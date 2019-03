Età, misure e vita privata: Alexina Graham è il nuovissimo Angelio di Victoria's Secret Angels, ecco cosa c'è da sapere su di lei

Quando si entra nella cerchia degli Angeli di Victoria's Secret, l'effetto farfalla è immediato: basta l'annuncio per veder lievitare follower e ricerche su Google con il proprio nome.

E l'ultima arrivata, Alexina Graham, è attualmente sotto l'occhio clinico di fan e giornali, che di lei vogliono sapere tutto: di dov'è, quanti anni ha, che misure porta.

Per semplificarvi la ricerca, l'abbiamo fatta noi.

Ecco allora un identikit su questo primo angelo di Victoria's Secret dai capelli rossi.



(Continua sotto la foto)

Chi è Alexina Graham

Età: Alexina Lorna Graham, nata a Nottingham (Inghilterra) il 3 marzo del 1990 (29 anni), è una delle modelle dai capelli rossi più famose al mondo.

Dove vive: la modella ora vive a New York, ma è cresciuta nella sua città natale dove ha studiato danza classica e ha intrapreso il teatro da adolescente, per poi approdare nel mondo della moda giovanissima.

A proposito della sua famiglia: Alexina è molto legata alla sua famiglia, e nononostante i suoi impegni oltreoceano torna spesso a casa; dice che non può fare a meno della cucina di sua mamma.

Durante un'intervista Alexina ha raccontato: «Mia nonna una volta mi ha detto che dovevo iniziare a usare la crema antirughe a 25 anni. Ora ne ho 29 e penso di sembrare molto più giovane. Se la gente mi chiede per la strada 'Quanti anni hai?' e io dico che ho 25 anni loro spesso rispondono 'Sembri una diciottenne!'. Quindi, grazie nonna».

Fidanzato: non pervenuto; per chi se lo stesse chiedendo, a quanto pare Alexina Graham è single.

Per farsi notare da Victoria's Secret ha usato una tattica insolita

Alexina Graham, che è stata anche vittima di bullismo per il suo aspetto durante gli anni del liceo, ha solcato la sua prima passerella per Victoria's Secret nel 2017, dopo aver utilizzato una tattica insolita per attirare l'attenzione della squadra di casting nella sua audizione VS.

La leggenda vuole che alla fine del casting Alexina Graham si sia messa a ballare e poi si sia buttata a terra dalla felicità: «Quando sono uscita non potevo credere di averlo fatto» ha detto.

Da quel momento in poi Alexina è entrata nel cuore dei creatori di Victoria's Secret e in quello di tutti gli spettatori, che hanno contribuito a renderla famosa e a farla diventare un angelo. Ha inoltre confessato di essere ossessionata dal brand da sempre, raccontando di aver visto il Victoria's Secret Fashion Show ogni anno dall'età di 18 anni.

Il curriculum vitae da modella di Graham include MaxMara, Brandon Maxwell, Balmain, Jean Paul Gaultier, Giorgio Armani e Zimmerman.