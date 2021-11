Dopo Harry Potter, Emma Watson è stata contattata per nuovi film ma ha rifiutato ruoli da protagonista in pellicole famose. Il motivo? Eccolo

Praticamente tutti conosciamo il volto di Emma Watson perché lo associamo a quello della giovane, brillante e potete strega Hermione Granger di Harry Potter.

L'attrice infatti è diventata famosa in un battibaleno da quando ha interpretato l'amica di Harry nella celebre saga, ed è entrata nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo.

Dopo il successo di Harry Potter, Emma Watson ha recitato in diversi altri film.

Tra i più famosi ci sono sicuramente Noi siamo infinito (2012) La bella e la bestia (2017) e l'adattamento del romanzo di Louisa May Alcott Piccole donne (2019).

Nonostante i successi, Emma Watson ha sempre cercato di stare lontano dai riflettori e in gran parte evitato di prendere parte a pellicole in cui faceva da protagonista.

Tutti i ruoli famosi che Emma Watson ha rifiutato nel corso della carriera

Emma Watson, 31 anni, ha interpretato il ruolo di Hermione per un decennio a partire dai primi anni 2000.

Tuttavia, la sua popolarità è aumentata ancor di più con il finire del franchising.

Una volta appesa al muro la bacchetta di Hermione, sono stati proposti alla Watson tantissimi altri ruoli di livello.

Parti che però lei a rifiutato, lasciando i fan senza parole.

Tra i ruoli che l'attrice ha rifiutato ci sono quello di Cenerentola nel remake Disney del 2015 Cinderella, quello di Anastasia Steele in 50 sfumature di grigio e quello di Mia in La La Land.

Ecco perché Emma Watson ha rifiutato così tanti ruoli

Se pensate che il motivo per cui Emma Watson abbia rifiutato questi ruoli di prestigio sia collegato a una questione di denaro, vi sbagliate di grosso.

Emma Watson ha in passato messo in pausa la carriera per dedicarsi agli studi.

Proprio come il suo personaggio di Hermione, anche Emma è sempre stata amante della cultura, motivo per cui ha deciso di rifiutare alcune parti da protagonista per continuare i suoi studi universitari.

L'attrice si era infatti iscritta alla Brown University nel 2009 ma ha dovuto mollare quasi subito per girare l'ultimo film di Harry Potter.

Aveva poi ripreso nel 2012 e per alcuni anni si era concentrata solo su lezioni ed esami, laureandosi in Letteratura inglese nel 2014.

Nonostante molte persone hanno criticato la sua scelta di mettere in pausa una carriera estremamente redditizia per andare al college, Emma Watson aveva la profonda sensazione che se non avesse fatto un passo indietro in quel momento, non avrebbe mai avuto l'opportunità di farlo.

In una vecchia intervista, l'attrice aveva infatti raccontato della sua decisione di iscriversi all'università:

«Stavo scoprendo che la fama stava arrivando a un punto di non ritorno. In quel momento ho capito che se mi fossi voluta allontanare per seguire altre passioni, era ora o mai più».