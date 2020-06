Strumenti e profili da seguire su Instagram per informarsi e riflettere sui temi di uguaglianza e parità di diritti, dalla comunità nera alla body positivity

Oltre alle foto, su Instagram, c’è molto di più. Il social più trafficato del mondo è diventato una vetrina impareggiabile per seguire quello che succede nel mondo e dare voce a chi non l'avrebbe trovata sui canali ufficiali.

Fateci caso, negli ultimi mesi i più grandi movimenti contro le ingiustizie e le oppressioni e a favore delle minoranze, della gender equality e della parità in genere, sono nati (o hanno avuto enorme cassa di risonanza, diventando globali) proprio sul feed di Instagram.

Black lives matter è stato solo l'ultimo grandioso esempio di questo: partito dalle piazze si è poi amplificato su Instagram, con persone e community che si sono mobilitate per esprimere solidarietà, denunciare le disuguaglianze e sensibilizzare l’opinione pubblica.

Ecco allora quali sono gli strumenti e quali i profili Instagram da seguire per informarsi e riflettere su questi temi, dagli attivisti LGBT, alla comunità nera, all'empowerment femminile.

Chi seguire e come utilizzare Instagram per far sentire la propria voce e offrire supporto alle minoranze

Quali strumenti Instagram mette a disposizione di chi vuole "fare del bene"

Oltre al portale per diffondere la gentilezza, dove trovare tutte le informazioni sulla sicurezza, il recente lancio delle “Well Being Guide” per il benessere degli utenti e gli standard della community sui contenuti che incitano all'odio, ecco gli strumenti che IG mette a disposizione affinchè sulla piattaforma tutti si sentano al sicuro, supportati e liberi di esprimersi.

Per raccogliere fondi

Grazie a Live Donation, è possibile raccogliere fondi per buone cause direttamente dall’interno di una Live Instagram. Maggiori info qui

Per combattere i bulli

Grazie agli strumenti anti bullismo, è possibile gestire più interazioni indesiderate contemporaneamente, amplificare e incoraggiare le interazioni positive fissando in alto i commenti desiderati e gestire chi può taggarti o menzionarti. Maggiori info qui

Per aiutare le piccole imprese

Anche queste realtà possono aver bisogno di noi. Ed ecco che grazie al pulsante “Ordina Cibo”, ma anche grazie allo sticker “Compra a KM 0” è possibile esprimere il proprio sostegno alle attività commerciali locali preferite. Maggiori info qui.

Chi seguire per saperne di più

Comunità nera: Antonio Dikele Distefano, Loretta Grace, Tarashailyn, #ShareBlackStories - un luogo virtuale di espressione per le persone di colore, dove poter essere liberi di raccontarsi e poter condividere con gli altri pensieri, esperienze, luoghi, persone che rendono speciale la comunità nera.

Women Empowerment: Ch_woods, la_versione_migliore, Cimdrp

Attivisti LGBT: Cathy La Torre, Murielxo

Disabilità: Giulia La Marca, Rachele Somaschini, Marina Cuollo

Mental Health: dr.eva_lanche, Sara Colognesi

Body positivity: Belle Di Faccia, Laura Brioschi, Riccardo Onorato