Tra alberi, lucine e coperte sull'erba, questo cinema all'aperto è una delle esperienze più romantiche da vivere vicino a Milano quest'estate

Ci sono serate estive che sembrano uscite direttamente da una commedia romantica. Quelle in cui il sole tramonta lentamente, le lucine si accendono tra gli alberi, il telefono rimane dimenticato in borsa e il tempo, per una volta, sembra rallentare davvero.

È esattamente quello che succede al Cascinetto Agriturismo, a Salvirola, in provincia di Cremona, poco più di un'ora da Milano, dove per tutta l'estate torna una delle esperienze più suggestive della stagione: il cinema nel frutteto. Un appuntamento che unisce il piacere di un aperitivo o di una cena picnic all'aperto alla magia del cinema sotto le stelle, immersi tra i filari di meli.

L'idea è semplice, ma irresistibile. Si arriva nel tardo pomeriggio, ci si accomoda sull'erba con una coperta o tra i cuscini preparati per gli ospiti, si brinda con un sidro artigianale prodotto dalla tenuta e si aspetta che il cielo diventi abbastanza scuro da lasciare spazio alla proiezione.

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Il cinema più romantico dell'estate (con aperitivo e picnic nel frutteto)

I cancelli dell'agriturismo aprono dalle 19.30, senza orari rigidi: ciascuno può prendersi il proprio tempo, passeggiare tra gli alberi, cenare con calma e aspettare che il film inizi quando il tramonto lo permette.

Il biglietto, acquistabile sul sito ufficiale, comprende l'ingresso al cinema, una cena servita in una caratteristica cassetta picnic con prodotti a chilometro zero, popcorn di benvenuto (con refill durante la serata), acqua e una bottiglia di sidro artigianale ogni due persone. Per chi lo desidera sono disponibili anche varianti vegetariane, vegane e senza glutine.

Anche la programmazione è pensata per far sognare. Sul grande schermo si alternano grandi classici e film diventati iconici, da AStar is Born a GliAristogatti, da La La Land al Re Leone, passando poi per Orgoglio e pregiudizio, Le pagine della nostra vita, Midnight in Paris e Bridget Jones. Titoli che sembrano scelti apposta per essere visti con il profumo dell'erba appena tagliata e il cielo pieno di stelle sopra la testa.

Il successo dell'iniziativa è tale che i posti disponibili sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. In caso di maltempo, invece, l'agriturismo prevede un sistema di voucher per recuperare la serata in un'altra data.

Per chi è alla ricerca di una gita diversa dal solito, questo piccolo angolo di campagna dimostra che non serve percorrere centinaia di chilometri per vivere un'estate speciale. A volte basta un frutteto, un buon aperitivo e un grande schermo acceso sotto il cielo.