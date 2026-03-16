Jacob Elordi porta sua madre agli Oscar mantenendo una promessa fatta a 15 anni, ma il racconto del loro rapporto divide internet

Perché sui social tutti parlano di Jacob Elordi e di... sua mamma?

Durante la notte degli Oscar l’attore australiano ha deciso di portare come accompagnatrice sua mamma, Melissa Elordi, mantenendo una promessa fatta quando era ancora adolescente.

Per Jacob Elordi quella serata rappresentava un traguardo speciale: la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista per il film Frankenstein. E accanto a lui, come aveva promesso anni prima, c’era proprio sua madre.

«Porterò mamma» aveva raccontato qualche settimana prima al Jimmy Kimmel Live, spiegando la scelta con semplicità: «Le ho promesso quando avevo 15 anni che l’avrei portata agli Oscar. Quindi devo mantenere la promessa».

Un gesto che ha fatto rapidamente il giro dei social, dove le immagini di Jacob Elordi e mamma Melissa abbracciati sul red carpet hanno conquistato il pubblico. Ma come spesso accade online, la reazione non è stata unanime.

**5 curiosità che (forse) non sapete su Jacob Elordi**

Una promessa, tre telefonate al giorno e il dibattito social

In un’intervista recente, l'attore ha raccontato quanto il sostegno della famiglia sia stato fondamentale nel suo percorso.

«Mia madre ha sempre creduto in me» ha spiegato Elordi. «Ricordo che mio padre a un certo punto mi disse: “Sai, dovresti avere un piano B, perché questa carriera non è facile”. Ma lei ha sempre pensato che ce l’avrei fatta».

Questa storia rende la presenza della madre dell'attore agli Oscar un momento ancora più tenero.

Il loro rapporto, però, non si limita a quella promessa fatta da adolescente e realizzata ieri sera. In una vecchia intervista al Wall Street Journal, l’attore aveva rivelato un dettaglio del rapporto con sua madre che ha fatto discutere molto online: «Chiamo mia mamma probabilmente tre volte al giorno. Direi tre o quattro volte al giorno. Mia mamma è una santa. È la mia migliore amica al mondo. Senza di lei sarei completamente perso».

E da quel momento internet si è diviso.

Da una parte c’è chi ha trovato il gesto dolcissimo: molti utenti hanno definito l’atteggiamento dell’attore una “green flag”, sostenendo che un uomo che ha un rapporto sano con la madre sia un segnale positivo.

Dall’altra parte, però, qualcuno ha sollevato qualche dubbio. Alcuni commentatori hanno ironizzato sulla frequenza delle telefonate, chiedendosi se chiamare la mamma quattro volte al giorno da adulti non possa diventare, invece, una “red flag” nelle relazioni.

In realtà, portare la madre agli Oscar non è affatto una novità a Hollywood. Negli anni lo hanno fatto anche attori come Timothée Chalamet, Keanu Reeves, Bradley Cooper e Leonardo DiCaprio, spesso proprio come gesto di gratitudine verso la persona che li ha sostenuti agli inizi della carriera.

Nel caso di Jacob Elordi, però, la cosa ha colpito ancora di più perché arriva da un attore spesso descritto come misterioso e distante. Vederlo così affettuoso con sua madre ha mostrato un lato più personale e spontaneo.

E forse è proprio questo il motivo per cui la storia continua a far discutere: per alcuni è una scena tenerissima, per altri un dettaglio curioso. Ma una cosa è certa: il rapporto tra Jacob Elordi e sua madre ha fatto parlare mezzo internet.