Nonostante i pettegolezzi, Emma Watson non ha alcuna intenzione di lasciare la recitazione: la sua pausa è solo temporanea

Gira voce che Emma Watson sia pronta a dire addio alla sua carriera da attrice.

Emma, 30 anni, ha conosciuto la fama internazionale da giovanissima interpretando il ruolo di Hermione Granger in Harry Potter. Ha anche recitato in film altrettanto famosi, come Wallflower (2012), La bella e la bestia (2017) e Piccole donne (2019).

Tuttavia, l'attrice non ha preso parte a nessun nuovo progetto cinematografico dall'uscita di Piccole donne, motivo per cui sono iniziate a circolare voci sul possibile pensionamento precoce dell'attrice.

Si tratta di soli pettegolezzi oppure è già stato confermato? Vediamo cosa c'è di vero e cosa no.

Emma Watson lascia la recitazione: cosa c'è di vero (e cosa no)

Effettivamente non è chiaro quali siano i piani a lungo termine della Watson.

Sembrerebbe proprio che l'ex star di Harry Potter si sia presa una lunga pausa dalla recitazione e che non stia affatto cercando nuovi impegni.

C'è chi dice che dopo una lunga carriera sotto i riflettori, Emma Watson voglia trascorrere più tempo con il futuro marito Leo, imprenditore americano diventato ricco vendendo cannabis legale a Los Angeles.

Inoltre, Emma Watson si è allontanata anche dai suoi fan online: non posta su Instagram o Twitter da quest'estate.

Ma a smentire tutti i pettegolezzi è stato il suo manager Jason Weinberg, che ha confermato a Entertainment Weekly che Emma non lascerà la recitazione.

«Gli account sui social media di Emma sono inattivi, ma la sua carriera no».

C'è da pensare allora che Emma si sia presa sì una pausa, ma che questa pausa sia solo momentanea (magari anche per via del coronavirus) e che presto rivedremo l'attrice in un ruolo iconico, come tutti gli altri della sua carriera.