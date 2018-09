Un lavoro migliore, un miglior rapporto con fidanzati, amici, parenti, un corpo scolpito, la casa da rinnovare: vi spieghiamo come cambiare vita, in meglio

Volete cambiare vita? Iniziate col pianificare di farlo.

Pianificare infatti significa mettere il focus su quello a cui aspiriamo, dare una direzione a quello che vogliamo realizzare e definire tempi e strumenti per farlo.

Vale per la professione, ma anche per la vita personale, per la quale si possono stabilire to do list e obiettivi.

Il patto è che non se ne faccia un’ossessione e che ci sia almeno un giorno a settimana in cui farete semplicemente quello che volete fare in quel momento.

Per il resto, ecco come migliorare la vostra vita.

(Continua sotto la foto)

Decidete quale o quali obiettivi volete raggiungere

Per pianificare al meglio i prossimi mesi potete chiedervi Quali sono i miei obiettivi? A cosa vorrei arrivare da qui a un anno?

Queste domande servono a mettere il focus sul risultato e a prendere la direzione efficace per tendere a ciò che vogliamo raggiungere.

A questo punto prendete un foglio e scrivete le risposte che vi siete dati.

Scrivere aiuta a fissare nella mente e potrete rileggere quelle parole ogni volta che sentirete calare la motivazione.

Definite una deadline

C’è chi preferisce porsi obiettivi mensili, chi settimanali e chi preferisce le to do list senza scadenze.

La verità è che ogni tipo di obiettivo ha un tempo sensato necessario per essere raggiunto. E perlomeno in questa fase dovrete essere molto razionali nel darvi una deadline specifica per ogni missione da portare a termine.

Se parliamo di macro obiettivi stabilite anche le loro caratteristiche, come potete raggiungerli, cosa può aiutarvi e in quanto tempo.

Datevi una tempistica, vi servirà a non procrastinare.

Per i micro obiettivi invece potete semplicemente appuntarli a inizio mese aggiungendo i vantaggi che potrete trarre dopo averli raggiunti, la vostra motivazione aumenterà a dismisura.

Sbrigate le questioni pratiche

Per non rischiare di soccombere negli impegni vanno prima di tutto tolte di torno le faccende più pratiche come andare dal commercialista o dal parrucchiere o in tintoria.

Spesso tendiamo a rimandarle per mancanza di tempo (e voglia) ma se le programmiamo in agenda ce ne ricorderemo ed eviteremo corse dell’ultimo minuto che ci faranno sembrare le giornate insormontabili e i nostri obiettivi rimandabili.

Ovviamente inserite anche attività piacevoli da dedicare solo a voi come una giornata alle terme o un trattamento benessere, e consideratelo un appuntamento di lavoro (su di voi).

Gli strumenti

Che sia un’agenda cartacea o virtuale, questo è lo strumento che vi aiuterà di più.

Con Google Calendar ad esempio potrete mettere etichette di diverso colore in base all’impegno.

Ad esempio potreste etichettare in giallo gli impegni che riguardano la famiglia e in rosso quelli lavorativi.

In questo modo riuscirete a scandire le vostre giornate con più facilità.

Il cartaceo rimane un evergreen in cui potrete annotare anche le idee o i pensieri che non volete trascurare.

La soluzione migliore? Usarli entrambi!