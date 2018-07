Cercate lavoro, sapete perfettamente l'inglese e siete disposti a trasferirvi in Inghilterra? I Windsor assumono: ecco posizioni, salario e come candidarsi

Iniziamo da un dettaglio fondamentale: è tutto vero.

Se cercate lavoro, sapete parlare inglese alla perfezione e non disdegnate un traferimento nel Regno Unito allora le offerte di lavoro proposte dalla Royal Family inglese potrebbero fare al caso vostro.

Queste posizioni vi permetteranno di lavorare nell’entourage della Famiglia Reale, e più precisamente alla Royal Household, azienda della corona guidata dalla Regina Elisabetta in persona.



La Royal Household è sostanzialmente l'insieme di professionisiti in diversissimi ambiti al cospetto della Regina - dalla comunicazione all'ingegneria, dal restauro delle opere d'arte agli chef, fino alle mansioni di segreteria e amministrazione.

E ora si cerca nuovo personale.

Le posizioni aperte

Sul sito ufficiale della Royal Family, alla pagina lavora con noi è presente l'elenco delle posizioni aperte, insieme a una descrizione sul lavoro di dipendente della Regina Elisabetta II, definito come "imprescindibile supporto alla Royal Family - dando loro la possibilità di rispettare i loro doveri e servire la nazione".

Ma che genere di lavori ci sono?

Al momento le posizioni aperte sono 9:

Documentation Assistant, per catalogare documenti e reperti storici delle collezioni private della Corona

Visitor Service Manager per accompagnare i turisti alla scoperta delle bellezze del Palazzo,

e Head of Security Liaison (Operations) che aiuterà a proteggere una delle più importanti istituzioni al mondo, durante un periodo in cui Buckingham Palace sta subendo un importante programma di cambiamenti.

Ma anche Senior Conservation and Display Technician, Retail Assistant, Auditor, Assistant Curator, Assistant Admissions Manager, Ticketing and Sales Assistant Manager.

Sede del lavoro, forme contrattuali e salari

I lavori si svolgerebbero tutti a Londra, o in generale nelle proprietà della Corona, come appunto Buckingham Palace, Windsor Castle e the Palace of Holyroodhouse.

Si tratta sia di lavori part time che di lavori full time, con contratto fisso per un breve periodo o a tempo indeterminato.

E il salario varia da lavoro a lavoro.

La Regina ci tiene iperò a sottolineare che anche il compito che sembra più marginale è in realtà un tassello insostituibile per far funzionare la macchina mastodontica della famiglia reale inglese.

Come candidarsi

È possibile presentare le proprie candidature entro la fine del mese di luglio 2018, e per alcuni lavori entro i primi giorni di agosto.

Alla pagina generale del sito troverate l'elenco delle posizion aperte.

Vi basterà poi cliccare sul lavoro che più vi piace, leggere la scheda informativa e se poi volete candivarvi cliccare su "Apply" in fondo alla pagina.

Vi si aprirà una nuova schermata al quale dovrete registrarvi per poi completare la candidatura per il lavoro.

Ma se non fate in tempo a candidarvi per il mese di luglio, non disperate: le posizioni infatti vengono aggiornate con cadenza regolare, per cui la Royal Household è sempre alla ricerca di nuove persone da inserire nel suo staff per servire la casa reale britannica.