Dal cinema alla skincare, Miriam Leone entra nel mondo Messika e si unisce alle celebri ambassador internazionali del brand

Miriam Leone è la nuova ambassador di Messika. L’attrice siciliana, uno dei volti più riconoscibili del cinema italiano e imprenditrice nel mondo beauty, entra ufficialmente nella famiglia della Maison francese, portando con sé quell’attitudine indipendente e contemporanea che da sempre contraddistingue il suo percorso.

L’annuncio è arrivato lo scorso 26 agosto a Parigi, e segna un nuovo capitolo nella collaborazione tra Miriam Leone e il mondo della gioielleria. Questa è stata una scelta tutt’altro che casuale: Messika ha infatti individuato nell’attrice una personalità capace di rappresentare una femminilità moderna, libera e consapevole, in sintonia con la filosofia della Maison fondata da Valérie Messika.

Miriam Leone : il talento di cambiare pelle

Dalla Sicilia al cinema italiano, come ben sappiamo, la carriera di Miriam Leone è stata un susseguirsi di trasformazioni. Dopo l’ingresso sotto i riflettori nel 2008, l’attrice ha conquistato pubblico e critica con ruoli sempre diversi, da Non uccidere a 1992, fino alla sofisticata Eva Kant di Diabolik, interpretata sul grande schermo nel 2021. Il talento le è valso anche due Nastri d’Argento consecutivi come Migliore Attrice, grazie alle interpretazioni in L’amore a domicilio e Corro da te. Nel 2024 è arrivata poi la sfida di Miss Fallaci, mentre il prossimo appuntamento è con un personaggio tanto iconico quanto controverso: Patrizia Reggiani nella serie Sky Gucci: Game Over.

Ma il percorso di Miriam Leone non si ferma davanti alla macchina da presa. Negli ultimi anni l’attrice ha infatti esplorato anche il mondo dell’imprenditoria, trasformando il suo interesse per la bellezza e il benessere in un progetto personale. Nel 2023 ha fondato Lávika, il suo brand di skincare clean ispirato alla Sicilia e a una filosofia di bellezza più naturale.

È proprio questa capacità di muoversi tra cinema, beauty e imprenditoria ad aver convinto Messika. «Sono sempre stata affascinata dalle donne che portano con orgoglio le proprie origini», ha dichiarato Valérie Messika, fondatrice e direttrice artistica della Maison. «Miriam porta l’intensità vulcanica e baciata dal sole della Sicilia direttamente nel mondo di Messika. È una forza della natura, e la sua forza rispecchia perfettamente la radiosità dei nostri diamanti».

Nel nuovo ruolo di ambassador, Miriam Leone sarà protagonista delle prossime campagne globali di Messika e parteciperà ai principali eventi internazionali della Maison. Un ingresso importante in una squadra già composta da personalità come Julianne Moore, Kiko Mizuhara, Gengxi Li e Kim You-Jung.

Per l’attrice siciliana si apre così un nuovo capitolo, questa volta nel segno dei diamanti. E se il cinema le ha permesso di interpretare personaggi sempre diversi, il nuovo ruolo per Messika sembra raccontare una versione ancora più personale di Miriam: indipendente, creativa e pronta a trasformarsi ancora una volta.