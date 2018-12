Via alle offerte: l'appartemento dove Kate e Pippa Middleton vivevano insieme (prima dei rispettivi matrimoni) nel West London è ora in vendita

Prima che Kate e Pippa Middleton diventassero parte della famiglia reale, le due sorelle vivevano insieme in una casa di Londra.

E ora l'appartamento che condividevano è finito sul mercato.

Secondo il quotidiano inglese The Sunday Times si tratta di una proprietà a West London, a Chelsea, sul mercato immobiliare per 1,95 milioni di sterline, che equivalgono a poco più di 2 milioni di euro.

Ecco foto e dettagli sulla casa.

(Continua sotto la foto)

Dov'è e com'è

Lo stile elegante e sobrio di Kate Middleton si riflette nella casa in vendita, nell'elegante quartiere londinese di Chelsea.

La proprietà si sviluppa su tre livelli, ha tre camere da letto e due bagni.

La casa ha appunto un'entrata con corridoio principale con ampia vista sulla strada, un ampio soggiorno, che costituisce la maggior parte dello spazio abitativo al secondo piano e un bagno per gli ospiti, e tre camere da letto tutte situate all'ultimo piano, con due bagni.

Decorato in uno stile neutro e tradizionale, l'appartamento ha nuove finiture per la cucina e il bagno. E anche se non possiamo essere certi che il mobilio sia lo stesso di quando Kate viveva lì, ha lo stesso aspetto regale di Kensington Palace.

Dulcins in fundo, la proprietà è affacciata da est a ovest, ed è quindi immersa nella luce - una caratteristica davvero importante nella piovosa Londra.

Il passato della casa

L'appartamento era stato acquistato dai genitori Middleton, Carole e Michael, nel 2002, e costava inizialmente "solo" 1 milione (780.000 sterline), il che significa che la coppia guadagnerà almeno il doppio dalla vendita, e probabilmente di più se la casa viene messa all'asta.

Kate non vive più in quella casa dal 2009, un anno prima di fidanzarsi con il principe William.

Fuori dalla casa da qualche anno anche Pippa Middleton, che ora vive con suo marito e loro figlio nella casa da 30 milioni di dollari, recentemente ristrutturata, che offre di tutto: da un teatro cinematografico sotterraneo a una sala del personale per ogni membro della famiglia.

Credit photo: KnightFrank.com