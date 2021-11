Taylor Swift esordisce come regista e spiega perché è finita la sua storia d'amore con Jake Gyllenhaal nel cortometraggio All Too Well

Ne parlano tutti, ed è addirittura tra i trending topics di Twitter.

Ci riferiamo ovviamente a All Too Well, il singolo di Taylor Swift uscito per la prima volta nel 2012 e ripubblicato dalla stessa cantante qualche giorno fa.

Il brano, tra i preferiti dai fan, fa parte dell'album Red: un'odissea di 16 tracce che raccontano il dolore sconcertante della fine di una relazione.

Con il suo lavoro di ri-registrazione dell'album, Taylor Swift ha regalato ai suoi fan una versione di 15 minuti di All Too Well fatta di amore, lacrime e musica.

Il brano è diventato quindi un cortometraggio drammatico-romantico scritto e diretto proprio da Taylor.

La canzone fa da voce fuori campo e accompagna la storia dei due protagonisti. Lei, Sadie Sink, lui, Dylan O’Brien.

Ci sono però alcuni dettagli che forse non sapete sul corto di Taylor Swift di cui tutti parlano.

Eccoli.

1. Sì, All Too Well parla della rottura tra Taylor Swift e Jake Gyllenhaal

I fan hanno sempre pensato che il brano, ampiamente considerato come uno dei più famosi della cantautrice, parlasse della fine della relazione tra Taylor Swift e il suo ex fidanzato, l'attore di Hollywood Jake Gyllenhaal.

Ora è arrivata la conferma (quasi) ufficiale.

La versione di 15 minuti infatti non lascia praticamente dubbi sul fatto che All Too Well sia stata scritta all'indomani della separazione di Swift e Gyllenhaal nel 2011.

Secondo quanto riferito, la coppia si è frequentata per circa tre mesi a partire da ottobre 2010, e lasciata poco dopo che Swift ha compiuto 21 anni nel dicembre dello stesso anno.

Alcune nuove parti del testo (che sarebbero però parte della versione originale) sono palesi riferimenti alla sua storia con Jake Gyllenhaal.

Per esempio, il brano ha portato alla luce la differenza di età tra la coppia.

Il testo infatti recita: "I'll get older but your lovers stay my age" e "You said if we had been closer in age maybe it would have been fine" (rispettivamente "Invecchierò ma le tue amanti avranno sempre la mia età" e "Hai detto che se fossimo stati più vicini di età forse sarebbe andato tutto bene").

Jake ha nove anni più di Taylor, e i fan hanno notato anche la differenza di età tra gli attori del cast: Dylan ha 30 anni, mentre Sadie ne ha 19. Coincidenza? Noi pensiamo proprio di no.

2. L'attrice di cui si parla nella canzone è Jennifer Aniston

Nella nuova versione di All Too Well il testo recita "Not weeping in a party bathroom/ Some actress asking me what happened, you / That's what happened, you" (cioè "Ora piango nel bagno ad una festa /

Un’attrice mi chiede cosa è successo / tu, ecco cosa è successo")

Subito, i fan hanno iniziato a ipotizzare che l'attrice a cui si fa riferimento nel testo sia niente meno che Jennifer Aniston.

Secondo i rumors, infatti, Taylor e Jennifer hanno avuto una conversazione ai People's Choice Awards nel gennaio 2011.

All'epoca, era stato ampiamente riportato che Jennifer Aniston si era avvicinata a Taylor Swift durante la cerimonia per darle un po' di conforto, dicendole di «tenere duro» e di «uscire a divertirsi» dopo le voci sulla sua separazione da Jake Gyllenhaal.

3. Taylor Swift batte due record su Spotify

Spotify ha rivelato che la cantante ha battuto due record lo scorso venerdì, il giorno in cui è uscito Red (Taylor's Version), album che contiene All Too Well.

Uno dei due record è per l'album femminile più ascoltato in streaming in un giorno solo nella storia di Spotify. Red (Taylor's Version) ha ottenuto questo risultato raccogliendo oltre 90,8 milioni di stream il primo giorno.

Chi deteneva il record precedente? Sempre lei, Taylor Swift, con Folklore, album uscito nel luglio 2020 (prima di lei Ariana Grande con Thank you, Next uscito nel 2019).

L'altro record di Spotify battuto da Taylor Swift è stato quello per la donna più ascoltata in un solo giorno nella storia della piattaforma; con oltre 122,9 milioni di stream venerdì.