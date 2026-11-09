Da Fleabag a Stranger Things: il 2016 ci ha regalato alcune delle serie più iconiche dell'ultimo decennio. E sì, sono già passati dieci anni!

Dieci anni. A dirlo sembra quasi impossibile, eppure è proprio così: alcune delle serie TV che hanno segnato le nostre serate, alimentato le conversazioni con gli amici e dato vita a fandom piuttosto agguerriti hanno debuttato nel 2016. Un anno che, a quanto pare, aveva parecchie cose da raccontarci. Tra nuovi personaggi da amare, protagoniste decisamente fuori dagli schemi, intrighi di palazzo e mondi paralleli in cui non vorremmo mai ritrovarci davvero, il piccolo schermo ci ha regalato storie capaci di attraversare il tempo e rimanere nella cultura pop.

Certo, da allora sono cambiate tante cose: abbiamo visto nascere e tramontare piattaforme streaming, assistito a reunion, finali discussi e fenomeni diventati virali. Ma alcune serie continuano a occupare un posto speciale nella nostra memoria. E quale occasione migliore del loro decimo anniversario per tornare a parlarne? Ecco cinque serie tv del 2016 che meritano assolutamente un rewatch.

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1. Fleabag: dieci anni di imperfezioni, sarcasmo e confessioni

Se c'è una protagonista televisiva che ci ha fatto sentire comprese anche nei nostri momenti meno brillanti, quella è sicuramente Fleabag. Creata e interpretata da Phoebe Waller-Bridge, la serie britannica ha debuttato nel luglio 2016 e ci ha presentato una giovane donna londinese alle prese con una vita sentimentale complicata, una famiglia decisamente disfunzionale e una serie di decisioni discutibili. Il tutto condito da un umorismo nero irresistibile e da quegli sguardi rivolti direttamente alla telecamera che ci fanno sentire complici dei suoi pensieri più inconfessabili.

Dietro le battute taglienti e l'apparente leggerezza, però, si nasconde un racconto molto più profondo, che parla di solitudine, lutto, desiderio e difficoltà di crescere. Fleabag, lo sappiamo, non è un'eroina perfetta e non ha alcuna intenzione di diventarlo. Ed è proprio questo il suo fascino. Due stagioni sono bastate per conquistare pubblico e critica, portando a casa anche numerosi riconoscimenti, tra cui diversi Emmy. E poi, diciamolo, chi ha dimenticato l'Hot Priest? A dieci anni dal debutto, il suo fascino resta decisamente intatto.

2. Westworld: il futuro non è mai stato così inquietante

Immaginate un parco divertimenti in cui potete fare praticamente tutto quello che desiderate, senza dovervi preoccupare delle conseguenze. Sembra il sogno di chiunque abbia bisogno di una vacanza fuori dagli schemi, finché non si scopre che gli abitanti di quel mondo non sono semplici comparse, ma androidi programmati per soddisfare ogni fantasia umana. È questa la premessa di Westworld, la serie HBO creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy e ispirata al film omonimo del 1973.

Debuttata nell'ottobre 2016, la serie ci ha trascinati in un universo western popolato da robot dall'aspetto umano, dove il confine tra realtà e finzione diventa sempre più sottile. Nel cast troviamo Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, James Marsden e Anthony Hopkins, protagonisti di una storia che mescola fantascienza, mistero e riflessioni filosofiche. Attenzione però, perché Westworld non è soltanto una serie da seguire con attenzione per non perdere il filo degli avvenimenti: è anche un racconto sul libero arbitrio, sulla coscienza e sul rapporto tra esseri umani e tecnologia. Riguardarla oggi, nell'epoca dell'intelligenza artificiale, fa un certo effetto. E forse alcune delle sue domande sono diventate persino più attuali.

3. Stranger Things: bentornati a Hawkins, dove niente è come sembra

Biciclette, walkie-talkie, luci di Natale, monster movie e una colonna sonora che ci fa venire voglia di rispolverare subito i nostri vinili. Il 2016 è stato anche l'anno in cui i fratelli Duffer ci hanno fatto conoscere Hawkins, una tranquilla cittadina americana dove, come abbiamo scoperto molto presto, di tranquillo c'era ben poco. Stranger Things ha debuttato su Netflix il 15 luglio 2016 e ha conquistato il pubblico con una miscela irresistibile di fantascienza, horror, amicizia e nostalgia per gli anni Ottanta.

La scomparsa di Will Byers, l'arrivo di Undici e la scoperta del misterioso Sottosopra hanno dato il via a un'avventura che si è trasformata in un fenomeno globale. Ma il successo della serie non si spiega soltanto con i suoi mostri e i suoi misteri: è anche merito dei personaggi, cresciuti stagione dopo stagione insieme al pubblico, e di un'estetica che ha influenzato moda, musica e immaginario collettivo. Felpe oversize, denim, sneakers rétro e colori accesi sono tornati protagonisti anche fuori dallo schermo. E poi c'è la musica: dopo Stranger Things, ascoltare Running Up That Hill di Kate Bush senza pensare a Max è praticamente impossibile. Dieci anni dopo, Hawkins continua a essere uno dei luoghi più iconici della televisione contemporanea.

4. The Crown: a corte, tra intrighi, gioielli e guardaroba da sogno

Se almeno una volta avete fantasticato di curiosare negli armadi della famiglia reale britannica, The Crown è probabilmente la serie che fa per voi. Arrivata su Netflix nel novembre 2016, la produzione ideata da Peter Morgan racconta il lungo regno di Elisabetta II, seguendo le vicende personali e istituzionali della sovrana e della sua famiglia. A interpretare la giovane regina nelle prime due stagioni è Claire Foy, affiancata da Matt Smith nel ruolo del principe Filippo.

Tra matrimoni, crisi politiche, rivalità familiari e segreti di palazzo, The Crown ci ha permesso di sbirciare dietro le porte di Buckingham Palace, trasformando la storia della monarchia britannica in un racconto televisivo avvincente. Ma c'è un altro motivo per cui è diventata una delle nostre serie preferite: i costumi. Dai tailleur impeccabili di Elisabetta agli abiti da sera, dai cappelli coordinati ai gioielli della Corona, ogni look è una piccola lezione di storia della moda. E quando entra in scena Diana, interpretata da Emma Corrin ed Elizabeth Debicki in diverse fasi della sua vita, il guardaroba diventa ancora più interessante. Perché, diciamolo, oltre a voler sapere cosa succedeva a corte, volevamo anche dare un'occhiata molto ravvicinata a cosa indossavano.

5. Atlanta: il cult che non somiglia a nessun altro

Chiudiamo questa piccola macchina del tempo con una serie che forse non ha avuto la stessa risonanza mainstream di Stranger Things, ma che si è conquistata un posto speciale tra i titoli più originali degli ultimi dieci anni. Parliamo di Atlanta, creata da Donald Glover, che ne è anche protagonista. La serie ha debuttato su FX nel settembre 2016 e racconta la storia di Earn, un giovane che cerca di costruirsi un futuro nell'industria musicale seguendo la carriera del cugino Alfred, aspirante rapper conosciuto come Paper Boi.

Ambientata nella scena hip-hop di Atlanta, la serie si muove tra amicizie, ambizioni, difficoltà economiche e situazioni decisamente surreali. Il suo punto di forza è proprio la capacità di sorprendere: un episodio può sembrare una commedia brillante, quello successivo trasformarsi in una riflessione inquietante sulla società americana. Donald Glover costruisce infatti un universo narrativo personale, ironico e a tratti straniante, senza paura di sperimentare con linguaggi e generi diversi. Questa produzione ha lasciato il segno anche grazie alla sua identità visiva e alla colonna sonora. Un piccolo cult da recuperare, soprattutto se amate le serie che non hanno paura di uscire dai soliti schemi.

Queste cinque serie TV del 2016 ci ricordano quanto quell'anno sia stato generoso con il piccolo schermo. Alcune ci hanno fatto ridere, altre ci hanno tenute con il fiato sospeso, altre ancora ci hanno fatto riflettere su temi che oggi sembrano più attuali che mai. E se c'è una cosa che abbiamo imparato in questo decennio è che le belle storie non hanno una data di scadenza. Quindi, se questo weekend non avete ancora programmi, sapete già cosa fare: preparate i popcorn, scegliete da quale iniziare e concedetevi un bel tuffo nel passato.