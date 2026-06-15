Brooklyn Beckham torna ad accusare i genitori David e Victoria per aver strumentalizzato la sorella Harper: ecco cos'è successo

La distanza tra Brooklyn Beckham e il resto della sua famiglia sembra ormai trasformata in una vera e propria saga mediatica.

Negli ultimi mesi il rapporto tra il primogenito di David e Victoria Beckham e i suoi genitori è stato al centro di indiscrezioni, assenze eccellenti e dichiarazioni sempre più esplicite. Ora, però, a finire nel mezzo della vicenda è anche Harper, la sorella minore di Brooklyn.

Secondo quanto riportato da diversi media britannici, la quattordicenne avrebbe tentato un gesto di riconciliazione consegnando personalmente una lettera al fratello nella sua casa di Los Angeles. Un episodio che avrebbe potuto rappresentare un primo passo verso la pace familiare ma che, invece, ha alimentato nuove tensioni.

**Harper Beckham potrebbe essere il nuovo volto dell’impero di famiglia: ecco perché**

(Continua sotto la foto)

La lettera di Harper e l'accusa di Brooklyn Beckham

Tutto è iniziato pochi giorni dopo la cerimonia in cui David Beckham ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Un evento importante per la famiglia, al quale erano presenti Victoria, Romeo, Cruz e Harper. L'unico assente? Proprio Brooklyn Beckham, che da tempo mantiene le distanze dai genitori.

**David e Victoria Beckham sono pronti a riavvicinarsi a Brooklyn, ma a una condizione**

Secondo le ricostruzioni, Harper si sarebbe recata a casa del fratello per lasciargli una lettera scritta a mano.

Brooklyn, però, non era presente: si trovava a New York e non avrebbe incontrato la sorella.

La vicenda avrebbe potuto chiudersi qui. Invece, persone vicine a Brooklyn Beckham hanno sostenuto che la visita sarebbe stata "coreografata" e organizzata per attirare l'attenzione dei media, sottolineando la presenza di fotografi sul posto. Una versione che ha immediatamente acceso il dibattito nel Regno Unito.

**Ecco perché siamo così ossessionati dalla faida della famiglia Beckham**

Una frattura che sembra sempre più difficile da ricomporre

Da parte della famiglia Beckham, le accuse sono state respinte con fermezza. Fonti vicine a David e Victoria hanno definito l'ipotesi di una messa in scena "chiaramente assurda", ribadendo che il tentativo di Harper fosse genuino e motivato dal desiderio di ricucire il rapporto con il fratello maggiore.

La vicenda si inserisce però in una crisi familiare che dura ormai da mesi. A inizio anno Brooklyn Beckham aveva già dichiarato pubblicamente di non voler riallacciare i rapporti con i genitori, accusandoli di essere eccessivamente concentrati sull'immagine pubblica della famiglia e di aver interferito in momenti importanti della sua vita privata, incluso il matrimonio con Nicola Peltz.

Proprio questa percezione di una famiglia trasformata in un "brand" sarebbe al centro del malessere di Brooklyn. Secondo il racconto riportato dalla stampa britannica, il giovane vedrebbe molte iniziative familiari attraverso la lente della comunicazione e delle pubbliche relazioni, motivo per cui avrebbe interpretato anche il gesto di Harper in modo diverso rispetto a quanto sperato dai suoi genitori.

Resta il fatto che, al di là delle accuse e delle ricostruzioni, la figura che più ha colpito l'opinione pubblica è proprio quella di Harper. Ancora adolescente, si è ritrovata involontariamente al centro di una vicenda familiare molto dolorosa. E mentre i fan continuano a sperare in una riconciliazione, la sensazione è che la distanza tra Brooklyn Beckham e il resto della famiglia sia tutt'altro che risolta.