale, ma piuttosto le questioni e le cause vicine ai suoi valori.

«Meghan scriverà un pezzo che avrà come argomento chiave l'emancipazione femminile e l'educazione delle donne - ha detto un fonte, aggiungendo - Questo non ha nulla a che fare con Archie, la famiglia reale o la vita domestica a Palazzo.

È puramente sull'emancipazione delle donne».

Le altre donne della famiglia reale che hanno posato per la copertina di Vogue

A riprova di quanto detto, va specificato che non c'è alcuna regola che impedisca ai membri della famiglia reale di fare un servizio fotografico per la copertina di una rivista.

Infatti, diverse donne della royal family hanno onorato la copertina di Vogue; tra cui Kate Middleton e la principessa Diana.

La cognata di Meghan Markle ha posato per la rivista nel 2016, in occasione del centenario di Vogue.

Anni prima, la principessa Diana è apparsa ben su tre copertine di Vogue UK e anche su un'edizione degli Stati Uniti prima della sua morte nel 1997.

Anche l'unica figlia della regina Elisabetta II, la principessa Anna, ha preso parte a più copertine di Vogue.

E l'attrice americana Grace Kelly, che divenne la principessa di Monaco, fece parte della rivista dopo aver sposato il principe Ranieri III.