Con Harry e Meghan Markle nell'ultima fase della gravidanza, le scommesse sono alle stelle. Sarà Diana o Arthur? Ecco le teorie più accreditate e credibili

Ci siamo, Meghan Markle si è ritirata dalla scena pubblica per concentrarsi completamente sulla gravidanza che sta giungendo al termine.

In teoria il royal baby dovrebbe nascere nella seconda metà di aprile stando a quando detto da Kensington Palace, ma secondo gli esperti Harry e Meghan potrebbero diventare genitori da un momento all'altro.

E come da tradizione, i rumors sul sesso e sul nome del nascituro sono alle stelle.

Ecco le due opzioni più accreditate e gettonate.



Il sesso del royal baby

Non è chiaro se Meghan e Harry conoscano il sesso del bambino, ma una cosa è certa: il pubblico non lo scoprirà fino a quando non sarà nato/a il/la piccolo/a Sussex.

Nonostante i due dichiarino di non sapere se sarà maschio o femmina, dopo il baby shower di Meghan Markle a New York, la rivista US Weekly ha riferito che la Duchessa aveva detto ai suoi amici intimi di aspettare un figlio maschio; queste voci sono iniziate a circolare quando uno degli invitati si è presentato con un regalo avvolto in carta velina blu.

Al netto di queste dichiarazioni, nel frattempo, il pubblico scalpita per avere l'annuncio di una figlia femmina - opzione data per vincente da tutti i bookmakers.



Il nome del royal baby

La tradizione richiede che i nomi dei royal baby siano legati sia ai parenti più prossimi che alla storia reale britannica e ai suoi antenati.

Ma visto che Harry e Meghan si sono sempre più staccati da Palazzo e dalle rigide regole che esso impone, è anche possibile che il Duca e la Duchessa del Sussex decidano di allontanarsi dalla tradizione e optare per un nome molto più moderno, considerando anche il fatto che il loro primogenito sarà il settimo in linea di successione al trono britannico.

Tuttavia, le statistiche scommenttono su qualche nome legato alla tradizione.

Si dice che se sarà un maschio si chiamerà Arthur, ma se invece sarà una bambina molti si aspettano che il Duca e la Duchessa di Sussex possano rendere omaggio alla madre defunta di Harry.

Diana è infatti il nome femminile più quotato, subito dopo troviamo Victoria e Alice.