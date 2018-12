Sono state pubblicato alcune mail scambiate all'interno di Facebook che dimostrano come la società raccoglieva i dati a favore di determinati partner

Facebook ha ceduto le montagne di dati che raccoglieva sugli utenti a favore di determinati partner; dando a società come Airbnb e Netflix l'accesso preferenziale alla sua piattaforma e quindi a tutti i dati raccolti.

Le 223 pagine di comunicazioni dal 2012 al 2015 tra dipendenti di alto livello di Facebook, tra cui il fondatore e amministratore delegato Mark Zuckerberg, mostrano come la società abbia discusso su come generare entrate tramite la vendita di dati.

La notizia è venuta alla luce per via appunto di alcune e-mail interne di Facebook e altri documenti aziendali rilasciati da una commissione parlamentare britannica che sta indagando sulla disinformazione online.

I documenti risalgono a un periodo di crescita esplosiva del famoso social media mentre l'azienda stessa cercava di capire come dover (e poter) gestire le informazioni che raccoglieva sugli utenti.

I documenti raccolti

I documenti analizzati mostrano come i dirigenti di Facebook trattino i dati come la risorsa più preziosa della società stessa, spesso maneggianoli per ottenere una sorta di vantaggio strategico con altre compagnie.

Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Facebook, e Sheryl Sandberg, il chief operating officer, sono stati intimamente coinvolti nelle decisioni volte a tenere gli utenti il più impegnati possibile sul sito.

Gran parte di ciò che è stato divulgato nei documenti non era nuovo, ma le e-mail forniscono informazioni sui calcoli effettuati a riguardo degli alti dirigenti mentre lavoravano per consolidare la posizione di Facebook come social network dominante nel mondo.

La risposta di Facebook

Facebook aveva cercato di impedire alla commissione parlamentare di pubblicare i documenti, perché il materiale era stato sigillato negli Stati Uniti come parte di una causa legale in California.

In una dichiarazione, Facebook ha sostenuto che i documenti sono stati scelti in modo selettivo per essere sembrare fuorvianti (e imbarazzanti) come parte di una causa «infondata».

«Come ogni azienda, abbiamo avuto molte conversazioni interne sui vari modi in cui siamo riusciti a creare un modello di business sostenibile per la nostra piattaforma - ha affermato la società - Ma i fatti sono chiari: non abbiamo mai venduto i dati delle persone».

Mark Zuckerberg ha pubblicato la sua risposta su Facebook dopo la pubblicazione dei documenti in questione, dicendo che la società aveva limitato il suo accesso a determinate app e apportato altre modifiche per prevenire l'abuso della sua piattaforma.