Anne Hathaway era solo la nona scelta per il ruolo di Andy Sachs nel famosissimo film Il diavolo veste Prada: ecco come sono andate le cose

Riuscite a immaginare Il Diavolo Veste Prada senza Anne Hathaway nei panni della goffa e sfacciata Andy Sachs?

Anche se questo ruolo è una delle interpretazioni più famose della Hathaway, e di sicuro la preferita dagli amanti della moda, le cose sarebbero dovute essere molto diverse.

In una recente apparizione nel reality show RuPaul's Drag Race, Anne Hathaway stava parlando con i concorrenti quando le è stato chiesto per quale dei suoi ruoli abbia dovuto combattere più duramente.

L'attrice, 38 anni, ha dato una risposta che ha scioccato tutti i fan, rivelando che per il cast del film Il Diavolo Veste Prada lei non era affatto la prima scelta... bensì la nona!

Chi sarebbe dovuta essere Andy ne Il diavolo veste Prada, quindi?

Durante lo show, una concorrente ha chiesto ad Anne Hathaway se abbia mai dovuto «combattere con le unghie e con i denti» per un lavoro.

Scherzando, la Hathaway ha risposto: «Quanto tempo abbiamo a disposizione?».

«Vi dirò solo che ero la nona scelta per il ruolo di Andy Sachs in Il Diavolo Veste Prada».

L'attrice ha raccontato di aver scritto «assumimi» sulla sabbia dentro il vaso di una pianta da giardino di uno dei dirigenti dopo il loro incontro per attirare la sua attenzione.

«Alla fine ce l'ho fatta! Quindi tenete duro; non mollate mai per le cose a cui tenete realmente».

Curiosi di sapere chi c'era davanti alla Hathaway nella lista delle possibili attrici per la parte?

La prima opzione era Rachel McAdams.

In un'intervista nel 2007, l'attrice ha rivelato di aver rifiutato la parte perché non voleva fare film solo per farli, ma aveva bisogno di esserne innamorata.

Gli altri nomi sulla lista non sono mai stati rivelati ufficialmente, ma secondo Buzzfeed altre candidate per il ruolo ad aver fatto un provino erano Juliette Lewis e Claire Danes.